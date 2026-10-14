Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Lào

Chiều 14/10, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Đại tướng Khamlieng Outhakaisone, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào nhân dịp thăm chính thức Việt Nam, tham dự Cuộc gặp thường niên giữa Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia lần thứ 10 và chứng kiến cuộc Diễn tập chung về phòng thủ dân sự giữa Quân đội ba nước lần thứ 5.

Tại cuộc tiếp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng những thành tựu to lớn, toàn diện mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào đạt được thời gian qua, nhất là việc duy trì ổn định chính trị, giữ vững quốc phòng - an ninh và nỗ lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đưa Lào ra khỏi danh sách các nước kém phát triển trong năm 2026.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đại tướng Khamlieng Outhakaisone.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng chúc mừng thành công của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào vừa qua và việc kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt tại Kỳ họp thứ hai Quốc hội Lào khóa X, đánh giá đây là những quyết định quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước Lào trong thời gian tới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn dành ưu tiên cao nhất cho quan hệ Việt Nam - Lào, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ Lào trong công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế.

Đánh giá cao kết quả hợp tác giữa Bộ Quốc phòng và Quân đội hai nước thời gian qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh hợp tác quốc phòng - an ninh là một trong những trụ cột quan trọng; đề nghị hai bên tiếp tục củng cố tin cậy chính trị ở tầm chiến lược; duy trì hiệu quả các chuyến thăm, tiếp xúc, đối thoại quốc phòng các cấp và triển khai thực chất các cơ chế hợp tác hiện có; tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, quân khu, quân chủng và lực lượng vũ trang hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đồng thời khẳng định Đảng, Nhà nước Việt Nam ủng hộ tăng cường đoàn kết, hợp tác quốc phòng giữa ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia; đánh giá Cuộc gặp thường niên giữa Bộ trưởng Quốc phòng ba nước và Diễn tập chung về phòng thủ dân sự có ý nghĩa thiết thực trong xây dựng lòng tin, nâng cao khả năng phối hợp và ứng phó với các thách thức chung.

Tại buổi tiếp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng thành công của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào vừa qua và việc kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt tại Kỳ họp thứ hai Quốc hội Lào khóa X

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Lào Khamlieng Outhakaisone trân trọng cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã dành thời gian tiếp Đoàn; trân trọng chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith, Thủ tướng Saleumxay Kommasith và Chủ tịch Quốc hội Sonexay Siphandone tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đồng chí Lãnh đạo cấp cao Việt Nam.

Đại tướng Khamlieng Outhakaisone thông báo một số nét nổi bật về tình hình Lào, nhất là việc triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII; đồng thời bày tỏ cảm ơn sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn, kịp thời và hiệu quả mà Việt Nam dành cho Lào. Đại tướng khẳng định, dù tình hình thế giới, khu vực diễn biến thế nào, Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân Lào cũng sẽ luôn kề vai sát cánh với Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân Việt Nam, cùng gìn giữ, vun đắp cho quan hệ đặc biệt giữa hai nước mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Báo cáo về mục đích chuyến thăm và kết quả hợp tác giữa hai Bộ Quốc phòng thời gian qua, Đại tướng Khamlieng Outhakaisone khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng Việt Nam triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao giữa hai nước và các thỏa thuận giữa hai Bộ, tiếp tục phát huy truyền thống hợp tác tốt đẹp giữa hai quân đội, góp phần củng cố quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, bảo đảm hòa bình và thúc đẩy phát triển của hai nước.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Lào Khamlieng Outhakaisone trân trọng cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã dành thời gian tiếp Đoàn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cảm ơn Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân Lào đã luôn phối hợp, giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Việt Nam tại Lào, đóng góp quan trọng vào “Chiến dịch 500 ngày đêm” do Chính phủ Việt Nam phát động.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị hai Bộ Quốc phòng phối hợp chuẩn bị và tổ chức tốt các hoạt động trong khuôn khổ “Năm Đoàn kết hữu nghị 2027” kỷ niệm 65 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 50 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào, góp phần giáo dục truyền thống, khơi dậy niềm tự hào và làm sâu sắc hơn tình đoàn kết giữa nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hai nước.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi lời thăm hỏi thân thiết và lời chúc tốt đẹp tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith cùng các đồng chí Lãnh đạo cấp cao Lào.