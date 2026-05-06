Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Xây dựng các không gian hợp tác mới về KHCN

Thứ Tư, 21:14, 06/05/2026
VOV.VN - Tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm Cấp Nhà nước tới Ấn Độ, chiều tối 6/5 theo giờ địa phương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới dự và phát biểu tại Diễn đàn đổi mới sáng tạo Việt Nam - Ấn Độ với chủ đề: “Hợp tác phát triển nguồn nhân lực, KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số".

Diễn đàn được tổ chức nhân dịp hai nước kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Ấn Độ, là cơ hội quan trọng để hai nước cùng nhìn lại chặng đường hợp tác, đồng thời xác định những định hướng lớn cho giai đoạn phát triển mới.

Quang cảnh diễn đàn
Quang cảnh diễn đàn

Phát biểu tại diễn đàn, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ ấn tượng trước những thành tựu to lớn của Ấn Độ trong phát triển công nghệ thông tin, phần mềm, đào tạo kỹ sư, hạ tầng số công cộng, thanh toán số, công nghiệp dược phẩm, công nghệ vũ trụ, trí tuệ nhân tạo và bán dẫn. Ấn Độ không chỉ là một nền văn minh lớn, mà còn trở thành một trung tâm tri thức, công nghệ và đổi mới sáng tạo có vai trò ngày càng quan trọng trên thế giới - một thung lũng Silicon của châu Á. 

Nhấn mạnh, Việt Nam và Ấn Độ là hai dân tộc có quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời, được hun đúc bởi chiều sâu lịch sử, văn hoá, tinh thần độc lập, tự cường và khát vọng phát triển; đặc biệt hai nền kinh tế có tính bổ trợ cao.

“Hai nước chia sẻ nhiều điểm tương đồng về tầm nhìn phát triển dài hạn. Việt Nam hướng tới mục tiêu trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045; Ấn Độ triển khai tầm nhìn Viksit Bharat 2047 trở thành quốc gia phát triển. Những định hướng này tạo ra động lực mạnh mẽ để hai nước tăng cường hợp tác trong giai đoạn mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định.

Trên tinh thần này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị, Diễn đàn tập trung trao đổi và thúc đẩy 5 định hướng hợp tác trọng tâm, trong đó xác định rõ các lĩnh vực ưu tiên hợp tác, tập trung vào những công nghệ chiến lược định hình thế kỷ 21, bao gồm trí tuệ nhân tạo, vi mạch bán dẫn, công nghệ số, công nghệ sinh học, năng lượng sạch và sản xuất thông minh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, xây dựng các không gian hợp tác mới về khoa học, công nghệ, thông qua các dự án quy mô lớn và cơ chế hợp tác dài hạn, trong đó thúc đẩy hình thành Đối tác số Việt Nam - Ấn Độ; đẩy mạnh mô hình "đồng nghiên cứu, đồng phát triển, đồng sản xuất", hướng tới tạo ra các sản phẩm công nghệ mang thương hiệu chung, có khả năng tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại diễn đàn
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại diễn đàn

“Doanh nghiệp hai nước cần đóng vai trò tiên phong, mạnh dạn đầu tư vào các lĩnh vực công nghệ mới, đẩy mạnh hợp tác nghiên cứu và phát triển, đồng thời tham gia xây dựng các dự án hợp tác mang tính biểu tượng, qua đó đưa quan hệ Việt Nam - Ấn Độ đi vào chiều sâu thông qua liên kết sản xuất, chuyển giao công nghệ và tham gia chuỗi giá trị toàn cầu. Sự giao thoa giữa sức mạnh công nghệ vượt trội của Ấn Độ và thế hệ thanh niên Việt Nam khao khát chinh phục công nghệ sẽ tạo nên một lực lượng lao động hùng hậu”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị.

Cùng với yêu cầu, thúc đẩy kết nối thực chất giữa các viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp hai nước, hướng tới hình thành một hành lang nhân lực công nghệ Việt Nam - Ấn Độ, dịp này Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng nhấn mạnh yêu cầu, sau diễn đàn này, các cơ quan, tổ chức, viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp hai nước cần nhanh chóng cụ thể hoá các định hướng hợp tác thành các chương trình và dự án cụ thể, với mục tiêu rõ ràng, lộ trình khả thi và cơ chế triển khai hiệu quả.

Văn Hiếu-Đình Nam/VOV
Tag: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm Việt Nam Ấn Độ hợp tác khoa học công nghệ
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước phát biểu tại Hội đồng các vấn đề thế giới của Ấn Độ
VOV.VN - Chiều 6/5 tại Ấn Độ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chính sách, nhấn mạnh thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Ấn Độ và hợp tác khoa học - công nghệ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi
VOV.VN- Sáng 6/5, sau Lễ đón cấp Nhà nước do Tổng thống Ấn Độ Droupadi Murmu, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đồng chủ trì được cử hành trọng thể tại Phủ Tổng thống ở Thủ đô New Delhi theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiến hành hội đàm với Thủ tướng Ấn Độ.

