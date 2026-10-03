Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ các nước trình Quốc thư

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhiệt liệt chào mừng các Đại sứ, đồng thời nhấn mạnh vai trò của các Đại sứ trong thúc đẩy triển khai hiệu quả các thỏa thuận, cam kết giữa Việt Nam và các nước, góp phần đưa quan hệ song phương phát triển nhanh hơn, mạnh mẽ hơn, đáp ứng nhu cầu và lợi ích phát triển của mỗi nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tin tưởng các Đại sứ sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong nhiệm kỳ công tác, đồng thời khẳng định các bộ, ngành, địa phương Việt Nam sẵn sàng phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để các Đại sứ hoàn thành trọng trách.

Thông qua các Đại sứ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gửi lời thăm hỏi và cảm ơn tới lãnh đạo các nước đã quan tâm, thúc đẩy quan hệ với Việt Nam; đề nghị các Đại sứ chủ động đề xuất các dự án cụ thể, xây dựng chương trình hành động rõ ràng, tăng cường phối hợp với các bộ, ngành, địa phương Việt Nam, hướng tới mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân, phục vụ mục tiêu phát triển của mỗi nước, đóng góp vào hòa bình, ổn định, hợp tác và thịnh vượng của khu vực và thế giới.

Đại sứ Brazil trình Quốc thư lên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thông tin về định hướng phát triển của Việt Nam trong giai đoạn mới, nhấn mạnh yêu cầu phát huy tối đa thế mạnh, tiềm năng của Việt Nam và các nước, đồng thời đáp ứng nhu cầu phát triển của mỗi bên trong bối cảnh Việt Nam đang thúc đẩy đổi mới mô hình phát triển, lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực quan trọng, hướng tới thực hiện các mục tiêu phát triển đã đề ra, trong đó có mục tiêu tăng trưởng kinh tế ở mức hai con số.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết, trong 9 tháng đầu năm 2026, Việt Nam đạt nhiều kết quả tích cực, với tốc độ tăng trưởng kinh tế gần 10%. Về đối ngoại, Việt Nam kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại; chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả, qua đó tạo môi trường thuận lợi cho phát triển đất nước và đóng góp vào hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển của khu vực và thế giới.

Các Đại sứ bày tỏ ấn tượng trước những thành tựu và sự phát triển của Việt Nam, đánh giá cao tiềm năng và triển vọng của Việt Nam, đồng thời tin tưởng Việt Nam sẽ đạt được các mục tiêu phát triển đề ra. Các Đại sứ khẳng định sẽ nỗ lực hết sức, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Việt Nam để thúc đẩy quan hệ song phương ngày càng sâu rộng, thực chất, tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, đầu tư, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, văn hóa và giao lưu nhân dân, đồng hành cùng Việt Nam trong kỷ nguyên phát triển mới.

Đại sứ Palestine trình quốc thư lên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Tiếp Đại sứ Palestine, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng Đại sứ Shadi Abu Zarqa được bổ nhiệm làm Đại sứ Nhà nước Palestine tại Việt Nam. Đồng thời, gửi lời thăm hỏi và lời mời thăm Việt Nam đến Tổng thống Nhà nước Palestine Mahmoud Abbas.

Chia sẻ trước những khó khăn hiện nay mà đất nước và nhân dân Palestine đang đối mặt, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định lập trường nhất quán của Việt Nam là ủng hộ sự nghiệp đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Palestine, bày tỏ mong muốn trong nhiệm kỳ công tác của mình, Đại sứ Shadi Abu Zarqa sẽ tích cực đóng góp vào việc mở rộng quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Palestine, đặc biệt là các hoạt động giao lưu nhân dân, hợp tác văn hoá, giáo dục...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ Palestine

Chúc mừng những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam, Đại sứ Shadi Abu Zarqa khẳng định lãnh đạo và nhân dân Palestine luôn trân trọng sự giúp đỡ, ủng hộ của Việt Nam, coi đây là nguồn động viên đối với người dân Palestine. Đại sứ cam kết phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, cơ quan Việt Nam để triển khai hiệu quả các hoạt động hợp tác, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ Séc

