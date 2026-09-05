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Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Tổng thống Myanmar thăm làng lụa Vạn Phúc

Thứ Bảy, 20:50, 05/09/2026
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VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing và Phu nhân Kyu Kyu Hla, sáng 5/9, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly đã cùng bà Kyu Kyu Hla đến thăm làng lụa Vạn Phúc thuộc phường Hà Đông, Hà Nội.

Điểm dừng chân đầu tiên của hai Phu nhân là khuôn viên Đền thờ Tổ nghề, nơi lưu giữ ký ức về cội nguồn nghề dệt lụa đã hơn 1.000 năm của làng nghề. Phu nhân Ngô Phương Ly và Phu nhân Kyu Kyu Hla cùng các học sinh có gia đình đang làm nghề dệt trải nghiệm xâu vòng lụa.

Bên khung dệt cổ, hiện vật quý của làng nghề, Phu nhân Kyu Kyu Hla chia sẻ, chiếc khung cho bà cảm giác rất gần gũi và thân quen bởi khung dệt đã là một phần trong cuộc sống của người dân Myanmar hàng nghìn năm qua. Từ các khung dệt đó, những tấm vải, lụa đã ra đời, tạo nên những chiếc htamein và paso truyến thống của người Myanmar.

phu nhan tong bi thu, chu tich nuoc to lam va phu nhan tong thong myanmar tham lang lua van phuc hinh anh 1
Phu nhân của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly đã cùng phu nhân của Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing, bà Kyu Kyu Hla đến thăm làng lụa Vạn Phúc.

Phu nhân Ngô Phương Ly chia sẻ, hai nước Việt Nam và Myanmar đều nổi tiếng với những nghề thủ công truyền thống, đặc biệt là nghề dệt lụa. Phụ nữ hai nước, không chỉ khéo tay tạo nên những tấm lụa tinh xảo mà còn gìn giữ và lưu truyền những nét đẹp văn hóa bền bỉ qua thời gian.

Theo Phu nhân Ngô Phương Ly, hai nước không chỉ có sự tương đồng về nghề dệt mà còn đang góp phần làm đẹp và làm dày thêm giá trị văn hóa của mỗi bên thông qua sự giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm. Phu nhân dẫn chứng lụa tơ sen, một sự sáng tạo của Myanmar, đã được du nhập vào Việt Nam - nơi sen có mặt ở khắp mọi miền đất nước - để từ đó trở thành những chiếc áo dài tôn vinh nét đẹp phụ nữ Việt.

Rời khu vực Đền thờ Tổ nghề dệt, hai Phu nhân cùng dạo bước trên đường làng và đến thăm một cơ sở dệt lụa, trung tâm bảo tồn và phát triển sản phẩm lụa. Phu nhân Ngô Phương Ly chia sẻ làng nghề hiện nay có hơn 200 hộ, không chỉ là nơi sản xuất mà còn trưng bày, giới thiệu sản phẩm và là địa điểm tham quan của nhiều người. Thông qua đó, các sản phẩm lụa Việt Nam đã đi vào đời sống hiện đại, tỏa đi khắp trong nước và quốc tế.

phu nhan tong bi thu, chu tich nuoc to lam va phu nhan tong thong myanmar tham lang lua van phuc hinh anh 2
Phu nhân Ngô Phương Ly chia sẻ, hai nước Việt Nam và Myanmar đều nổi tiếng với những nghề thủ công truyền thống.

Phu nhân Ngô Phương Ly và Phu nhân Kyu Kyu Hla dành nhiều thời gian tại không gian của Hợp tác xã Vụn Art - nơi hơn 40 người thợ đặc biệt đang thổi hồn cho những mảnh lụa tái chế thành các bức tranh lụa ghép. Dù mang trên mình khiếm khuyết, mỗi đường kim, mảnh ghép của họ đều chứa đựng niềm tự hào, rằng dù cuộc đời có thiếu vẹn tròn, con người vẫn có thể tạo nên điều đẹp đẽ.

Lắng nghe câu chuyện và nhìn thấy những sản phẩm ý nghĩa do những người thợ đặc biệt của hợp tác xã tạo ra, hai Phu nhân bày tỏ xúc động, ân cần thăm hỏi và động viên những người có mặt. Phu nhân Kyu Kyu Hla, người từng là một giảng viên đại học, bày tỏ mong muốn sẽ được đến Vụn Art mỗi khi có dịp sang Việt Nam. Trân trọng thành quả lao động của những người thợ đặc biệt, Phu nhân Tổng thống Myanmar đã gửi tặng một món quà đáp lễ khi hợp tác xã ngỏ ý dành tặng các sản phẩm mà bà yêu thích.

Khép lại hoạt động bằng những tách trà, Phu nhân Kyu Kyu Hla trân trọng cảm ơn Phu nhân Ngô Phương Ly vì sự đón tiếp nồng hậu cùng chương trình đầy ý nghĩa nhân văn. Phu nhân Tổng thống Myanmar mong muốn sẽ có thêm dịp cùng Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao đổi, chia sẻ về những nét đẹp văn hóa của hai nước. Phu nhân Ngô Phương Ly bày tỏ cảm ơn, chia sẻ văn hóa là ngôn ngữ không có biên giới, gắn kết giữa con người với con người và mong sớm gặp lại Phu nhân Kyu Kyu Hla.

phu nhan tong bi thu, chu tich nuoc to lam va phu nhan tong thong myanmar tham lang lua van phuc hinh anh 3

Hoạt động của Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly và Phu nhân Tổng thống Myanmar, bà Kyu Kyu Hla, tại làng lụa Vạn Phúc là một điểm nhấn giàu ý nghĩa trong tổng thể các hoạt động của chuyến thăm chính thức Việt Nam của nhà lãnh đạo Myanmar. 

Trong ngoại giao hiện đại, văn hóa ngày càng trở thành một kênh kết nối bền vững, mềm mại và đưa các dân tộc đến gần nhau hơn. Khoảnh khắc những vị khách quốc tế chạm tay vào sợi tơ, đưa thoi trên khung dệt không chỉ là một hoạt động tham quan, mà còn là cách để cảm nhận giá trị lao động thủ công và thể hiện sự tôn trọng truyền thống văn hóa Việt Nam. Đó cũng là cách Việt Nam giới thiệu với bạn bè quốc tế về chính mình bằng chiều sâu văn hóa, vẻ đẹp cốt cách, sự thanh lịch và bền bỉ của những giá trị được dệt nên qua nhiều thế hệ.

Văn Hiếu/VOV
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