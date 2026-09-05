Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ Bangladesh tại Việt Nam

Tại buổi tiếp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng Đại sứ Lutfor Rahman hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ tại Việt Nam; đánh giá cao những đóng góp quan trọng của Đại sứ trong việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Bangladesh đi vào chiều sâu, hiệu quả và mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước một lần nữa chúc mừng Bangladesh đã tổ chức thành công cuộc tổng tuyển cử tháng 2/2026 và bầu cử Tổng thống mới tháng 8/2026, qua đó kiện toàn các chức danh lãnh đạo và Chính phủ mới; bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Chính phủ mới, Bangladesh sẽ giữ vững ổn định và từng bước đưa đất nước phát triển thịnh vượng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đại sứ Bangladesh tại Việt Nam Mohammad Lutfor Rahman.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng, sau hơn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ Việt Nam - Bangladesh tiếp tục phát triển vững chắc với tin cậy chính trị cao, thường xuyên ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị, thời gian tới, hai nước cần tăng cường trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, duy trì các cơ chế đối thoại song phương; thúc đẩy hơn nữa hợp tác kinh tế, thương mại trên cơ sở các tiềm năng, thế mạnh của hai nền kinh tế, hướng tới đàm phán, ký kết các thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực thương mại và đầu tư, phấn đấu nâng kim ngạch thương mại hai chiều lên 2 tỷ USD; đồng thời mở rộng hợp tác về công nghiệp Halal, công nghệ thông tin, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, giáo dục - đào tạo, du lịch, giao lưu nhân dân.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kết nối đối với giao thương và giao lưu nhân dân, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị hai bên mở rộng các kết nối hạ tầng đường bộ, đường sắt, các tuyến vận tải biển giữa hai nước, thúc đẩy sớm có các tuyến bay thẳng kết nối trực tiếp giữa Việt Nam và Bangladesh trong thời gian tới.

Đại sứ Lutfor Rahman cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã dành thời gian tiếp cũng như tình cảm, sự quan tâm và ủng hộ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đối với cá nhân Đại sứ, Chính phủ, nhân dân Bangladesh và quan hệ Việt Nam - Bangladesh nói chung.

Đại sứ một lần nữa chúc mừng và chuyển lời chúc mừng của Chính phủ Bangladesh đến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã được tín nhiệm bầu giữ cương vị mới, cũng như những thành tựu ấn tượng mà Việt Nam đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội.

Đại sứ khẳng định, dù ở bất kỳ cương vị nào cũng luôn quan tâm và sẽ tiếp tục nỗ lực để vun đắp cho quan hệ hai nước ngày càng phát triển.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ Bangladesh tại Việt Nam Mohammad Lutfor Rahman.

Cảm ơn những định hướng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đối với quan hệ song phương, Đại sứ nhất trí sẽ phối hợp thúc đẩy các chuyến thăm cấp cao và các cơ chế hợp tác song phương, kết nối các cơ quan liên quan để trao đổi những nội dung thiết thực về hợp tác kinh tế, thương mại, văn hóa, du lịch, giáo dục - đào tạo, lao động, ký kết các thỏa thuận hợp tác mới…

Đại sứ nhấn mạnh mong muốn của Bangladesh trong việc tăng cường hơn nữa quan hệ với ASEAN, trở thành Đối tác Đối thoại của ASEAN và xúc tiến việc gia nhập RCEP, mong Việt Nam ủng hộ.

Đại sứ khẳng định Bangladesh luôn chia sẻ quan điểm của ASEAN và Việt Nam trong các vấn đề khu vực, mong muốn đóng góp xây dựng khu vực hòa bình, ổn định, an ninh và an toàn hàng hải, đề cao luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên hợp quốc.

Nhân dịp này, Đại sứ Lutfor Rahman trân trọng chuyển lời mời của Chính phủ Bangladesh mời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thu xếp sớm thăm Bangladesh trong thời gian tới.