Tại buổi tiếp Đại sứ Cộng hòa Séc Lukáš Kaucký, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng Đại sứ nhận nhiệm vụ tại Việt Nam; khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống với Séc, một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam tại Trung Đông Âu và là Đối tác Chiến lược đầu tiên của Việt Nam tại khu vực. Việt Nam luôn trân trọng và ghi nhớ sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu của Séc trong những giai đoạn khó khăn; vui mừng nhận thấy quan hệ hai nước đang phát triển tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực, từ chính trị, kinh tế, văn hóa đến khoa học - công nghệ và giao lưu nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị, hai bên phối hợp chặt chẽ triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, đưa khuôn khổ quan hệ mới đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả; đồng thời tiếp tục khai thác tiềm năng, mở rộng các cơ hội và lĩnh vực hợp tác mới, phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 5 tỷ USD.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, Séc là cửa ngõ để Việt Nam tăng cường hợp tác với khu vực Trung Đông Âu và Việt Nam sẵn sàng là cầu nối để Séc mở rộng hợp tác với ASEAN. Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cảm ơn Chính phủ Séc đã luôn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam sinh sống, học tập và làm việc tại Séc; mong muốn hai nước tiếp tục phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, cùng đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, hợp tác và thịnh vượng ở khu vực và trên thế giới.

Bày tỏ vinh dự được đảm nhiệm cương vị Đại sứ tại Việt Nam, một đất nuớc tươi đẹp và gần gũi với Séc, Đại sứ Lukáš Kaucký nhấn mạnh, hai nước có quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời và gắn bó; đánh giá cao vai trò của cộng đồng người Việt Nam tại Séc, các thế hệ người Việt Nam từng học tập tại Séc cũng như những người Séc đang sinh sống, làm việc tại Việt Nam, coi đây là những cầu nối quan trọng góp phần vun đắp tình hữu nghị và sự hiểu biết lẫn nhau giữa hai dân tộc.

Khẳng định Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Séc tại khu vực, Đại sứ Lukáš Kaucký nhấn mạnh, việc tiếp tục củng cố, phát triển quan hệ hữu nghị và đoàn kết giữa hai nước sẽ là kim chỉ nam trong nhiệm kỳ của mình; cam kết nỗ lực hết sức, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Việt Nam nhằm góp phần đưa quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - Séc ngày càng phát triển mạnh mẽ, thực chất và hiệu quả.thúc đẩy quan hệ hợp tác toàn diện giữa Việt Nam, Séc và Liên minh châu Âu (EU).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ Đan Mạch

Tại buổi tiếp Đại sứ Vương quốc Đan Mạch Lina Gandløse Hansen, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng Đại sứ nhận nhiệm vụ vào dịp hai nước kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao; cảm ơn những tình cảm tốt đẹp của Nhà Vua và Hoàng hậu Đan Mạch dành cho Việt Nam và trân trọng gửi lời thăm hỏi tới Nhà Vua và Hoàng hậu. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cảm ơn sự ủng hộ quý báu của Đan Mạch đối với Việt Nam; vui mừng trước quan hệ hai nước ngày càng phát triển tốt đẹp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị, hai bên tăng cường quan hệ chính trị, thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư tương xứng với tiềm năng; triển khai hiệu quả Đối tác Chiến lược Xanh; mở rộng hợp tác về năng lượng, biển và kinh tế biển, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số. Khẳng định thế mạnh của Đan Mạch là một cường quốc biển, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn tăng cường hợp tác trong lĩnh vực này; đồng thời thúc đẩy giao lưu nhân dân, trong đó có đường bay thẳng giữa hai nước.

Bày tỏ vinh dự được đảm nhiệm cương vị Đại sứ tại Việt Nam, Đại sứ Lina Gandløse Hansen trân trọng chuyển lời chào của Nhà Vua Frederik X tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước; khẳng định Đan Mạch là đối tác lâu dài, tin cậy của Việt Nam, đánh giá cao sự phát triển thực chất của quan hệ hai nước trên nhiều lĩnh vực.

