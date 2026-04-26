Phú Thọ khẳng định vị thế trung tâm du lịch văn hóa - lễ hội dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

Chủ Nhật, 08:01, 26/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Dịp Giỗ tổ Hùng Vương năm nay, tỉnh Phú Thọ ghi nhận lượng khách du lịch đến lễ hội cao hơn năm trước. Kết quả này tiếp tục khẳng định vị thế của Phú Thọ là trung tâm du lịch văn hóa - lễ hội tiêu biểu, điểm đến về cội nguồn của dân tộc Việt Nam.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Thọ, trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2026, cùng với chuỗi hoạt động của Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ, tỉnh Phú Thọ đã tổ chức nhiều sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch quy mô, hấp dẫn. Qua đó, thu hút đông đảo du khách về dâng hương tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng cũng như tham quan, trải nghiệm tại các địa bàn trung tâm như Việt Trì, Vân Phú, Nông Trang, Thanh Miếu… Năm nay, tỉnh Phú Thọ ghi nhận lượng khách du lịch đến lễ hội cao hơn năm trước, ước tính gần 6 triệu lượt; tiếp tục khẳng định sức hút mạnh mẽ của du lịch văn hóa - tâm linh vùng Đất Tổ.

phu tho khang dinh vi the trung tam du lich van hoa - le hoi dip gio to hung vuong hinh anh 1
Dịp Giỗ tổ Hùng Vương năm nay, tỉnh Phú Thọ ghi nhận lượng khách du lịch đến lễ hội cao hơn năm trước. 

Theo thông tin từ nền tảng du lịch Agoda, lượng tìm kiếm của du khách Việt Nam khoảng một tháng trước khi diễn ra Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng 2026, đã ghi nhận mức tăng gấp 5 lần về tìm kiếm chỗ ở tại Phú Thọ vào dịp cuối tuần ngày chính giỗ (từ ngày 24 - 26/4, tức mùng 8 - 10/3 âm lịch) so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt, màn bắn pháo hoa tầm cao tại khu vực công viên Văn Lang, phường Việt Trì vào tối 25/4 (tức 9/3 âm lịch) là sự kiện điểm nhấn, góp phần thúc đẩy công suất phòng tăng cao tại các cơ sở lưu trú ở trung tâm Việt Trì.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Thọ đánh giá, lượng khách tăng cao đã tạo hiệu ứng lan tỏa rõ nét tới các ngành dịch vụ trên địa bàn. Công suất phòng tại các cơ sở lưu trú tăng trưởng tích cực, đặc biệt tại khu vực trung tâm Việt Trì đạt mức cao trong các ngày cao điểm (từ ngày 24 - 26/4). Các đơn vị nhà hàng, ẩm thực, vận tải, thương mại, dịch vụ vui chơi giải trí... đều ghi nhận mức tăng trưởng tốt. Nhiều doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh đã chủ động nâng cao chất lượng phục vụ, đa dạng hóa sản phẩm và tăng cường ứng dụng công nghệ nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách. Kết quả này không chỉ mang lại nguồn thu đáng kể cho ngành du lịch - dịch vụ địa phương mà còn góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân.

phu tho khang dinh vi the trung tam du lich van hoa - le hoi dip gio to hung vuong hinh anh 2
Lễ hội văn hóa dân gian đường phố tối 24/4 tại phường Việt Trì, tỉnh Phú Thọ đã thu hút đông đảo người dân và du khách.
Để có được kết quả này, tỉnh Phú Thọ đã có nhiều nỗ lực trong tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng, hướng tới xây dựng lễ hội mẫu mực của cả nước. Trong đó, chỉ đạo đơn vị tích cực, chủ động triển khai sớm nhằm đảm bảo công tác tổ chức lễ hội an toàn, văn minh. Tăng cường hoạt động thông tin tuyên truyền về ý nghĩa của lễ hội, hướng dẫn nhân dân, du khách tự giác chấp hành, giữ gìn an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, thực hiện Quy tắc ứng xử văn minh trong lễ hội...

Các cơ quan, đơn vị liên quan đã chuẩn bị chu đáo về mọi mặt từ cơ sở vật chất, xây dựng nội dung chương trình chi tiết các hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao... trong suốt quá trình tổ chức lễ hội; chuẩn bị các phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông; phòng, chống dịch bệnh và vệ sinh môi trường nhằm sẵn sàng đón đồng bào, nhân dân cả nước về Phú Thọ trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng.

phu tho khang dinh vi the trung tam du lich van hoa - le hoi dip gio to hung vuong hinh anh 3
Sự kiện “Sắc màu Du lịch Đất Tổ” năm 2026 đã góp phần thu hút du khách, đẩy mạnh quảng bá điểm đến, văn hóa, ẩm thực đặc trưng của tỉnh Phú Thọ trong không gian phát triển mới.

Tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo cơ quan, đơn vị liên quan đôn đốc công tác quy hoạch, sắp xếp, bố trí lại hệ thống hàng quán, các địa điểm bán hàng, cơ sở dịch vụ bảo đảm văn minh, mỹ quan trong khu vực di tích, tăng cường kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh các doanh nghiệp kinh doanh trong thời gian lễ hội.

Bên cạnh nâng cao hiệu quả công tác quản lý hoạt động du lịch, địa phương đã hướng dẫn, đôn đốc các khu, điểm du lịch, các đơn vị kinh doanh dịch vụ trên địa bàn chỉnh trang cơ sở vật chất, cảnh quan môi trường, nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ, đảm bảo các điều kiện an ninh, an toàn phục vụ tốt nhất cho khách du lịch khi về Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng. 

Hải Nam/VOV.VN
Đa sắc, đa dạng không gian văn hóa tại Lễ hội Đền Hùng 2026

VOV.VN - Ngày 23/4 (8/3 Âm lịch), không khí Giỗ Tổ Hùng Vương, Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026 chính thức bước vào giai đoạn sôi động nhất, thu hút đông đảo du khách về với vùng đất cội nguồn.

VOV.VN - Ngày 23/4 (8/3 Âm lịch), không khí Giỗ Tổ Hùng Vương, Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026 chính thức bước vào giai đoạn sôi động nhất, thu hút đông đảo du khách về với vùng đất cội nguồn.

Hoa lan khoe sắc tại Đền Hùng, điểm nhấn hấp dẫn du khách dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

VOV.VN - Mỗi dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, dòng người từ khắp mọi miền đất nước hội tụ về Đền Hùng dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng. Trong không khí trang nghiêm, thành kính, không gian trưng bày hoa lan nghệ thuật trở thành điểm nhấn sinh động, làm phong phú trải nghiệm của du khách khi về với đất Tổ.

Hơn 60.000 người hành hương về Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ

VOV.VN - Chỉ trong 3 ngày đầu diễn ra Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm 2026, đã có hơn 60.000 người về Phú Thọ dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng và tham gia các hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc.

