Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Thường trực Ban Bí thư Lào Vilay Lakhamphon

Tại buổi tiếp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hoan nghênh đồng chí Vilay Lakhamphong, Thường trực Ban Bí thư và Đoàn đại biểu cấp cao Đảng NDCM Lào sang thăm chính thức Việt Nam; đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm trong bối cảnh hai Đảng, hai Nhà nước đang tích cực triển khai Nghị quyết của mỗi Đảng; các thỏa thuận cấp cao, tiếp tục triển khai hiệu quả và làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đồng chí Vilay Lakhamphong Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu mà Đảng NDCM Lào đã đạt được trong thời gian qua, nhất là những kết quả đạt được trong việc tổ chức triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XII Đảng NDCM Lào trong 9 tháng năm 2026, hoàn thành kiện toàn chức danh Chủ tịch Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ; đồng thời tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và với đường lối đổi mới toàn diện, đất nước, Nhân dân Lào anh em sẽ tiếp tục giành được những thành tựu mới, to lớn hơn trong công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng NDCM Lào, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm lần thứ X giai đoạn 2026 - 2030, xây dựng đất nước Lào hòa bình, ổn định, thống nhất và phồn vinh; khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho việc củng cố, phát triển quan hệ Việt Nam - Lào; coi đây là mối quan hệ có ý nghĩa đặc biệt, được các thế hệ lãnh đạo và Nhân dân hai nước dày công vun đắp, trở thành tài sản chung vô giá của hai dân tộc; Việt Nam và Lào luôn kề vai sát cánh, chia sẻ những khó khăn, hỗ trợ lẫn nhau trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây cũng như xây dựng và phát triển đất nước ngày nay.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp đồng chí Vilay Lakhamphong Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào

Đồng chí Vilay Lakhamphong bày tỏ vui mừng lần đầu tiên sang thăm chính thức Việt Nam trên cương vị mới; cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp và dành cho Đoàn những tình cảm thân thiết, thắm tình đồng chí anh em; trân trọng chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Đồng chí Vilay Lakhamphong chúc mừng những thành tựu quan trọng mà Việt Nam đạt được trong thời gian qua; tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đứng đầu, Việt Nam sẽ tiếp tục giành nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa trên tất cả các lĩnh vực.

Đồng chí Thường trực Ban Bí thư Lào thông báo với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tình hình Lào gần đây; báo cáo đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về kết quả cuộc hội đàm với đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và các cuộc làm việc với các đồng chí Lãnh đạo cấp cao của Việt Nam; khẳng định hai bên đã trao đổi rất chân thành trên tinh thần đồng chí anh em về những kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng, triển khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội của mỗi Đảng; trao đổi, thống nhất các biện pháp triển khai có hiệu quả các Thỏa thuận cấp cao, thúc đẩy các chương trình, dự án hợp tác lớn; đẩy mạnh hợp tác kinh tế và các lĩnh vực, dự án hợp tác trọng điểm.

Toàn cảnh buổi tiếp

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vui mừng nhận thấy, quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào đang ngày càng đi vào chiều sâu, đạt được nhiều kết quả tích cực, nhất là trên các lĩnh vực chính trị - đối ngoại, an ninh - quốc phòng, kinh tế, giáo dục - đào tạo. Hai bên tiếp tục duy trì công tác trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, một số khó khăn, vướng mắc tại các dự án hợp tác trọng điểm đã và đang được hai bên tập trung tháo gỡ.

Để đưa mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào phát triển thực chất hơn trong thời gian tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên cần tiếp tục tập trung triển khai thật tốt, có hiệu quả các Thoả thuận cấp cao giữa hai Đảng, coi đây là định hướng chính trị cao nhất và là cơ sở để cụ thể hoá các lĩnh vực hợp tác trong thời gian tới; tiếp tục đưa hợp tác kinh tế thành trụ cột quan trọng hơn của quan hệ hai nước.

Theo đó, hai bên cần tập trung nguồn lực thúc đẩy các dự án kết nối chiến lược, logistics; tạo điều kiện để doanh nghiệp hai nước tăng cường đầu tư, thương mại, kết nối thị trường, qua đó nâng cao tính bổ trợ và gắn kết của hai nền kinh tế; tiếp tục tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giữa hai Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, công tác cán bộ và phát triển đất nước, nhất là những vấn đề mới đặt ra trong giai đoạn phát triển mới; tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong hợp tác giáo dục - đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, nhất là đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ cấp chiến lược; tiếp tục tăng cường chia sẻ, trao đổi chiến lược ở các diễn đàn quốc tế và khu vực, nhất là Liên hợp quốc và ASEAN.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao hai bên đã phối hợp tổ chức thành công các Chương trình nghiên cứu, trao đổi chuyên đề; phối hợp với Campuchia tổ chức thành công Chương trình bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo trẻ ba Đảng Việt Nam - Lào - Campuchia; khẳng định Việt Nam sẵn sàng cử chuyên gia, báo cáo viên tham gia chia sẻ kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng, đào tạo cán bộ, góp phần vào việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của Lào.

Đồng chí Thường trực Ban Bí thư Lào Vilay Lakhamphong khẳng định, Đảng, Nhà nước Lào luôn trân trọng và cảm ơn sâu sắc sự giúp đỡ to lớn, quý báu, chí nghĩa, chí tình mà Đảng, Nhà nước Việt Nam đã dành cho Lào trong suốt thời gian qua; Ban Lãnh đạo Lào và cá nhân đồng chí hết sức trân trọng sự ủng hộ, giúp đỡ hết sức hiệu quả đó của Đảng, Nhà nước Việt Nam; cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ với phía Việt Nam triển khai thực hiện hiệu quả các thoả thuận cấp cao, đưa quan hệ hợp tác giữa hai Đảng, hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng gửi lời thăm hỏi thân thiết tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith, đồng chí Chủ tịch Quốc hội, đồng chí Thủ tướng và các đồng chí Lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước Lào.