Đại sứ khẳng định Đan Mạch sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ Việt Nam triển khai Đối tác Chiến lược Xanh, thực hiện cam kết phát thải ròng bằng “0”, thúc đẩy hợp tác về đổi mới sáng tạo, năng lượng tái tạo, hạ tầng và hệ thống lương thực bền vững; cam kết nỗ lực góp phần đưa quan hệ hai nước ngày càng sâu sắc, thực chất và hiệu quả.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ Hàn Quốc

Tại cuộc tiếp Đại sứ Hàn Quốc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng Đại sứ Lee Mi Yon được bổ nhiệm làm Đại sứ tại Việt Nam; Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi lời thăm hỏi thân tình, lời chúc tốt đẹp tới Tổng thống Lee Jae Myung; chúc mừng những thành tựu phát triển của Hàn Quốc thời gian qua. Hoan nghênh và chúc mừng bà Lee Mi Yon được Chính phủ Hàn Quốc tín nhiệm cử làm Đại sứ tại Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ tin tưởng với bề dài kinh nghiệm công tác ngoại giao, Đại sứ Lee Mi Yon sẽ phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp của Việt Nam, tiếp tục phát huy tốt vai trò điều phối và thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ vui mừng và đánh giá cao trước những thành quả hợp tác tốt đẹp, toàn diện mà hai nước đạt được sau gần 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao; khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với Hàn Quốc và mong muốn cùng Hàn Quốc thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển thực chất, hiệu quả và lâu dài trên tất cả các lĩnh vực.

Trên cơ sở kết quả các chuyến thăm song phương của Lãnh đạo chủ chốt hai nước thời gian qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên tiếp tục duy trì và thúc đẩy hoạt động trao đổi đoàn lãnh đạo cấp cao và các cấp; phối hợp tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc trong năm 2027; rà soát và đôn đốc triển khai tốt các cam kết, thoả thuận, văn kiện hợp tác; thúc đẩy hợp tác quốc phòng, an ninh phát triển thực chất; phối hợp tạo đột phá trong lĩnh vực hợp tác kinh tế, triển khai hiệu quả trụ cột mới về hợp tác khoa học công nghệ, sớm hoàn thành mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 100 tỷ USD trong năm 2026 và hướng tới mục tiêu 150 tỷ USD vào năm 2030;

Đề nghị Hàn Quốc chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ Việt Nam tổ chức thành công Hội nghị cấp cao APEC 2027; thúc đẩy hợp tác văn hóa, du lịch, lao động, địa phương, tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc ổn định cuộc sống, góp phần tăng cường sự hiểu biết và vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước; mở rộng hợp tác và ủng hộ lẫn nhau trong các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm.

Trân trọng cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dành thời gian tiếp, Đại sứ Lee Mi Yon chuyển lời thăm hỏi của Tổng thống Lee Jae Myung đến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; bày tỏ vinh dự quay trở lại công tác ở Việt Nam và được đảm nhiệm cương vị Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam trong bối cảnh quan hệ hai nước đang phát triển mạnh mẽ.

Đại sứ Lee Mi Yon bày tỏ ấn tượng trước những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội và vai trò, vị thế ngày càng tăng của Việt Nam tại khu vực và trên thế giới. Trân trọng tiếp thu các ý kiến quan trọng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về những định hướng lớn và lĩnh vực hợp tác trọng tâm trong quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc, Đại sứ Lee Mi Yon nhấn mạnh Hàn Quốc coi trọng và ưu tiên thúc đẩy quan hệ với Việt Nam, mong muốn tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới; khẳng định Việt Nam hiện là đối tác chủ chốt của Hàn Quốc trong ASEAN trên nhiều lĩnh vực; bày tỏ mong muốn các doanh nghiệp Hàn Quốc có cơ hội được tham gia vào các dự án quan trọng tại Việt Nam; cam kết phối hợp chặt chẽ cùng các cơ quan hữu quan của hai nước chuẩn bị tốt cho Hội nghị cấp cao APEC diễn ra tại Phú Quốc trong năm 2027.

