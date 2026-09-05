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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing

Thứ Bảy, 15:22, 05/09/2026
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VOV.VN - Sau lễ đón chính thức diễn ra sáng 5/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội đàm với Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing.

Tại hội đàm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhiệt liệt chào mừng Tổng thống Min Aung Hlaing và Đoàn đại biểu cấp cao Myanmar thăm chính thức Việt Nam; khẳng định chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng, diễn ra trong bối cảnh quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác hợp tác toàn diện Việt Nam – Myanmar đang có những bước phát triển mới, góp phần củng cố tin cậy chính trị, tạo động lực thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước phát triển ngày càng thực chất, hiệu quả, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì sự phát triển của hai nước, đóng góp cho hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực.

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing

Trong không khí hữu nghị, cởi mở, hai nhà Lãnh đạo đã trao đổi về tình hình mỗi nước, các lĩnh vực hợp tác trong quan hệ song phương.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng những kết quả quan trọng mà Chính phủ Myanmar, dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Min Aung Hlaing, đã đạt được sau 5 tháng điều hành đất nước; khẳng định Việt Nam trân trọng và đánh giá cao những nỗ lực của Chính phủ Myanmar trong triển khai các biện pháp thúc đẩy ổn định, hòa giải, đối thoại, phát triển kinh tế, bảo đảm an ninh, an toàn và nâng cao đời sống người dân.

Tổng thống Min Aung Hlaing bày tỏ vui mừng lần đầu tiên thăm chính thức Việt Nam trên cương vị Tổng thống Myanmar; chúc mừng những thành tựu quan trọng Việt Nam đã đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội, góp phần khẳng định vai trò, vị thế và uy tín quốc tế ngày càng cao của Việt Nam; bày tỏ mong muốn học tập các kinh nghiệm phát triển của Việt Nam; nhấn mạnh Myanmar coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và mong muốn tăng cường hợp tác, phát huy hiệu quả hơn nữa khuôn khổ quan hệ Đối tác hợp tác toàn diện với Việt Nam.

Hai Lãnh đạo đánh giá cao mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Myanmar đã được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước xây dựng, vun đắp, thiết lập quan hệ Đối tác hợp tác toàn diện từ năm 2017.

Hai bên nhất trí tiếp tục củng cố tin cậy chính trị thông qua tăng cường trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao, các cấp trên các kênh Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội và giao lưu nhân dân. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh hai bên cần thúc đẩy và triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương hiện có, tạo cơ sở thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển ngày càng sâu sắc, thực chất trong giai đoạn mới.

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Toàn cảnh hội đàm

Hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục phát huy hiệu quả hợp tác quốc phòng, an ninh trở thành một trụ cột trong quan hệ hai nước, mở rộng hợp tác đào tạo, giao lưu sĩ quan trẻ, cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai; tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm ma túy, mua bán người, tội phạm công nghệ cao, lừa đảo trực tuyến. Hai lãnh đạo tái khẳng định cam kết không cho bất cứ cá nhân, tổ chức nào sử dụng lãnh thổ nước này chống lại nước kia.

Về hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, hai bên nhất trí đây là lĩnh vực còn nhiều dư địa phát triển. Tổng thống Myanmar khẳng định Myanmar sẽ quan tâm, tháo gỡ khó khăn, tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp Việt Nam đầu tư, kinh doanh lâu dài, ổn định tại Myanmar; nhất trí khuyến khích mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực hai bên có thế mạnh bổ trợ và nhu cầu thực chất như nông nghiệp công nghệ cao, chế biến thực phẩm, viễn thông và công nghệ thông tin, chuyển đổi số, năng lượng, hạ tầng giao thông; nhất trí thúc đẩy tăng cường kết nối hàng không và thúc đẩy hợp tác du lịch.

Tổng thống Min Aung Hlaing chia sẻ Myanmar quan tâm phát triển chính phủ số, kinh tế số, tăng cường xây dựng, nâng cấp cơ sở hạ tầng viễn thông; bày tỏ mong muốn doanh nghiệp Việt Nam tích cực tham gia, mở rộng hợp tác với doanh nghiệp Myanmar trên các lĩnh vực Việt Nam có thế mạnh và Myanmar có nhu cầu. 

Tổng thống Min Aung Hlaing đánh giá cao hợp tác hai bên đã triển khai trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, văn hóa và giao lưu nhân dân; đề nghị hai bên phát huy hơn nữa chiều sâu kết nối văn hóa, thúc đẩy giao lưu giữa các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, thông qua các chương trình trao đổi học sinh, sinh viên và giảng viên, góp phần cải thiện, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ phát triển đất nước.

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại hội đàm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm phát triển đất nước, bảo đảm an ninh kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng bền vững, ổn định kinh tế vĩ mô, hoạch định chính sách, quản lý kinh tế - xã hội, lấy người dân làm trung tâm, phát huy nội lực gắn với chủ động hội nhập quốc tế, tranh thủ hiệu quả các nguồn lực bên ngoài phục vụ phát triển đất nước.

Về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường trao đổi tại các cơ chế hợp tác ở khu vực, quốc tế, trong đó có ASEAN và các cơ chế tiểu vùng sông Mê Công. Tổng thống Min Aung Hlaing cảm ơn Việt Nam đã nhất quán ủng hộ Myanmar trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước, cũng như tại ASEAN và các diễn đàn khu vực, quốc tế.

Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông; giải quyết các bất đồng, tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS).

Hai bên cũng nhất trí tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong các lĩnh vực chiến lược của khu vực như kết nối hạ tầng giao thông vận tải giữa các nước trong tiểu vùng sông Mê Công gồm Việt Nam, Lào và Myanmar; hợp tác quản lý và sử dụng bền vững tài nguyên nước. Hai nhà lãnh đạo nhất trí chỉ đạo các cơ quan liên quan của hai nước phối hợp chặt chẽ để Myanmar đảm nhận thành công vai trò Chủ tịch tại Hội nghị Cấp cao ACMECS sắp tới tổ chức tại Việt Nam.

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Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing phát biểu tại hội đàm

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Min Aung Hlaing nhất trí chỉ đạo các bộ, ngành hai nước tích cực triển khai các nhận thức chung đạt được trong chuyến thăm, đưa quan hệ Đối tác hợp tác toàn diện Việt Nam – Myanmar bước vào giai đoạn phát triển mới, ngày càng sâu rộng, thực chất và hiệu quả, đáp ứng lợi ích và nguyện vọng của nhân dân hai nước, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở Đông Nam Á và khu vực.

Tổng thống Myanmar trân trọng mời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân thăm Myanmar năm 2027, nhân dịp kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác hợp tác toàn diện Việt Nam - Myanmar. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng cảm ơn, đề nghị thu xếp phù hợp qua đường ngoại giao.

Việt Cường/VOV
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