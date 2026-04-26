Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nói chuyện với bà con nhân dân tại Đền Hùng

Tham dự Lễ dâng hương có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, các Ủy viên Bộ Chính trị: Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh, Trưởng ban Tuyên Giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết; Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị và Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an.

Sự kiện do Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Phú Thọ thay mặt đồng bào, chiến sỹ cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài, tổ chức.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và tỉnh Phú Thọ dự lễ dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

Ngay từ sáng sớm, các đại biểu đã tề tựu đông đủ trước sân hành lễ tại khu Trung tâm Lễ hội Đền Hùng. Trong tiếng nhạc lễ hội hùng tráng, đoàn dâng hương với đội nghi trượng uy nghiêm, đoàn cờ phướn lộng lẫy, đội rước kiệu và lễ vật khởi hành từ sân trung tâm lễ hội qua Nghi môn, đền Hạ, đền Trung lên đền Thượng.

Đi đầu đoàn hành lễ là các chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam rước Quốc kỳ, cờ hội. Theo sau là các thiếu nữ mặc áo dài đỏ mang hương, hoa, lễ vật và 100 con cháu Lạc Hồng trong trang phục cổ, tay giương cao cờ hội, thể hiện sức sống mãnh liệt của dòng giống Tiên Rồng cùng đoàn rước kiệu dâng lễ vật hương, hoa, bánh chưng, bánh giầy gắn liền với truyền thuyết về vị hoàng tử Lang Liêu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng.

Tại Điện Kính Thiên, trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh linh thiêng, với tấm lòng thành kính tri ân công đức Tổ tiên, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lãnh đạo địa phương vào Thượng cung thành kính dâng hương, hoa, lễ vật tưởng nhớ, tri ân công đức của các Vua Hùng đã có công dựng nước, các bậc tiền nhân đã có công giữ nước để con cháu nối tiếp truyền thống xây dựng đất nước Việt Nam giàu đẹp, văn minh như ngày hôm nay.

Trong không khí thiêng liêng của ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, ngay sau Lễ dâng hương tại Đền Thượng, nói chuyện thân mật với đông đảo bà con nhân dân tại đây, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chia sẻ, Giỗ Tổ Hùng Vương là ngày rất đặc biệt, là thời khắc để mỗi người Việt Nam tưởng nhớ các Vua Hùng đã có công dựng nước, tưởng nhớ Tổ Mẫu Âu Cơ, Quốc Tổ Lạc Long Quân, tưởng nhớ bao thế hệ cha ông đã đổ mồ hôi, xương máu, trí tuệ để khai phá đất đai, dựng làng, lập nước, giữ gìn, mở mang bờ cõi, vun đắp văn hiến.

Sau phần nghi lễ dâng hương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có bài phát biểu, gửi tới toàn thể đồng chí, đồng bào lời thăm hỏi chân tình, lời chúc sức khỏe, bình an, đoàn kết và hạnh phúc.

Từ các Vua Hùng đến thời đại Hồ Chí Minh, điều xuyên suốt lịch sử dân tộc ta là lòng yêu nước và tinh thần đoàn kết. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn cán bộ, chiến sĩ tại Đền Giếng: “Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”. Lời của Bác đến nay vẫn còn nguyên vẹn ý nghĩa.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, khi Bác Hồ trở lại Đền Hùng năm 1962, Bác căn dặn một điều rất gần gũi: “Đã đi thì phải tới đích”. Lời của Người càng đúng trong bối cảnh hiện nay. Bác nói về chuyện leo núi, nhưng cũng là nói về việc làm cách mạng, làm người, làm việc cho dân, cho nước. Đã đặt ra mục tiêu thì phải bền chí; đã hứa với dân thì phải làm; đã nhận trách nhiệm thì phải theo đến cùng; đã chọn con đường dựng xây đất nước phồn vinh thì không được nản lòng trước mọi khó khăn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nói chuyện thân mật với đông đảo bà con nhân dân.

"Hôm nay, đứng ở Đền Hùng, tôi muốn cùng các lãnh đạo và bà con nhắc lại lời Bác để tự nhắc mình. Con đường phát triển của quê hương, đất nước còn nhiều khó khăn, có thách thức, có việc làm chưa được như mong muốn. Nhưng nếu chúng ta đồng lòng, nếu mỗi người làm tốt phần việc của mình, nếu cán bộ tận tâm với dân, nếu nhân dân tin tưởng và chung sức, nhất định chúng ta sẽ đi đến đích", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh.

Cho rằng, đồng bào ta vẫn còn nhiều khó khăn, nhất là ở các vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, do đó hơn lúc nào hết theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, lúc này, chúng ta càng cần tinh thần Hùng Vương, tinh thần biết dựa vào nhau, cùng nhau vượt khó, biết lấy đoàn kết làm gốc, lấy dân làm nền, lấy văn hóa làm sức mạnh, lấy ý chí tự lực tự cường làm động lực

Khẳng định Đảng và Nhà nước luôn xác định nhân dân là trung tâm, là chủ thể, là sức mạnh của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tiếp tục lắng nghe nhân dân, đối thoại với nhân dân, giải quyết những việc dân cần, dân lo, dân mong.

"Cán bộ làm việc ở cơ sở phải nói cho dân hiểu, làm cho dân tin, cùng dân tháo gỡ khó khăn. Đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, vùng còn nhiều khó khăn, chính sách phải đi đến tận bản, tận hộ, tận người; nguồn lực phải được sử dụng đúng chỗ, đúng việc; kết quả phải đo bằng sự đổi thay thật trong đời sống của nhân dân", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng các đoàn đại biểu, nhân dân, các em thiếu nhi... tại Công trình phù điêu “Bác Hồ nói chuyện với Đại đoàn quân Tiên Phong”, thuộc Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng.

Bày tỏ xúc động khi nhìn thấy trong dòng người trẩy hội ngày hôm nay có các cụ, các bác cao niên đi bên các cháu nhỏ; có những gia đình ba thế hệ cùng nhau lên Đền; có những đoàn thanh niên khoác áo tình nguyện; có những cán bộ, chiến sĩ âm thầm làm nhiệm vụ; có những người cần mẫn phục vụ du khách; mỗi hình ảnh ấy đều góp vào vẻ đẹp của lễ hội, dịp này Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn bà con khi trở về từ Đền Hùng sẽ mang theo một niềm vui trong sáng.

Niềm vui là vì chúng ta được sống trong một đất nước có cội nguồn, có hòa bình, có tình người. Chúng ta có trách nhiệm phải sống xứng đáng với công đức Tổ tiên, phải làm tốt hơn công việc của mình, chăm lo tốt hơn cho gia đình, góp sức nhiều hơn cho quê hương, đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị, các cơ quan báo chí, truyền thông tiếp tục lan tỏa những hình ảnh đẹp của lễ hội, những câu chuyện tử tế, những hành động văn minh, những giá trị lịch sử - văn hóa của Đền Hùng và vùng Đất Tổ, tinh thần là truyền thông về lễ hội cần giúp người dân hiểu đúng, hành động đúng, tự hào đúng.

Sáng cùng ngày, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước tới đặt vòng hoa, thắp hương tại Lăng Hùng Vương; dâng hoa tại Bức phù điêu Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn quân Tiên Phong tại Ngã năm Đền Giếng và dâng hương tại Đền thờ Quốc Tổ Lạc Long Quân.

