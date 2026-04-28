Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ Mông Cổ đến chào từ biệt

Thứ Ba, 19:54, 28/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chiều 28/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Mông Cổ tại Việt Nam Jigjee Sereejav đến chào từ biệt dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đại sứ Sereejav bày tỏ vui mừng về quan hệ hai nước phát triển thực chất, hiệu quả trong hơn 4 năm qua, kể từ khi Đại sứ Sereejav nhận nhiệm vụ tại Việt Nam tháng 12/2021; trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp được thúc đẩy mạnh mẽ, trong đó có chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng thống Khurelsukh (11/2023) và chuyến thăm cấp Nhà nước tới Mông Cổ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm (9/2024); hai bên đã chính thức thiết lập quan hệ “Đối tác toàn diện Việt Nam - Mông Cổ” dịp kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao năm 2024; quan hệ kênh Đảng, hợp tác thương mại, đầu tư, quốc phòng, an ninh, tư pháp, văn hóa, giáo dục, du lịch và giao lưu nhân dân đều có bước phát triển tích cực, góp phần tạo cơ sở vững chắc thúc đẩy hợp tác toàn diện quan hệ Việt Nam - Mông Cổ trong thời gian tới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng Đại sứ Sereejav đã hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam; ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp quan trọng của Đại sứ đối với quan hệ hai nước, đặc biệt là đã phát huy hiệu quả vai trò cầu nối hợp tác đưa quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước có bước phát triển thực chất và toàn diện trên nhiều lĩnh vực hợp tác.

tong bi thu, chu tich nuoc to lam tiep Dai su mong co den chao tu biet hinh anh 1
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ Mông Cổ tại Việt Nam Jigjee Sereejav. (Ảnh: TTXVN)

Trân trọng quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp do đích thân Chủ tịch Hồ Chí Minh và các thế hệ lãnh đạo Mông Cổ dày công xây dựng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam luôn coi trọng phát triển quan hệ với Mông Cổ; đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp, củng cố tin cậy chính trị; thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại và đầu tư phát triển tương xứng với tiềm năng quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Mông Cổ; tăng cường giao lưu nhân dân và hợp tác địa phương, tận dụng tối đa lợi thế Hiệp định miễn thị thực song phương ký năm 2023; tuyên truyền quảng bá về tình hữu nghị giữa hai nước tới nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hai nước, qua đó góp phần tạo nền tảng tương lai bền vững cho quan hệ Việt Nam - Mông Cổ. 

Đại sứ Mông Cổ Sereejav nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu mà Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là việc tổ chức rất thành công Đại hội Đảng lần thứ XIV, bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2030. Đại sứ Sereejav cảm ơn các Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các ban, bộ, ngành, cơ quan, địa phương Việt Nam đã hỗ trợ, tạo mọi điều kiện thuận lợi để Đại sứ hoàn thành tốt nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam. Đại sứ Sereejav bày tỏ vinh dự được trực tiếp chung tay, chung sức, đóng góp cho sự phát triển quan hệ hai nước thời gian qua; khẳng định Nhà nước và nhân dân Mông Cổ luôn coi trọng quan hệ với Việt Nam, Đối tác toàn diện đầu tiên của Mông Cổ tại khu vực Đông Nam Á; tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, thịnh vượng và vị thế quốc tế của Việt Nam ngày càng được nâng cao. 

Bày tỏ tán thành với các ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Đại sứ Sereejav khẳng định với nền tảng quan hệ tốt đẹp hiện nay, nhất là sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo cấp cao hai nước, quan hệ “Đối tác toàn diện Việt Nam - Mông Cổ” sẽ không ngừng phát triển hiệu quả, thực chất và toàn diện, đáp ứng nguyện vọng và lợi ích chung của nhân dân hai nước, góp phần vào duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Đại sứ Sereejav khẳng định, sau khi kết thúc nhiệm kỳ, dù trên bất kỳ cương vị nào, sẽ luôn theo dõi và tiếp tục đóng góp tích cực cho quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Mông Cổ.

Văn Hiếu/VOV
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì phiên họp Hội đồng Quốc phòng và An ninh
VOV.VN - Sáng nay 28/4 tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh chủ trì Phiên họp thứ nhất Hội đồng Quốc phòng và An ninh nhiệm kỳ 2026-2031, sau khi Quốc hội khóa XVI phê chuẩn các thành viên Hội đồng nhiệm kỳ mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Không để vốn, đất đai, dự án, cơ hội bị ách tắc
VOV.VN - Làm việc với Thành phố Hồ Chí Minh (TP. HCM), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: Cần tập trung nguồn lực phát triển các hạ tầng chiến lược, hạ tầng số và hạ tầng đổi mới sáng tạo, coi đây là nền tảng cho giai đoạn phát triển mới.

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với công nhân tại TP.HCM
VOV.VN - Trong không khí hướng tới các ngày lễ lớn 30/4 và 1/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã thăm, gặp gỡ công nhân ở TP.HCM. Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam trân trọng giới thiệu bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với đội ngũ công nhân, người lao động ở TP Hồ Chí Minh.

