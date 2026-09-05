English
/ CHÍNH TRỊ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ Bangladesh tại Việt Nam

Thứ Bảy, 21:43, 05/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chiều nay (5/9), tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ Bangladesh tại Việt Nam Mohammad Lutfor Rahman tới chào từ biệt nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác.

Tại buổi tiếp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng Đại sứ Lutfor Rahman hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ tại Việt Nam; đánh giá cao những đóng góp quan trọng của Đại sứ trong việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Bangladesh đi vào chiều sâu, hiệu quả và mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước một lần nữa chúc mừng Bangladesh đã tổ chức thành công cuộc tổng tuyển cử tháng 2/2026 và bầu cử Tổng thống mới tháng 8/2026, qua đó kiện toàn các chức danh lãnh đạo và Chính phủ mới; bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Chính phủ mới, Bangladesh sẽ giữ vững ổn định và từng bước đưa đất nước phát triển thịnh vượng.

tong bi thu, chu tich nuoc to lam tiep Dai su bangladesh tai viet nam hinh anh 1
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đại sứ Bangladesh tại Việt Nam Mohammad Lutfor Rahman.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng, sau hơn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ Việt Nam - Bangladesh tiếp tục phát triển vững chắc với tin cậy chính trị cao, thường xuyên ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị, thời gian tới, hai nước cần tăng cường trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, duy trì các cơ chế đối thoại song phương; thúc đẩy hơn nữa hợp tác kinh tế, thương mại trên cơ sở các tiềm năng, thế mạnh của hai nền kinh tế, hướng tới đàm phán, ký kết các thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực thương mại và đầu tư, phấn đấu nâng kim ngạch thương mại hai chiều lên 2 tỷ USD; đồng thời mở rộng hợp tác về công nghiệp Halal, công nghệ thông tin, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, giáo dục - đào tạo, du lịch, giao lưu nhân dân.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kết nối đối với giao thương và giao lưu nhân dân, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị hai bên mở rộng các kết nối hạ tầng đường bộ, đường sắt, các tuyến vận tải biển giữa hai nước, thúc đẩy sớm có các tuyến bay thẳng kết nối trực tiếp giữa Việt Nam và Bangladesh trong thời gian tới.

Đại sứ Lutfor Rahman cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã dành thời gian tiếp cũng như tình cảm, sự quan tâm và ủng hộ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đối với cá nhân Đại sứ, Chính phủ, nhân dân Bangladesh và quan hệ Việt Nam - Bangladesh nói chung.

Đại sứ một lần nữa chúc mừng và chuyển lời chúc mừng của Chính phủ Bangladesh đến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã được tín nhiệm bầu giữ cương vị mới, cũng như những thành tựu ấn tượng mà Việt Nam đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội.

Đại sứ khẳng định, dù ở bất kỳ cương vị nào cũng luôn quan tâm và sẽ tiếp tục nỗ lực để vun đắp cho quan hệ hai nước ngày càng phát triển.

tong bi thu, chu tich nuoc to lam tiep Dai su bangladesh tai viet nam hinh anh 2
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ Bangladesh tại Việt Nam Mohammad Lutfor Rahman.

Cảm ơn những định hướng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đối với quan hệ song phương, Đại sứ nhất trí sẽ phối hợp thúc đẩy các chuyến thăm cấp cao và các cơ chế hợp tác song phương, kết nối các cơ quan liên quan để trao đổi những nội dung thiết thực về hợp tác kinh tế, thương mại, văn hóa, du lịch, giáo dục - đào tạo, lao động, ký kết các thỏa thuận hợp tác mới…

Đại sứ nhấn mạnh mong muốn của Bangladesh trong việc tăng cường hơn nữa quan hệ với ASEAN, trở thành Đối tác Đối thoại của ASEAN và xúc tiến việc gia nhập RCEP, mong Việt Nam ủng hộ.

Đại sứ khẳng định Bangladesh luôn chia sẻ quan điểm của ASEAN và Việt Nam trong các vấn đề khu vực, mong muốn đóng góp xây dựng khu vực hòa bình, ổn định, an ninh và an toàn hàng hải, đề cao luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên hợp quốc.

Nhân dịp này, Đại sứ Lutfor Rahman trân trọng chuyển lời mời của Chính phủ Bangladesh mời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thu xếp sớm thăm Bangladesh trong thời gian tới.

dai_su_dang_minh_khoi_20260904102608.jpg

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tạo ra xung lực mới cho quan hệ Việt Nam-Liên bang Nga

VOV.VN - Nhận lời mời của Tổng thống Liên bang Nga, Vladimir Putin, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Tô Lâm cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga từ ngày 7/9-9/9.

Việt Cường/VOV
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Tổng thống Myanmar thăm làng lụa Vạn Phúc
Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Tổng thống Myanmar thăm làng lụa Vạn Phúc

VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing và Phu nhân Kyu Kyu Hla, sáng 5/9, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly đã cùng bà Kyu Kyu Hla đến thăm làng lụa Vạn Phúc thuộc phường Hà Đông, Hà Nội.

Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Tổng thống Myanmar thăm làng lụa Vạn Phúc

Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Tổng thống Myanmar thăm làng lụa Vạn Phúc

VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing và Phu nhân Kyu Kyu Hla, sáng 5/9, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly đã cùng bà Kyu Kyu Hla đến thăm làng lụa Vạn Phúc thuộc phường Hà Đông, Hà Nội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing

VOV.VN - Sau lễ đón chính thức diễn ra sáng 5/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội đàm với Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing

VOV.VN - Sau lễ đón chính thức diễn ra sáng 5/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội đàm với Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing.

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội