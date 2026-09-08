Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự khai trương “Không gian Di sản và Kết nối văn hóa Việt - Nga”

Cùng dự có Phó Thủ tướng Nga Chernyshenko; Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Liên bang Quốc hội Nga Andrey Yatskin và Bộ trưởng Bộ Văn hóa Nga Liubimova.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân dự chương trình Khai trương Không gian Di sản và Kết nối văn hoá Việt - Nga. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Đại học Điện ảnh mang tên Gerasimov (VGIK) – Ngôi trường điện ảnh lâu đời nhất thế giới, toạ lạc tại thủ đô Moskva, Nga, là cái nôi đào tạo nên nhiều thế hệ nghệ sĩ điện ảnh xuất sắc, góp phần định hình nền điện ảnh Nga và thế giới.

Được thành lập vào năm 1919 bởi đạo diễn Vladimir Gardin, VGIK là trường điện ảnh đầu tiên trên thế giới. Từ năm 1986, trường mang tên đạo diễn, diễn viên Sergei Gerasimov – một trong những nhân vật có ảnh hưởng lớn trong điện ảnh Xô viết.

Trong suốt lịch sử phát triển, VGIK đã đào tạo hàng nghìn chuyên gia điện ảnh cho hơn 80 quốc gia, nhiều người trong số họ đã trở thành những tên tuổi lớn như Andrei Tarkovsky, Sergei Eisenstein, Sergei Parajanov, Nikita Mikhalkov và Alexander Sokurov.

Từ năm 1956, VGIK đã đào tạo hơn 140 nhà điện ảnh Việt Nam thuộc các chuyên ngành đạo diễn, quay phim, họa sỹ, biên kịch, phê bình điện ảnh, tổ chức sản xuất. Năm 2009, VGIK được trao tặng Huân chương Hữu nghị của Nhà nước Việt Nam. Với bề dày lịch sử và chất lượng đào tạo hàng đầu, VGIK không chỉ là trung tâm giáo dục mà còn là biểu tượng văn hoá của điện ảnh Nga. Trường tiếp tục thu hút những tài năng trẻ đam mê nghệ thuật thứ bảy từ khắp nơi trên thế giới.

Phát biểu tại chương trình, Phó Thủ tướng Nga Chernyshenko nhấn mạnh lời của Tổng thống Nga Vladimir Putin rằng giữa hai nước Việt Nam và Liên bang Nga đang phát triển hợp tác thực chất và cởi mở trên mọi lĩnh vực, trong đó có văn hóa.

Phó Thủ tướng Nga Chernyshenko cho rằng, đây là niềm vinh dự của Trường Đại học Điện ảnh Quốc gia Nga mang tên S.A.Gerasimov khi được đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đến dự chương trình khai trương Không gian Di sản và Kết nối văn hóa Việt – Nga.

Phó Thủ tướng Nga Chernyshenko nhấn mạnh, Không gian Di sản và Kết nối văn hóa Việt – Nga sẽ trở thành biểu tượng cho tình hữu nghị giữa hai nước, là địa chỉ kết nối tất cả những ai yêu mến nền văn hóa đặc sắc của Việt Nam, góp phần củng cố hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai nước; đồng thời ghi nhận các nỗ lực của các bên để làm nên thành công của dự án này cũng như nhắc đến các thế hệ sinh viên Việt Nam từng học tập tại VGIK, đặt những viên gạch đầu tiên cho hợp tác đào tạo Việt Nam-Nga trong lĩnh vực văn hoá, nghệ thuật.

