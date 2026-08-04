English
/ CHÍNH TRỊ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ, Đại biện các nước ASEAN tại Hà Nội

Thứ Ba, 19:59, 04/08/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chiều 4/8, nhân dịp 59 năm thành lập ASEAN, 50 năm ký kết Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác ở Đông Nam Á (TAC) và 31 năm Việt Nam gia nhập ASEAN, tại Hà Nội, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Đại sứ, đại biện các nước ASEAN chào xã giao.

Chào mừng Đại sứ, Đại biện các nước ASEAN, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cảm ơn ASEAN và các nước thành viên ASEAN đã đồng hành cùng Việt Nam trong quá trình phát triển; mong các Đại sứ, Đại biện tiếp tục phát huy vai trò cầu nối quan trọng để tăng cường hợp tác, phối hợp triển khai, góp phần đưa hợp tác giữa Việt Nam với các nước Đông Nam Á tiếp tục phát triển.

tong bi thu, chu tich nuoc to lam tiep Dai su, Dai bien cac nuoc asean tai ha noi hinh anh 1
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đại sứ Philippines - Chủ tịch ASEAN 26 tại buổi tiếp

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao các kết quả ASEAN đã đạt được với nhiều chương trình, sáng kiến trên tất cả các lĩnh vực chính trị, an ninh - quốc phòng, kinh tế xã hội, văn hóa; bày tỏ tin tưởng các nước ASEAN sẽ giữ vững đoàn kết, thúc đẩy hợp tác, củng cố vai trò trung tâm, xây dựng cộng đồng ASEAN 2045 thành công.

Chia sẻ về đường lối, chính sách đối ngoại của Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam tiếp tục kiên định đường lối độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại.

tong bi thu, chu tich nuoc to lam tiep Dai su, Dai bien cac nuoc asean tai ha noi hinh anh 2
Toàn cảnh buổi tiếp

Việt Nam coi trọng quan hệ với ASEAN và các nước ASEAN, coi ASEAN là một đại gia đình gần gũi và là các nước láng giềng rất thân thiết. Đánh giá cao các bước phát triển tích cực trong quan hệ giữa Việt Nam với ASEAN và các nước thành viên ASEAN thời gian qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh Việt Nam mong muốn tiếp tục thúc đẩy các mối quan hệ đi vào chiều sâu, thực chất, ổn định, tin cậy và bền vững lâu dài, cùng xây dựng Cộng đồng ASEAN đoàn kết, vững mạnh.

Đại diện cho các Đại sứ, Đại biện các nước ASEAN tại Hà Nội, Đại sứ Philippines Francisco Noel R. Fernandez III chuyển lời chào và thăm hỏi của lãnh đạo cấp cao các nước ASEAN tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; chúc mừng các thành tựu phát triển kinh tế - xã hội quan trọng mà Việt Nam đã đạt được thời gian qua, tin tưởng Việt Nam sẽ thực hiện thành công các mục tiêu phát triển chiến lược, trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045.

tong bi thu, chu tich nuoc to lam tiep Dai su, Dai bien cac nuoc asean tai ha noi hinh anh 3
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chụp ảnh cùng các Đại sứ ASEAN

Đại sứ Philippines nhấn mạnh các nước ASEAN đánh giá cao vai trò, đóng góp của Việt Nam trong hơn 3 thập kỷ chính thức là thành viên của ASEAN. Đại sứ Philippines hoan nghênh Việt Nam tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026, được các nước trong khu vực quan tâm, tham dự đông đảo, giúp tăng cường kết nối nội bộ ASEAN trên các kênh, góp phần tích cực vào nỗ lực chung của năm Chủ tịch ASEAN của Philippines xây dựng Cộng đồng ASEAN và củng cố quan hệ của ASEAN với các đối tác quốc tế quan trọng ở ngoài khu vực.

tong bi thu, chu tich nuoc to lam tiep Dai su, Dai bien cac nuoc asean tai ha noi hinh anh 4
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chụp ảnh cùng các Đại sứ ASEAN