Đại sứ Lee Mi Yon khẳng định sẽ nỗ lực hết mình góp phần làm cầu nối hữu nghị, hợp tác toàn diện đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc ngày càng phát triển thực chất, hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ Malaysia

Tại cuộc tiếp Đại sứ Malaysia, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng Đại sứ Jamal Sharifuddin Bin Johan được bổ nhiệm làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Malaysia tại Việt Nam; chúc mừng Malaysia đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2025 với nhiều dấu ấn, bước tiến trong hợp tác, ổn định và phát triển tại khu vực; nhấn mạnh Malaysia có vị trí quan trọng trong chính sách đối ngoại của Việt Nam; khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hợp tác với Malaysia, mong muốn không ngừng vun đắp đưa khuôn khổ quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện hai nước đi vào chiều sâu; tin tưởng Đại sứ sẽ đóng góp thiết thực thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Malaysia.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao các bước phát triển toàn diện quan hệ hai nước thời gian qua, nhất là kim ngạch thương mại và đầu tư tăng trưởng mạnh; hợp tác quốc phòng – an ninh được triển khai tích cực; hợp tác trên các lĩnh vực văn hóa, du lịch, giáo dục đào tạo và giao lưu nhân dân ngày càng khởi sắc; hai nước còn nhiều dư địa phát triển, hợp tác.

Nhấn mạnh Việt Nam và Malaysia chia sẻ điểm chung trong mục tiêu và định hướng trở thành nước phát triển, có thu nhập cao, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên đẩy mạnh trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao; sớm thống nhất Chương trình hành động giai đoạn 2026 - 2030 để triển khai hiệu quả nội hàm quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện; tăng cường hợp tác kinh tế, quốc phòng, an ninh; thúc đẩy mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực năng lượng, biển, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo. Bên cạnh đó, hai bên tiếp tục tăng cường phối hợp, củng cố đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN vì hòa bình, ổn định ở khu vực và trên thế giới; phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, nhất là ASEAN, Liên hợp quốc.

Đại sứ Jamal Sharifuddin Bin Johan bày tỏ vinh dự nhận nhiệm vụ mới và cho biết rất ấn tượng trước sự phát triển của Việt Nam; đánh giá cao việc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện trong chuyến thăm Malaysia của Tổng Bí thư Tô Lâm tháng 11/2024. Nhấn mạnh tiềm năng hợp tác giữa hai nước còn nhiều, đặc biệt là trong các lĩnh vực thương mại, công nghiệp Halal, nghề cá.

Đại sứ Jamal khẳng định, sẽ quyết tâm và nỗ lực cao nhất, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng hai nước để sớm đạt mục tiêu kim ngạch thương mại 20 tỷ USD, đóng góp vào tiến trình phát triển của mỗi nước và góp phần thúc đẩy hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Malaysia đi vào chiều sâu, thực chất.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chúc Đại sứ có nhiệm kỳ thành công tại Việt Nam; khẳng định phía Việt Nam sẽ quan tâm, tạo điều kiện để Đại sứ triển khai các hoạt động làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Malaysia.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ Na Uy

Tại buổi tiếp Đại sứ Vương quốc Na Uy Stein Iversen , Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng Đại sứ nhận nhiệm vụ; bày tỏ vui mừng trước những thành tựu quan trọng của quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Na Uy trong 55 năm qua; mong Đại sứ phát huy vai trò cầu nối, đóng góp tích cực vào việc thúc đẩy quan hệ hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá cao việc Việt Nam và Hiệp hội Thương mại tự do châu Âu (EFTA) kết thúc đàm phán Hiệp định Thương mại tự do, mở ra những cơ hội mới về thương mại, đầu tư; đề nghị hai bên triển khai hiệu quả Đối tác chiến lược Xanh, tập trung thúc đẩy hợp tác về biển, phát huy thế mạnh và kinh nghiệm của Na Uy là một cường quốc biển, đồng thời tăng cường hợp tác về năng lượng tái tạo, chuyển đổi xanh, thủy sản, ứng phó biến đổi khí hậu và khoa học - công nghệ. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định, Việt Nam sẵn sàng ủng hộ và làm cầu nối để Na Uy tăng cường hợp tác với ASEAN.

Bày tỏ vinh dự được nhận nhiệm vụ tại Việt Nam, Đại sứ Stein Iversen khẳng định Na Uy coi trọng quan hệ hữu nghị, hợp tác với Việt Nam; cho rằng việc kết thúc đàm phán Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EFTA là một cột mốc quan trọng, cùng với Đối tác chiến lược Xanh tạo thêm động lực cho quan hệ hai nước. Đại sứ khẳng định Na Uy sẵn sàng tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong chuyển đổi xanh, giảm rác thải nhựa, giảm phát thải carbon; đồng thời khuyến khích các doanh nghiệp Na Uy mở rộng đầu tư tại Việt Nam.

