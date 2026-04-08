Ông Nguyễn Ngọc Tuấn làm Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương

Tại Hội nghị, đại diện Ban Tổ chức Trung ương đã công bố Quyết định của Ban Bí thư về việc điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Tuấn, nguyên Phó Bí thư Thành ủy nhiệm kỳ 2020-2025, nguyên Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2021-2026, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV thành phố Hà Nội giữ chức Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương.

Công bố quyết định về công tác cán bộ tại Ban Chính sách, chiến lược Trung ương

Tiếp đó, Hội nghị thông báo quyết định của Bộ Chính trị về việc phân công, bổ nhiệm ông Trần Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, cơ quan thuộc Chính phủ giữ chức Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam là đơn vị sự nghiệp của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; kiêm giữ chức Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương.

Hội nghị thông báo quyết định của Bộ Chính trị về việc phân công, bổ nhiệm ông Lê Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, cơ quan thuộc Chính phủ giữ chức Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam là đơn vị sự nghiệp của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; kiêm giữ chức Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương chúc mừng các đồng chí được bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương. Ông Nguyễn Thanh Nghị nhấn mạnh, các đồng chí tân Phó Trưởng Ban là những cán bộ được đào tạo bài bản, có phẩm chất, năng lực, bản lĩnh được thử thách, rèn luyện qua thực tiễn phong phú, trải qua nhiều cương vị công tác khác nhau, đặc biệt là có nhiều kinh nghiệm trong công tác nghiên cứu, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, trong hoạt động quản lý, nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học tự nhiên, phát triển công nghệ và trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn.

Ông Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương phát biểu tại hội nghị

Việc các đổng chí được Bộ Chính trị, Ban Bí thư bổ nhiệm làm lãnh đạo Ban Chính sách, chiến lược Trung ương sẽ giúp cho bộ máy lãnh đạo của Ban được kiện toàn, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao.

Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị nêu rõ, hiện nay các nhiệm vụ của Ban được giao có số lượng rất lớn, trong đó có nhiều nhiệm vụ quan trọng, đặc biệt là công tác nghiên cứu chuyên sâu gắn liền với hoạt động thực tiễn phong phú.

Ông Nguyễn Thanh Nghị mong muốn các đồng chí tân Phó Trưởng Ban sẽ phát huy tốt nhất năng lực sở trường, kinh nghiệm công tác, đoàn kết thông nhất cùng tập thể lãnh đạo Ban tập trung triển khai có hiệu quả việc xây dựng các đề án trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị trong năm 2026 và trong cả nhiệm kỳ, góp phần thực hiện thẳng lợi Nghị quyết Đại hội XIV và các nghị quyết, chủ trương, đường lối của Đảng, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Đặc biệt, thực hiện tốt mô hình hoạt động mới theo quyết định của Bộ Chính trị về chức năng nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của hai Viện Hàn lâm, gắn kết hiệu quả hoạt động của hai Viện Hàn lâm với công tác nghiên cứu, tham mưu chiến lược của Ban Chính sách, chiến lược Trung ương.

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn, tân Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương phát biểu nhận nhiệm vụ

Phát biểu nhận nhiệm vụ, oonh Nguyễn Ngọc Tuấn, tân Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương bày tỏ vinh dự được điều bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương; đồng thời khẳng định sẽ luôn nỗ lực hết sức mình, sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ được giao, phát huy sở trường, kinh nghiệm của mình trong công tác. Ông Nguyễn Ngọc Tuấn mong muốn được sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ của tập thể lãnh đạo Ban và cán bộ của Ban Chính sách, chiến lược Trung ương trong thời gian tới.

Tân Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Trần Hồng Thái bày tỏ vinh dự khi nhận nhiệm vụ mới. Đồng chí khẳng định sẽ luôn nỗ lực phấn đấu, cố gắng hết sức hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đồng chí mong muốn sẽ nhận được sự quan tâm của tập thể lãnh đạo Ban, sự phối hợp hiệu quả giữa Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Ban để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được phân công.