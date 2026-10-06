Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Panama

Chiều 6/10, tại Nhà Quốc hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân đã chủ trì Lễ đón chính thức trọng thể Tổng thống Panama và Phu nhân. Ngay sau Lễ đón, hai nhà Lãnh đạo đã tiến hành hội đàm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Panama José Raúl Mulino Quintero

Tại Hội đàm, trong không khí chân thành, cởi mở và tin cậy lẫn nhau, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhiệt liệt chào mừng Tổng thống Panama José Raúl Mulino Quintero thăm chính thức Việt Nam, khẳng định ý nghĩa quan trọng của chuyến thăm cấp nguyên thủ đầu tiên giữa hai nước trong 14 năm qua, sau khi hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2025. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thông tin về tình hình kinh tế, xã hội, đối ngoại Việt Nam gần đây và định hướng phát triển thời gian tới; nhấn mạnh Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống với Panama, cũng như vai trò và vị thế chiến lược của Panama tại khu vực và trên thế giới. Với nền kinh tế năng động, sở hữu Kênh đào Panama, trung tâm kết nối hàng hải, hàng không, hậu cần và tài chính tầm cỡ khu vực, Panama có thể cùng Việt Nam đóng vai trò cửa ngõ thương mại và hậu cần giữa hai khu vực Đông Nam Á và Mỹ Latinh. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ tin tưởng hai nước sẽ tiếp tục khai thác hiệu quả các dư địa hợp tác trên các lĩnh vực thương mại, nông nghiệp, hàng hải, hàng không, hậu cần, chuyển đổi số, thúc đẩy quan hệ song phương phát triển theo hướng ngày càng thực chất, hiệu quả và bền vững, vì lợi ích nhân dân hai nước, đóng góp vào hòa bình, hợp tác và phát triển ở hai khu vực.

Tổng thống Panama José Raúl Mulino Quintero phát biểu tại hội đàm

Tổng thống Panama José Raúl Mulino Quintero bày tỏ cảm ơn Việt Nam là quốc gia đầu tiên ký Nghị định thư về trung lập vĩnh viễn Kênh đào Panama (1979), chúc mừng Nhà nước và Nhân dân Việt Nam về những thành tựu to lớn đạt được trong hơn 40 năm Đổi mới, khẳng định Panama coi Việt Nam là đối tác ưu tiên hàng đầu tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương và sẵn sàng làm cửa ngõ để kết nối Việt Nam với các nền kinh tế khu vực Mỹ Latinh.

Hai nhà Lãnh đạo bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tích cực trong quan hệ song phương thời gian qua, nhấn mạnh dư địa hợp tác và bổ trợ lẫn nhau giữa hai nước còn rất lớn, đặc biệt là về kinh tế - thương mại và đầu tư. Nhân dịp này, hai bên đã trao đổi sâu rộng về các phương hướng chiến lược nhằm đưa quan hệ hai nước đi vào chiều sâu, thiết thực hơn nữa.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại hội đàm

Hai nhà Lãnh đạo nhất trí tăng cường trao đổi đoàn cấp cao và các cấp trên các kênh Đảng, Nhà nước, Nghị viện và giao lưu nhân dân; tăng cường hiện diện ngoại giao và lãnh sự tại mỗi nước; thực hiện thường xuyên và hiệu quả các cơ chế đối thoại và hợp tác song phương, bao gồm Tham khảo chính trị và Ủy ban hỗn hợp về kinh tế, thương mại và đầu tư. Hai bên cũng bày tỏ sẵn sàng ủng hộ lẫn nhau tăng cường quan hệ với các tổ chức mà mỗi bên là thành viên, đặc biệt là ASEAN và CELAC.

Hai bên thống nhất mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực nông nghiệp, viễn thông, cơ sở hạ tầng, vận tải, hậu cần cảng biển, ngân hàng, du lịch, văn hóa, giáo dục và giao lưu nhân dân. Hai bên nhất trí tăng cường trao đổi kinh nghiệm và hợp tác phát triển nông nghiệp bền vững, bao gồm mở cửa thị trường cho nông sản của hai nước tiếp cận thị trường của nhau.

Hai bên nhất trí thúc đẩy kết nối hợp tác giữa các địa phương hai nước, trong đó có Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Panama để trao đổi kinh nghiệm và hỗ trợ lẫn nhau xây dựng trung tâm tài chính gắn với cảng biển, hậu cần và kho ngoại quan.

Hai nhà Lãnh đạo cũng chia sẻ sự cần thiết tăng cường hợp tác trong lĩnh vực an ninh và thực thi pháp luật, phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, qua đó tạo cơ sở vững chắc cho việc mở rộng hợp tác và giao lưu song phương trong nhiều lĩnh vực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Cộng hòa Panama Jose Raul Mulino Quintero

Về hợp tác đa phương, hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương; trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm; đề cao các nguyên tắc của luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc; ủng hộ duy trì tự do, an toàn hàng hải, hàng không và giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, nhất là Hiến chương Liên hợp quốc và Công ước Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982.

Nhân dịp này, Tổng thống Panama José Raúl Mulino Quintero trân trọng mời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thực hiện chuyến thăm cấp Nguyên thủ đến Panama, tạo dấu mốc lịch sử mới cho quan hệ hai nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cảm ơn và bày tỏ mong muốn tới thăm đất nước Panama tươi đẹp; đề nghị Bộ Ngoại giao hai nước trao đổi, thu xếp vào thời điểm phù hợp.

Ngay sau Hội đàm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Panama José Raúl Mulino đã chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác song phương được ký kết dịp này, bao gồm: Hiệp định Hợp tác về vận tải biển; Thỏa thuận Hợp tác phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia; Biên bản ghi nhớ Hợp tác nông nghiệp; Biên bản ghi nhớ về Hợp tác giữa các cơ quan hải quan; Biên bản ghi nhớ về hợp tác du lịch; Biên bản ghi nhớ giữa Cục Hàng không Việt Nam và Cục Hàng không Panama; Biên bản ghi nhớ Hợp tác giữa hai Học viện ngoại giao; Biên bản ghi nhớ Hợp tác giữa Đại học Hàng hải Việt Nam và Đại học hàng hải quốc tế Panama; Biên bản ghi nhớ Hợp tác giữa Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (VASS) và Viện Đổi mới sáng tạo nông nghiệp Panama (IDIAP). Hai nhà Lãnh đạo sau đó đã có cuộc gặp gỡ chung với báo chí hai nước và quốc tế.

Hai bên trao văn kiện hợp tác

Trước đó, cùng ngày, Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Panama do Tổng thống Panama và Phu nhân dẫn đầu đã đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ và Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, gặp gỡ lãnh đạo các doanh nghiệp trong lĩnh vực vận tải biển của Việt Nam.