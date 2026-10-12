Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao danh hiệu Anh hùng LLVTND tặng Quân khu 2

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương duyệt đội danh dự tại Lễ Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống LLVT Quân khu 2 (19/10/1946 - 19/10/2026) và đón nhận danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân

Đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm, Trung tướng Trần Văn Bắc, Tư lệnh Quân khu 2 nêu rõ, ngày 19/10/1946, để đáp ứng yêu cầu bức thiết của nhiệm vụ cách mạng, Lực lượng vũ trang (LLVT) Chiến khu 10 - Tiền thân của LLVT Quân khu 2 được thành lập.

Ra đời và lớn lên trong phong trào cách mạng của quần chúng, dưới sự lãnh đạo, giáo dục, rèn luyện của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, trực tiếp là Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, LLVT Quân khu 2 đã không ngừng lớn mạnh và trưởng thành, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hy sinh, mưu trí dũng cảm, lập nên những chiến công vang dội, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Tổ quốc và Nhân dân giao cho; góp phần tô thắm truyền thống vẻ vang, oanh liệt của Quân, dân Tây Bắc và Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Lãnh đạo, nguyên Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự lễ kỷ niệm

Đặc biệt, với nhiệm vụ quốc tế giúp nước bạn Lào; thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “giúp bạn là tự giúp mình” trong 2 cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc đã có hàng vạn chuyên gia quân sự và quân tình nguyện Việt Nam là con em các dân tộc Tây Bắc, đã đoàn kết, kề vai, sát cánh cùng Quân đội và nhân dân các dân tộc Lào anh dũng chiến đấu chống kẻ thù chung, góp phần xây đắp nên tình đoàn kết hữu nghị thủy chung son sắt và liên minh chiến đấu đặc biệt giữa 2 nước Việt Nam - Lào.

Trung tướng Trần Văn Bắc, Tư lệnh Quân khu 2

Ghi nhận những chiến công và thành tích to lớn trong 80 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành, LLVT Quân khu 2 đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng 2 Huân chương Sao Vàng, 1 Huân chương Hồ Chí Minh, 2 Huân chương Quân công hạng Nhất; 330 tập thể và 139 cá nhân được phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; 5.317 bà mẹ được phong tặng, truy tặng danh hiệu Mẹ Việt Nam Anh hùng và hàng nghìn Huân chương, Huy chương các loại cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc.

Trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu dưới lá cờ vinh quang của Đảng Cộng sản Việt Nam, được Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo, giáo dục, rèn luyện, được nhân dân hết lòng đùm bọc, yêu thương, giúp đỡ; qua thử thách và tôi luyện trong thực tiễn đấu tranh cách mạng, LLVT Quân khu đã đúc kết nên truyền thống vẻ vang ''Trung thành, tự lực, đoàn kết, anh dũng, chiến thắng''.

“Tự hào với truyền thống vẻ vang trong suốt chặng đường 80 năm qua, LLVT Quân khu 2 quyết tâm cùng với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân vững vàng bước vào kỷ nguyên mới; xây dựng địa bàn Quân khu vững mạnh về quốc phòng - an ninh, kinh tế, văn hoá, xã hội phát triển; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất; tiếp tục lập nên nhiều chiến công, thành tích mới, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa”, Trung tướng Trần Văn Bắc, Tư lệnh Quân khu 2 khẳng định.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân tặng Quân khu 2