Đại sứ Philippines khẳng định cam kết chung của các nước ASEAN trong đẩy mạnh tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN, triển khai Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045, các kết quả quan trọng của Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48, thúc đẩy mạng lưới đối ngoại của ASEAN, giữ vững đoàn kết ASEAN trong ứng phó với các thách thức chung.

tong bi thu, chu tich nuoc to lam tiep Dai su, Dai bien cac nuoc asean tai ha noi hinh anh 5
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chụp ảnh cùng các Đại sứ ASEAN

Chia sẻ về định hướng hợp tác trong ASEAN, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh trong bối cảnh thế giới đang biến động nhanh chóng, phức tạp, ASEAN và các nước ASEAN cần tăng cường trao đổi, hợp tác, củng cố tin cậy chính trị, đoàn kết, nâng cao năng lực tự cường, tự chủ chiến lược, giải quyết bất đồng ngay trong ASEAN; đẩy mạnh hợp tác phát triển kinh tế - xã hội, thương mại, đầu tư giữa các nước ASEAN và giữa ASEAN với các đối tác, chú trọng các lĩnh vực tiềm năng, có tính bổ trợ lẫn nhau, thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các quốc gia thành viên.

tong bi thu, chu tich nuoc to lam tiep Dai su, Dai bien cac nuoc asean tai ha noi hinh anh 6
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chụp ảnh cùng các Đại sứ ASEAN
tong bi thu, chu tich nuoc to lam tiep Dai su, Dai bien cac nuoc asean tai ha noi hinh anh 7
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chụp ảnh cùng các Đại sứ ASEAN

Nhất trí với các nhận định, định hướng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Đại sứ Philippines khẳng định các nước ASEAN cam kết tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan của Việt Nam để thúc đẩy quan hệ song phương cũng như góp phần xây dựng Cộng đồng ASEAN tự cường, năng động, sáng tạo và lấy người dân làm trung tâm, đóng góp cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực Đông Nam Á và trên thế giới.

Việt Cường/VOV
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gợi mở về việc giãn dân nội thành, sắp xếp trường lớp
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gợi mở về việc giãn dân nội thành, sắp xếp trường lớp

VOV.VN - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng, quy hoạch trên mặt đất vẫn còn nhiều lộn xộn, cần chấn chỉnh. Cùng với đó, khi sắp xếp, mỗi phường chỉ còn 1 trường cấp 1, một trường cấp 2 và một trường cấp 3 nhưng có nhiều điểm học, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gợi mở về việc giãn dân nội thành, sắp xếp trường lớp

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gợi mở về việc giãn dân nội thành, sắp xếp trường lớp

VOV.VN - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng, quy hoạch trên mặt đất vẫn còn nhiều lộn xộn, cần chấn chỉnh. Cùng với đó, khi sắp xếp, mỗi phường chỉ còn 1 trường cấp 1, một trường cấp 2 và một trường cấp 3 nhưng có nhiều điểm học, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự khai mạc Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự khai mạc Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33

VOV.VN - Sáng 1/8, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao tổ chức Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 với chủ đề "Phát huy vai trò tiên phong, thực hiện nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới". Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và chỉ đạo hội nghị.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự khai mạc Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự khai mạc Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33

VOV.VN - Sáng 1/8, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao tổ chức Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 với chủ đề "Phát huy vai trò tiên phong, thực hiện nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới". Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và chỉ đạo hội nghị.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Xác định ngoại giao phục vụ phát triển là trung tâm
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Xác định ngoại giao phục vụ phát triển là trung tâm

VOV.VN - Làm việc với lãnh đạo Bộ Ngoại giao và các Đại sứ, Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu phát huy vai trò tiên phong của đối ngoại, lấy ngoại giao phục vụ phát triển đất nước làm trung tâm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Xác định ngoại giao phục vụ phát triển là trung tâm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Xác định ngoại giao phục vụ phát triển là trung tâm

VOV.VN - Làm việc với lãnh đạo Bộ Ngoại giao và các Đại sứ, Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu phát huy vai trò tiên phong của đối ngoại, lấy ngoại giao phục vụ phát triển đất nước làm trung tâm.

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội