Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân lên đường thăm chính thức Thái Lan

Thứ Tư, 11:30, 27/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trưa nay (27/5), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao nước ta rời Hà Nội lên đường thăm chính thức Thái Lan từ ngày 27 - 29/5 theo lời mời của Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Anutin Charnvirakul và Phu nhân.

Tháp tùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong chuyến công tác có các Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc; Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết; Trưởng Ban Chính sách và Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị; Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang; Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Lương Tam Quang; Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung​; Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng và lãnh đạo một số ban, bộ trung ương, địa phương.

Đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của nhà lãnh đạo cấp cao nhất Việt Nam tới Thái Lan sau Đại hội lần thứ XIV của Đảng và sau khi bộ máy lãnh đạo mới của Việt Nam được kiện toàn.

Đáng chú ý, Thái Lan là quốc gia đầu tiên trong khối ASEAN mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới thăm trước khi tiếp tục chuyến công du đến các nước khác trong khu vực.

Chuyến thăm càng thêm ý nghĩa khi diễn ra đúng vào năm hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao; diễn ra trong bối cảnh Việt Nam và Thái Lan vừa nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 5/2025, được đánh giá là khuôn khổ hợp tác toàn diện nhất trong lịch sử quan hệ hai nước.

Chuyến thăm chính thức Thái Lan lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tạo động lực lớn để hai nước thúc đẩy khuôn khổ Đối tác Chiến lược Toàn diện, đưa mối quan hệ song phương phát triển sâu sắc hơn, đóng góp tích cực vào sự ổn định chung của khu vực.

Văn Hiếu/VOV