Đại sứ đánh giá cao những thành tựu phát triển, quan điểm và đóng góp của Việt Nam tại Liên hợp quốc, sự ủng hộ đối với chủ nghĩa đa phương cũng như vai trò của Việt Nam trong ASEAN; cam kết nỗ lực đưa quan hệ Việt Nam - Na Uy ngày càng sâu sắc, thực chất và hiệu quả.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ Hà Lan

Tiếp Đại sứ Vương quốc Hà Lan Remco van Wijngaarden, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng Đại sứ nhận nhiệm vụ vào thời điểm quan hệ hai nước đang chuyển mình mạnh mẽ. Nhấn mạnh Việt Nam luôn coi trọng vị thế của Hà Lan - đối tác hàng đầu tại châu Âu, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá cao hiệu quả thực chất của cơ chế Đối tác Chiến lược ngành về thích ứng với biến đổi khí hậu, quản lý nước, nông nghiệp bền vững và an ninh lương thực.

Trên nền tảng tốt đẹp đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gợi mở những định hướng lớn nhằm nâng tầm quan hệ song phương trong kỷ nguyên mới. Theo đó, hai bên cần củng cố tin cậy chính trị thông qua việc duy trì trao đổi đoàn cấp cao; nghiên cứu, thúc đẩy khai thác đường bay thẳng Việt Nam - Hà Lan nhằm tăng cường kết nối giao thương, du lịch và giao lưu nhân dân; đồng thời tăng cường hợp tác, phấn đấu đưa hai nước trở thành hình mẫu về kinh tế biển và phát triển bền vững. Đặc biệt, sớm xác lập khuôn khổ hợp tác mới trong các lĩnh vực tiên phong như: khoa học - công nghệ, chuyển đổi năng lượng xanh, kinh tế tuần hoàn, công nghiệp bán dẫn, vi mạch cũng như đẩy mạnh hợp tác giáo dục - đào tạo, nhất là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Đại sứ Remco van Wijngaarden khẳng định Hà Lan đặc biệt coi trọng quan hệ hợp tác tin cậy, hiệu quả với Việt Nam, đồng thời tự hào về vị thế là đối tác thương mại, đầu tư hàng đầu của EU tại Việt Nam. Trong nhiệm kỳ của mình, Đại sứ cho biết sẽ ưu tiên phối hợp tổ chức các chuyến thăm cấp cao nhằm tạo tiền đề nâng tầm quan hệ; cam kết tập trung thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác mang tính đột phá về công nghệ cao, công nghiệp bán dẫn, vi mạch và phát triển kinh tế biển thông minh, bền vững.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ Bỉ

Tại buổi tiếp Đại sứ Vương quốc Bỉ Pieter Leenknegt, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng Đại sứ nhận nhiệm vụ tại Việt Nam; đánh giá cao những bước phát triển tích cực trong quan hệ song phương, đặc biệt kể từ sau thành công chuyến thăm Việt Nam của Nhà vua và Hoàng hậu Bỉ tháng 4/2025.

Đánh giá cao vai trò, vị thế trung tâm của Bỉ tại EU, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Bỉ là đối tác quan trọng của Việt Nam; hai bên còn nhiều tiềm năng thúc đẩy hợp tác trong thời gian tới, nhất là về năng lượng, vận tải biển, nông nghiệp... Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị hai bên phối hợp tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn trong hợp tác đầu tư; phát huy vai trò cửa ngõ của Việt Nam và Bỉ trong kết nối ASEAN - EU; đồng thời đưa khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành lĩnh vực hợp tác ưu tiên.

Về phần mình, Đại sứ Pieter Leenknegt đánh giá cao những thành tựu phát triển chiến lược của Việt Nam, đặc biệt bày tỏ ấn tượng trước những bước tiến của Việt Nam trong lĩnh vực năng lượng gió; khẳng định Bỉ xem Việt Nam là đối tác quan trọng tại khu vực và sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam phát triển hợp tác năng lượng, đạt các mục tiêu về Đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP).

