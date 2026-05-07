Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp đại diện doanh nghiệp Ấn Độ tại Mumbai

Thứ Năm, 21:30, 07/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chiều 7/5, tại thành phố Mumbai, Ấn Độ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp đại diện lãnh đạo một số tập đoàn, doanh nghiệp của Ấn Độ.

Tiếp lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí quốc gia Ấn Độ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá Tập đoàn là một trong những tập đoàn dầu khí có kinh nghiệm, năng lực triển khai các dự án phù hợp với nhu cầu phát triển ngành dầu khí của Việt Nam; ghi nhận những đóng góp thực chất của tập đoàn tại Việt Nam trong gần 40 năm qua; hoan nghênh tập đoàn tiếp tục mở rộng hợp tác trong lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí tại Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết, Việt Nam đã đặt mục tiêu tập trung bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia trước mắt và lâu dài; bao gồm việc bảo đảm nguồn cung dầu thô, khí đốt, đồng thời tiếp tục hoàn thiện khung khổ pháp lý dầu khí; mong muốn tập đoàn tiếp tục là đối tác quan trọng trong lĩnh vực thăm dò và khai thác dầu khí, góp phần vào duy trì sản lượng khai thác và bảo đảm nguồn cung năng lượng. Việt Nam sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi, trên cơ sở tuân thủ pháp luật và các cam kết liên quan.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Ấn Độ (ONGC) Arun Kumar Singh. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Ấn Độ (ONGC) Arun Kumar Singh. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn hợp tác với tập đoàn không chỉ trong duy trì các dự án hiện hữu, mà hướng tới việc mở rộng hợp tác trong lĩnh vực thăm dò và khai thác dầu khí, gắn với chiến lược bảo đảm an ninh năng lượng dài hạn.

Chân thành cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dành thời gian tiếp, đại diện lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí quốc gia Ấn Độ (ONGC), bày tỏ mong muốn tiếp tục là đối tác chiến lược lâu dài, đồng hành cùng Việt Nam trong việc phát triển ngành dầu khí và bảo đảm an ninh năng lượng, góp phần củng cố quan hệ Việt Nam - Ấn Độ.

* Tiếp lãnh đạo Tập đoàn Larsen & Toubro (L&T), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn tăng cường hợp tác với các tập đoàn hàng đầu của Ấn Độ, nhất là trong lĩnh vực hạ tầng và công nghiệp, nhằm nâng cao năng lực kết nối và thúc đẩy phát triển bền vững. Việt Nam đánh giá cao tập đoàn có năng lực triển khai các dự án hạ tầng quy mô lớn, phức tạp và đa lĩnh vực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết, trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, yêu cầu triển khai các dự án quy mô lớn như đường sắt cao tốc, metro, năng lượng mới, năng lượng tái tạo, cảng biển và logistics ngày càng cấp thiết; hoan nghênh tập đoàn tiếp tục mở rộng hợp tác, đầu tư tại Việt Nam trong các lĩnh vực hạ tầng, năng lượng.

Việt Nam cam kết tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư có năng lực, trên cơ sở tuân thủ pháp luật, bảo đảm minh bạch, hài hòa lợi ích giữa các bên; kỳ vọng tập đoàn sẽ trở thành đối tác chiến lược lâu dài, đồng hành trong quá trình phát triển hạ tầng hiện đại, góp phần thúc đẩy hợp tác kinh tế Việt Nam - Ấn Độ trong giai đoạn mới.

Đại diện lãnh đạo Tập đoàn Larsen & Toubro đề xuất tham gia vào các dự án tại Việt Nam như Đường sắt cao tốc, Metro, Đường sắt trục chính, Nhà máy điện hạt nhân, Thuỷ điện và Cảng biển.

*Tiếp lãnh đạo Tập đoàn Adani, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới, trong đó xác định hạ tầng, năng lượng và logistics là các trụ cột then chốt để đạt mục tiêu tăng trưởng nhanh và bền vững.

Cho rằng Tập đoàn Adani là một trong những tập đoàn có kinh nghiệm hàng đầu thế giới trong việc triển khai các dự án quy mô lớn trong lĩnh vực năng lượng, cảng biển và logistics, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá cao những hoạt động đầu tư hiện hữu của tập đoàn tại Việt Nam trong lĩnh vực năng lượng; hoan nghênh sự quan tâm và các đề xuất đầu tư cụ thể của tập đoàn tại Việt Nam, nhất là trong bối cảnh nhu cầu phát triển hạ tầng năng lượng và logistics của Việt Nam đang gia tăng nhanh chóng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết, thời gian tới, Việt Nam mong muốn Tập đoàn Adani nghiên cứu, tham gia hợp tác không chỉ dừng ở từng dự án riêng lẻ, mà hướng tới khả năng tham gia vào các chương trình phát triển hạ tầng quy mô lớn, có tính kết nối giữa các lĩnh vực như cảng biển - logistics - năng lượng. Hai bên có thể nghiên cứu các mô hình hợp tác phù hợp, từng bước mở rộng quy mô, gắn với chiến lược phát triển dài hạn của Việt Nam và chiến lược hướng đông của Tập đoàn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước kỳ vọng tập đoàn sẽ trở thành đối tác lâu dài, đồng hành cùng Việt Nam trong quả trình phát triển hạ tầng, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh. Việt Nam luôn tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có Tập đoàn Adani hoạt động hiệu quả, an toàn, thành công và bền vững tại Việt Nam.

Văn Hiếu/VOV
Tag: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm Ấn Độ
