中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  An Giang
    Đặt mặc định Xem
  Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Phú Thọ làm mới sản phẩm, hút khách dịp Giỗ Tổ Hùng Vương 2026

Chủ Nhật, 06:01, 26/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Dịp Giỗ Tổ Hùng Vương 2026, các điểm đến tại Phú Thọ không chỉ sôi động về lượng khách mà còn ghi dấu bởi nỗ lực làm mới sản phẩm, nâng cao chất lượng trải nghiệm và kéo dài thời gian lưu trú của du khách.

Tại Việt Trì, chương trình "Sắc màu Du lịch Đất Tổ" trở thành điểm nhấn cho chuỗi hoạt động kích cầu du lịch, thu hút đông đảo người dân và du khách. Không gian sự kiện được thiết kế theo hướng mở, kết nối giữa quảng bá văn hóa, giới thiệu sản phẩm và trải nghiệm thực tế, tạo nên bức tranh sinh động về vùng đất cội nguồn.

Các gian hàng quảng bá hình ảnh văn hóa, du lịch, ẩm thực đặc trưng của tỉnh Phú Thọ tại chương trình "Sắc màu Du lịch Đất Tổ"

Năm nay, nhiều sản phẩm du lịch tại tỉnh Phú Thọ được xây dựng theo hướng “trải nghiệm sâu”. Du khách không chỉ tham quan mà còn có thể tham gia các tour theo chủ đề như: Khám phá làng nghề, thưởng thức ẩm thực bản địa, hay hòa mình vào các hoạt động văn hóa dân gian. Những hành trình ngắn ngày kết nối trung tâm với vùng sinh thái, đồi chè, bản làng cộng đồng cũng được làm mới, phù hợp với xu hướng du lịch linh hoạt.

Tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, công tác tổ chức được tăng cường theo hướng chuyên nghiệp, từ phân luồng giao thông đến nâng cấp dịch vụ phục vụ du khách. Các chương trình biểu diễn văn hóa như rối nước, hát Xoan được bố trí theo khung giờ hợp lý, giúp du khách dễ dàng tiếp cận và cảm nhận giá trị đặc sắc.

Đa dạng chương trình biểu diễn văn hóa tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương 2026

Bên cạnh du lịch hành hương, xu hướng nghỉ dưỡng sinh thái tiếp tục thu hút sự quan tâm của đông đảo du khách. Những điểm đến như đồi chè Long Cốc hay các khu lưu trú sinh thái mang đến không gian thư giãn, phù hợp với nhóm khách gia đình và giới trẻ muốn nghỉ ngơi, thư giãn sau hành trình lễ hội...

Song song với việc làm mới sản phẩm, các doanh nghiệp du lịch tại Phú Thọ cũng đẩy mạnh chính sách kích cầu bằng nhiều gói ưu đãi trọn gói, kết hợp lưu trú – ẩm thực – trải nghiệm. Cách làm này không chỉ giúp tăng sức hấp dẫn cho điểm đến mà còn góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ, hướng tới mục tiêu giữ chân du khách lâu hơn.

Từ cách tiếp cận mới, du lịch Phú Thọ không chỉ là điểm đến của tín ngưỡng, địa phương đang từng bước định hình diện mạo mới – nơi du khách có thể vừa tri ân nguồn cội, vừa tận hưởng những trải nghiệm đa dạng, giàu bản sắc, góp phần lan tỏa giá trị văn hóa Đất Tổ.

Người dân, du khách cần lưu ý điều gì khi dâng hương Đền Hùng?

VOV.VN - Người dân, du khách cần lưu ý tuân thủ nội quy, quy định việc giữ gìn an ninh trật tự, an toàn, thực hiện nếp sống văn minh tại khu vực Di tích lịch sử Đền Hùng trong thời gian tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2026 (từ ngày 17 - 26/4/2026, tức từ mùng 1 - 10/3 năm Bính Ngọ).

Huyền Trang/VOV1
Tag: Phú Thọ du khách sản phẩm Đền Hùng Giỗ Tổ Hùng Vương
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Phú Thọ đảm bảo các điều kiện phục vụ du khách dịp Lễ hội Đền Hùng 2026
VOV.VN - Giỗ Tổ Hùng Vương, Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm 2026 diễn ra từ 17 đến 26/4 (mùng 1-10/3 âm lịch) với quy mô cấp tỉnh. Phú Thọ đã chuẩn bị các điều kiện để đón người dân và du khách về dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng và tham gia hoạt động lễ hội.

Đa sắc, đa dạng không gian văn hóa tại Lễ hội Đền Hùng 2026
VOV.VN - Ngày 23/4 (8/3 Âm lịch), không khí Giỗ Tổ Hùng Vương, Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026 chính thức bước vào giai đoạn sôi động nhất, thu hút đông đảo du khách về với vùng đất cội nguồn.

Hoa lan khoe sắc tại Đền Hùng, điểm nhấn hấp dẫn du khách dịp Giỗ Tổ Hùng Vương
VOV.VN - Mỗi dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, dòng người từ khắp mọi miền đất nước hội tụ về Đền Hùng dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng. Trong không khí trang nghiêm, thành kính, không gian trưng bày hoa lan nghệ thuật trở thành điểm nhấn sinh động, làm phong phú trải nghiệm của du khách khi về với đất Tổ.

Săn Tour
Check-in
ĐỜI SỐNG
Ảnh của bạn
Check-in
Ẩm thực