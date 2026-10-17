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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin

Thứ Bảy, 19:32, 17/10/2026
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VOV.VN - Chiều 17/10, tại Hà Nội, sau Lễ đón chính thức trọng thể, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội đàm với Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhiệt liệt chào mừng Tổng thống và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Thụy Sĩ thăm chính thức Việt Nam vào dịp hai nước kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao; trân trọng và đánh giá cao việc Thụy Sĩ là một trong các quốc gia phương Tây đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam cũng như tình cảm mà Tổng thống Thụy Sĩ dành cho đất nước và con người Việt Nam.

Bày tỏ vui mừng gặp lại Tổng thống Thụy Sĩ sau cuộc điện đàm tháng 5/2026 và cuộc gặp tại Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 tại New York tháng 9/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với Thụy Sĩ và chuyến thăm là minh chứng sống động cho việc hiện thực hóa và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác toàn diện được thiết lập vào tháng 1/2025.

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Thụy Sỹ Guy Parmelin tại hội đàm

Chúc mừng những thành tựu to lớn mà Chính phủ và nhân dân Thụy Sĩ đã đạt được trong thời gian qua khi là một trong 20 nền kinh tế lớn nhất thế giới có sức cạnh tranh cao, xã hội ổn định, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tin tưởng sự thịnh vượng của Thụy Sĩ hay Việt Nam không chỉ phục vụ lợi ích của mỗi quốc gia, mỗi dân tộc, mà còn đóng góp vào hòa bình và thịnh vượng của khu vực và thế giới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã thông tin tới Tổng thống Thụy Sĩ tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam thời gian qua, các định hướng chiến lược và chính sách đối ngoại của Việt Nam, khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ Đối tác toàn diện với Thụy Sĩ, mong muốn hai nước tiếp tục đồng hành, cùng nhau phát triển, đóng góp cho hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực.

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Toàn cảnh hội đàm

Tổng thống Guy Parmelin bày tỏ vui mừng gặp lại Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lần thứ ba trong năm 2026; nhắc lại kỷ niệm chuyến thăm Việt Nam năm 2019 và vui mừng khi tận mắt chứng kiến sự phát triển năng động của Việt Nam. Tổng thống chúc mừng những thành tựu Việt Nam đạt được trong thời gian qua; cảm ơn Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã dành cho Tổng thống, Phu nhân cùng đoàn đại biểu Thụy Sĩ sự đón tiếp trọng thị, nồng hậu.

Tổng thống Guy Parmelin cũng bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển trong quan hệ hợp tác hai nước, với kim ngạch song phương trong 4 năm qua luôn tăng trưởng 7% và đầu tư tăng 8%/năm; khẳng định việc Việt Nam, Thụy Sĩ và các nước Hiệp hội Mậu dịch tự do châu Âu (EFTA) ký Hiệp định thương mại tự do sẽ tạo cơ hội để doanh nghiệp khai thác tiềm năng hợp tác trong tương lai. Hiện đã có hơn 100 công ty Thụy Sĩ có mặt tại Việt Nam; Thụy Sĩ có công nghệ, giải pháp tiềm năng, trong khi Việt Nam có tốc độ tăng trưởng nhanh và lực lượng dân số trẻ.

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại hội đàm

Hai nhà Lãnh đạo bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển mạnh mẽ của quan hệ song phương sau hơn 5 thập kỷ; nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác song phương phù hợp với khuôn khổ Đối tác toàn diện, tận dụng được những ưu thế của Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EFTA. Tổng thống Thụy Sĩ nhấn mạnh với các quốc gia có quy mô kinh tế trung bình có thể phối hợp trong các sáng kiến kinh tế chung nhằm thúc đẩy chủ nghĩa đa phương và thương mại tự do và mời Việt Nam tham gia sáng kiến quan hệ đối tác tương lai vì đầu tư và thương mại.

Tổng thống Thụy Sĩ nhất trí với sáu định hướng hợp tác trọng tâm trong thời gian tới do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị.

Các định hướng bao gồm: tăng cường tin cậy chính trị thông qua trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương; nâng tầm hợp tác thương mại và đầu tư sau khi Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EFTA được ký và triển khai, khuyến khích thêm nhiều doanh nghiệp Thụy Sĩ đầu tư tại Việt Nam, nhất là trong lĩnh vực cảng biển.

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Tổng thống Thụy Sỹ Guy Parmelin phát biểu tại hội đàm

Hai bên thúc đẩy hợp tác giữa các cơ quan chuyên môn, tổ chức về tài chính - ngân hàng của hai nước trong triển khai tài chính số, công nghệ chuỗi khối (blockchain), tài sản số và công nghệ tài chính (fintech). Khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo sẽ trở thành trụ cột hợp tác quan trọng thông qua các cơ chế hợp tác sẵn có giữa các Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia của hai bên; đồng thời kết nối, đẩy mạnh liên kết học thuật giữa các trường đại học, viện nghiên cứu.

Các định hướng khác gồm tăng cường hợp tác về môi trường, văn hóa, du lịch; đưa an ninh quốc phòng thành nội dung hợp tác quan trọng giữa hai nước, nhất là trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình và phòng chống tội phạm; tiếp tục thúc đẩy giao lưu nhân dân giữa hai nước.

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Thụy Sỹ chứng kiến lễ trao văn kiện hợp tác

Hai bên nhất trí các quốc gia hiện đang đối mặt với nhiều thách thức, rủi ro khi nhiều cường quốc gia tăng đối đầu và cam kết các bên cần đẩy mạnh đối thoại trên tinh thần trung lập. Tổng thống Thụy Sĩ đánh giá cao chính sách đối ngoại cân bằng của Việt Nam, giúp Việt Nam tạo được vị thế tại khu vực và trên thế giới.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Thụy Sĩ cùng chứng kiến lễ trao một số văn kiện hợp tác giữa các bộ, ngành trong các lĩnh vực lao động, khoa học công nghệ, thương mại và phát triển đô thị. Hai nhà Lãnh đạo mong muốn sau lễ trao các văn kiện, hai bên có thể hiện thực hóa thành các kết quả cụ thể đem lại lợi ích cộng đồng doanh nghiệp và người dân hai bên.

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Thụy Sỹ Guy Parmelin

Tổng thống Thụy Sĩ mời Việt Nam tham dự Hội nghị Toàn cầu về Trí tuệ nhân tạo tổ chức tại Thụy Sĩ trong năm 2027, nhằm thúc đẩy hợp tác hơn nữa trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.

Hai nhà Lãnh đạo bày tỏ tin tưởng chuyến thăm chính thức tới Việt Nam của Tổng thống Thụy Sĩ và Phu nhân sẽ góp phần củng cố hơn nữa tình hữu nghị, tin cậy chính trị giữa hai nước và hiểu biết giữa nhân dân hai nước, tạo động lực mới đưa quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam – Thụy Sĩ phát triển ngày càng sâu sắc, thực chất, hiệu quả và bền vững.

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80 năm sự kiện Bác Hồ đến vịnh Cam Ranh: Bài học ngoại giao còn nguyên giá trị

VOV.VN -Tại hội thảo kỷ niệm 80 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh đến vịnh Cam Ranh, các nhà khoa học nhấn mạnh bài học kiên định nguyên tắc, linh hoạt trong đối ngoại, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc. Đây cũng là gợi mở để Khánh Hòa hội nhập quốc tế, phát huy kinh tế biển, hướng tới mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc TƯ.

Việt Cường/VOV
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