Bày tỏ vui mừng có mặt tại VGIK, một trong những ngôi trường điện ảnh lâu đời và danh tiếng nhất trên thế giới, để cùng khai trương “Không gian Di sản và Kết nối văn hóa Việt - Nga”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết, đây không chỉ là một không gian trưng bày về những di sản văn hóa mà mỗi hình ảnh và hiện vật được giới thiệu tại đây đều lưu giữ một phần ký ức chung, kể lại câu chuyện về tình hữu nghị, sự đồng hành và những giá trị nhân văn đã gắn kết nhân dân Việt Nam và nhân dân Nga qua nhiều thế hệ. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, không gian này vì thế là nơi gặp gỡ giữa quá khứ, hiện tại và tương lai, giữa di sản và sáng tạo, giữa ký ức lịch sử và khát vọng kỷ nguyên hợp tác mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, quan hệ Việt Nam - Liên bang Nga được xây dựng trên nền tảng đặc biệt: sự tin cậy chính trị sâu sắc; tình cảm thủy chung, trong sáng và sự đồng cảm giữa hai dân tộc từng trải qua nhiều thử thách của lịch sử. Trong hành trình ấy, văn hóa, giáo dục và nghệ thuật có một vị trí hết sức quan trọng. Văn hóa chính là nền tảng tinh thần, là động lực nội sinh của quan hệ song phương.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, Việt Nam luôn biết ơn, trân trọng sự ủng hộ và giúp đỡ đầy nghĩa tình mà Liên Xô và nước Nga đã dành cho Việt Nam trong đào tạo nguồn nhân lực quý báu cho lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật suốt hơn 7 thập kỷ qua, trong đó Trường VGIK đã góp phần quan trọng nuôi dưỡng nguồn cảm hứng cho các thế hệ các đạo diễn, biên kịch, họa sỹ, quay phim đầu tiên của Việt Nam, những người đã góp phần định hình nền điện ảnh nước nhà.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

“Việt Nam vừa thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa, trong đó khẳng định phát triển văn hoá, con người là nền tảng, là nguồn lực nội sinh quan trọng, động lực to lớn, trụ cột cho phát triển nhanh và bền vững đất nước; các giá trị văn hoá phải được gắn kết chặt chẽ, hài hoà, thấm sâu vào toàn bộ đời sống xã hội, thực sự trở thành sức mạnh mềm của quốc gia trong kỷ nguyên phát triển mới. Để xây dựng và phát triển được nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc trong thời kỳ mới, Việt Nam mong muốn tiếp tục hợp tác chặt chẽ và sâu rộng với Nga trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật và điện ảnh", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh.

Trên tinh thần đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên cần thúc đẩy mạnh các hoạt động giao lưu như tổ chức Những Lễ hội Văn hóa, Những ngày Phim, các triển lãm nghệ thuật và diễn đàn sáng tạo tại mỗi nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết, Việt Nam coi đào tạo nguồn nhân lực và kết nối thế hệ trẻ là sự đầu tư cho tương lai của quan hệ hai nước, tạo điều kiện để những nhà làm phim trẻ Việt Nam và Nga được gặp gỡ, giao lưu từ sớm, cùng học tập và cùng sáng tạo.

“Di sản chỉ thực sự sống khi được tiếp nối bằng sáng tạo. Tình hữu nghị chỉ thực sự bền vững khi được truyền lại bằng những trải nghiệm chân thành, sinh động và gần gũi với các thế hệ kế tiếp. Đó cũng chính là cách tốt nhất để chúng ta kế thừa di sản của các thế hệ đi trước, làm mới sức sống của quan hệ hai nước và đưa hợp tác văn hóa, nhân văn, giao lưu nhân dân thực sự trở thành một động lực chiến lược của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Liên bang Nga trong giai đoạn mới. Tôi mong rằng “Không gian Di sản và Kết nối văn hóa Việt - Nga” từ nay sẽ trở thành một phần trong ngôi nhà chung của ký ức, sáng tạo và tình hữu nghị, góp phần đưa nhân dân hai nước ngày càng gần nhau hơn”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh.

Tại chương trình, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phó Thủ tướng Nga Chernyshenko cùng khai trương “Không gian Di sản và Kết nối văn hóa Việt - Nga”.

Tiếp đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân và các đại biểu hai nước đã tham quan Không gian Di sản và Kết nối Văn hóa Việt – Nga.