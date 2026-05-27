Cải chính

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân đến Udon Thani, bắt đầu thăm chính thức Thái Lan

Thứ Tư, 13:41, 27/05/2026
VOV.VN - Chiều nay (27/5) theo giờ địa phương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao tới Sân bay Quốc tế Udon Thani, bắt đầu các hoạt động trong chương trình thăm chính thức Thái Lan.

Đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại sân bay có Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Hợp tác xã Thái Lan Watcharaphon Khaokham, lãnh đạo tỉnh Udon Thani, Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng cùng Phu nhân và đông đảo cộng đồng, cán bộ nhân viên Đại sứ quán tại Thái Lan.

Udon Thani điểm dừng chân đầu tiên trong chuyến thăm chính thức Thái Lan của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao nước ta - nơi lưu giữ nhiều dấu ấn hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đất Thái Lan gần một thế kỷ trước.      

Theo chương trình tại đây, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ đến thăm dâng hương tại Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh và gặp gỡ cộng đồng người Thái gốc Việt đang sinh sống tại khu vực Đông Bắc Thái Lan.

Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh nằm tại xã Chiang Phin, huyện Muang, tỉnh Udon Thani, lưu giữ ký ức về một giai đoạn hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Thái Lan. Đến Thái Lan năm 1928, trong bối cảnh Việt Nam còn dưới ách thống trị của thực dân Pháp, trong thời gian hoạt động tại Udon Thani, Người sống gần gũi với cộng đồng người Việt địa phương, đồng thời tổ chức các hoạt động chính trị và vận động sự ủng hộ cho phong trào đấu tranh giành độc lập của Việt Nam. Các tài liệu lịch sử được lưu giữ tại khu tưởng niệm cho thấy Chủ tịch Hồ Chí Minh từng lao động sản xuất, làm nông nghiệp, huấn luyện đồng bào, vận động cộng đồng người Việt tại Thái Lan tham gia phong trào chống thực dân. Người cũng tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng cùng người dân sở tại, trong đó có việc hỗ trợ xây dựng các ngôi chùa tại Udon Thani trước khi tiếp tục hành trình qua các tỉnh Sakon Nakhon, Nakhon Phanom và sau đó trở về Việt Nam. 

Ngày nay, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Udon Thani đã được xây dựng thành trung tâm học tập lịch sử và bảo tàng với sự đóng góp, gìn giữ của cộng đồng người Thái gốc Việt tại địa phương. 

Chuyến thăm tới Thái Lan lần này diễn ra đúng dịp hai nước cùng nhau kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (6/8/1976 - 6/8/2026). Đây lần đầu tiên đồng chí lãnh đạo cao nhất của Việt Nam trên cương vị Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tới thăm chính thức Thái Lan. Đặc biệt, Thái Lan cũng là chặng dừng chân đầu tiên trong chuyến công tác tới các nước ASEAN của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Bất chấp các cú sốc toàn cầu, thời gian qua, kim ngạch thương mại song phương vẫn tăng trưởng mạnh mẽ, hiện đã vượt mốc 23 tỷ USD và đang tiến sát mục tiêu 25 tỷ USD. Về đầu tư, Thái Lan đã tăng từ vị trí thứ 9 lên thứ 8 trong số các nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam, thể hiện niềm tin vững chắc của khu vực tư nhân Thái Lan vào các chính sách tạo môi trường thuận lợi của Chính phủ Việt Nam. Đặc biệt, giao lưu nhân dân là nền tảng vô cùng vững chắc cho quan hệ hai nước, khách du lịch giữa hai nước thường xuyên tăng trưởng đáng kể qua nhiều năm liên tiếp.

Văn Hiếu/VOV
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sắp thăm cấp Nhà nước tới Philippines
VOV.VN - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân sẽ thăm cấp Nhà nước tới Philippines từ ngày 31/5 đến 1/6/2026.

Khoa học cơ bản và tầm nhìn chiến lược từ kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước

VOV.VN - Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về nghiên cứu khoa học cơ bản đang tạo nhiều kỳ vọng trong giới nghiên cứu, khi nhấn mạnh vai trò của khoa học nền tảng như một “năng lực chiến lược quốc gia”, đồng thời đặt ra yêu cầu đổi mới tư duy quản lý, tháo gỡ điểm nghẽn để tạo đột phá phát triển đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội

VOV.VN - Chiều 26/5, tại Nhà Quốc hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Hội nghị thông qua Dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra đợt 2 đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội.

