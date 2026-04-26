Phú Thọ làm mới sản phẩm, hút khách dịp Giỗ Tổ Hùng Vương 2026

Tại Việt Trì, chương trình "Sắc màu Du lịch Đất Tổ" trở thành điểm nhấn cho chuỗi hoạt động kích cầu du lịch, thu hút đông đảo người dân và du khách. Không gian sự kiện được thiết kế theo hướng mở, kết nối giữa quảng bá văn hóa, giới thiệu sản phẩm và trải nghiệm thực tế, tạo nên bức tranh sinh động về vùng đất cội nguồn.

Các gian hàng quảng bá hình ảnh văn hóa, du lịch, ẩm thực đặc trưng của tỉnh Phú Thọ tại chương trình "Sắc màu Du lịch Đất Tổ"

Năm nay, nhiều sản phẩm du lịch tại tỉnh Phú Thọ được xây dựng theo hướng “trải nghiệm sâu”. Du khách không chỉ tham quan mà còn có thể tham gia các tour theo chủ đề như: Khám phá làng nghề, thưởng thức ẩm thực bản địa, hay hòa mình vào các hoạt động văn hóa dân gian. Những hành trình ngắn ngày kết nối trung tâm với vùng sinh thái, đồi chè, bản làng cộng đồng cũng được làm mới, phù hợp với xu hướng du lịch linh hoạt.

Tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, công tác tổ chức được tăng cường theo hướng chuyên nghiệp, từ phân luồng giao thông đến nâng cấp dịch vụ phục vụ du khách. Các chương trình biểu diễn văn hóa như rối nước, hát Xoan được bố trí theo khung giờ hợp lý, giúp du khách dễ dàng tiếp cận và cảm nhận giá trị đặc sắc.

Đa dạng chương trình biểu diễn văn hóa tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương 2026

Bên cạnh du lịch hành hương, xu hướng nghỉ dưỡng sinh thái tiếp tục thu hút sự quan tâm của đông đảo du khách. Những điểm đến như đồi chè Long Cốc hay các khu lưu trú sinh thái mang đến không gian thư giãn, phù hợp với nhóm khách gia đình và giới trẻ muốn nghỉ ngơi, thư giãn sau hành trình lễ hội...

Song song với việc làm mới sản phẩm, các doanh nghiệp du lịch tại Phú Thọ cũng đẩy mạnh chính sách kích cầu bằng nhiều gói ưu đãi trọn gói, kết hợp lưu trú – ẩm thực – trải nghiệm. Cách làm này không chỉ giúp tăng sức hấp dẫn cho điểm đến mà còn góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ, hướng tới mục tiêu giữ chân du khách lâu hơn.

Từ cách tiếp cận mới, du lịch Phú Thọ không chỉ là điểm đến của tín ngưỡng, địa phương đang từng bước định hình diện mạo mới – nơi du khách có thể vừa tri ân nguồn cội, vừa tận hưởng những trải nghiệm đa dạng, giàu bản sắc, góp phần lan tỏa giá trị văn hóa Đất Tổ.