Đại sứ Bỉ nhấn mạnh, sự hiện diện tích cực của các nhà đầu tư Bỉ tại Việt Nam trong các lĩnh vực năng lượng, cảng biển và khẳng định hai nước còn nhiều tiềm năng hợp tác. Đại sứ cam kết sẽ nỗ lực cống hiến nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt và thúc đẩy giao lưu giữa các địa phương, vùng cộng đồng của Bỉ với Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi tiếp Đại sứ Brazil

Tiếp Đại sứ Brazil Marcelo Paz Saraiva Camara, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng Đại sứ Marcelo Paz Saraiva Camara nhận nhiệm vụ tại Việt Nam; khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược với Brazil, một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam tại khu vực Mỹ Latinh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tích cực của quan hệ hai nước thời gian qua, nhất là việc duy trì thường xuyên trao đổi, tiếp xúc cấp cao; hai bên nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược vào năm 2024; quan hệ kinh tế - thương mại tiếp tục tăng trưởng; hợp tác trong các lĩnh vực khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển xanh, năng lượng tái tạo, an ninh - quốc phòng, văn hóa và giao lưu nhân dân ngày càng được mở rộng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị hai bên bám sát Kế hoạch hành động triển khai quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Brazil giai đoạn 2025-2030; tăng cường trao đổi đoàn và đối thoại chính trị ở các kênh, các cấp; tạo thuận lợi cho thương mại, đầu tư và các lĩnh vực hai bên có thế mạnh bổ trợ lẫn nhau; phối hợp thúc đẩy đàm phán Hiệp định thương mại ưu đãi Việt Nam - MERCOSUR, sớm đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 15 tỷ USD/năm; tiếp tục phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương.

Đại sứ Marcelo Paz Saraiva Camara trân trọng cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã dành thời gian tiếp; chuyển lời thăm hỏi của Tổng thống Luiz Inácio Lula da Silva tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước; khẳng định Brazil coi trọng quan hệ Đối tác chiến lược với Việt Nam và mong muốn tiếp tục mở rộng hợp tác giữa hai nước trên tất cả các lĩnh vực.

Đại sứ khẳng định trong nhiệm kỳ công tác sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Việt Nam triển khai hiệu quả các thỏa thuận và cam kết cấp cao, ưu tiên thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và giao lưu nhân dân, góp phần đưa quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Brazil ngày càng phát triển thực chất, hiệu quả.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ Pháp

Tiếp Đại sứ Cộng hòa Pháp Didier Le Bret, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ tin tưởng với bề dày kinh nghiệm ngoại giao, Đại sứ sẽ có một nhiệm kỳ thành công, góp phần tiếp tục đưa quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam – Pháp đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng gửi lời thăm hỏi tới Tổng thống Emmanuel Macron và Phu nhân, đồng thời nhắc lại những kết quả thành công từ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Pháp và dự Hội nghị Thượng đỉnh Không gian vũ trụ của Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam (tháng 9/2026).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh hai nước cần ưu tiên triển khai hiệu quả các thỏa thuận đạt được sau chuyến thăm, trong đó có việc tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao; thúc đẩy kim ngạch thương mại thông qua các dự án, hợp đồng kinh tế trọng điểm, nhất là trong các lĩnh vực hàng không - vũ trụ, năng lượng nguyên tử. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai nước khai thác tối đa tiềm năng trong các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, nhất là việc giảng dạy tiếng Pháp), bảo tồn di sản, văn hóa và giao lưu nhân dân và đề nghị hai bên phối hợp triển khai hiệu quả Tuần sân khấu Việt Nam tại Pháp (10/2026).

Đại sứ Didier Le Bret nhắc lại những thành công trong chuyến thăm Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vừa qua, đánh giá quan hệ hai nước đang ở giai đoạn phát triển tốt đẹp nhất. Khẳng định Pháp coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác Chiến lược toàn diện với Việt Nam, Đại sứ nhất trí với các định hướng ưu tiên hợp tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trong thời gian tới; cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ để triển khai hiệu quả các cam kết, thỏa thuận cấp cao, đưa hợp tác song phương phát triển ổn định, lâu dài, đặc biệt chú trọng thúc đẩy hợp tác khoa học - công nghệ và chuyển giao công nghệ.