Việc khó, cán bộ phải có mặt; nơi yếu, lãnh đạo phải tập trung khắc phục

Trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Lực lượng vũ trang Quân khu 2 và phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, Tây Bắc là miền đất giàu truyền thống yêu nước, cách mạng, có vị trí chiến lược trọng yếu trên hướng Bắc và Tây Bắc của Tổ quốc. Trên địa bàn Quân khu 2 có Đất Tổ Hùng Vương, cội nguồn thiêng liêng của dân tộc. Từ cội nguồn dựng nước đến những chặng đường giữ nước, các thế hệ người Việt Nam đã trao truyền cho nhau ý chí tự lực, tự cường và lời nhắc nhở phải gìn giữ bằng được giang sơn gấm vóc của cha ông.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng, Quân khu 2 với địa bàn rộng, địa hình chia cắt, biên giới dài, đời sống một bộ phận đồng bào còn khó khăn; thiên tai, sạt lở, lũ quét luôn tiềm ẩn nguy hiểm. Những khó khăn ấy đòi hỏi từng cấp ủy, người chỉ huy phải sâu sát cơ sở, hiểu rõ địa bàn, nắm chắc lực lượng và chuẩn bị kỹ mọi phương án.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh trách nhiệm bảo vệ vững chắc chủ quyền, giữ bình yên cho nhân dân, góp phần tạo điều kiện để Tây Bắc phát triển, đóng góp cho sự lớn mạnh từng ngày của đất nước. Trên tinh thần đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ nắm chắc tình hình, chủ động tham mưu, giữ vững thế chủ động bảo vệ Tổ quốc trong mọi tình huống.

Trong đó phải quán triệt sâu sắc đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng, Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; cụ thể hóa sát với đặc điểm quân khu. Phải nhận diện sớm nguy cơ, dự báo đúng chiều hướng, tham mưu kịp thời, xử lý hiệu quả ngay từ cơ sở. Duy trì cơ chế trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ với công an, các đơn vị chức năng, cấp ủy, chính quyền địa phương; xác định rõ trách nhiệm từng lực lượng, từng cấp chỉ huy, không để khoảng trống trong phối hợp:

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu xây dựng Quân khu vững mạnh về chính trị, giữ nghiêm kỷ luật, đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ. Giữ vững sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội. Xây dựng Đảng bộ Quân khu trong sạch, vững mạnh, đoàn kết, thống nhất. Bồi dưỡng bản lĩnh chính trị, ý chí chiến đấu và lòng trung thành tuyệt đối với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Mỗi cán bộ, chiến sĩ phải hiểu sâu nhiệm vụ, giữ vững niềm tin, có khả năng nhận diện và đấu tranh với thông tin xuyên tạc, kích động, chia rẽ.

Cán bộ chủ trì phải làm gương về phẩm chất, năng lực và hành động, nói đi đôi với làm, dám chịu trách nhiệm về quyết định của mình. Cấp trên sâu sát cấp dưới, chỉ huy gần gũi chiến sĩ, nắm được tâm tư và hoàn cảnh của từng người. Việc khó, cán bộ phải có mặt, nơi yếu, lãnh đạo phải tập trung khắc phục. Đánh giá cán bộ bằng kết quả thực hiện nhiệm vụ, kỷ luật của đơn vị và sự tín nhiệm của bộ đội. Kiên quyết khắc phục bệnh thành tích, báo cáo thiếu trung thực, né tránh trách nhiệm, xử lý nghiêm tham nhũng, lãng phí, tiêu cực”.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu Lực lượng vũ trang Quân khu 2 nâng cao sức mạnh chiến đấu, lấy chất lượng huấn luyện và khả năng hoàn thành nhiệm vụ làm thước đo. Tập trung xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; xây dựng lực lượng dự bị động viên hùng hậu, dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, huấn luyện phải sát nhiệm vụ, sát địa bàn, sát đối tượng và điều kiện tác chiến. Diễn tập phải kiểm tra được năng lực chỉ huy, khả năng phối hợp, cơ động, bảo đảm và xử trí tình huống. Qua mỗi đợt huấn luyện, diễn tập, phải chỉ ra được hạn chế và khắc phục triệt để. Đồng thời phải gắn bó máu thịt với Nhân dân, xây dựng thế trận lòng dân từ sự bình yên và cuộc sống của đồng bào. Phối hợp với cấp ủy, chính quyền các địa phương xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận biên phòng toàn dân; củng cố khu vực phòng thủ vững chắc, kết hợp phát triển kinh tế, xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Phải chủ động đến với nhân dân

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý làm tốt công tác dân vận bằng thái độ tôn trọng, bằng sự chân thành và việc làm thiết thực. Cán bộ, chiến sĩ phải hiểu phong tục, tập quán, phải biết tiếng đồng bào, phải lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của đồng bào; tập trung chăm lo cho những nơi còn khó khăn, củng cố đoàn kết giữa các dân tộc.

"Tôi đặc biệt nhấn mạnh phải chủ động đến với nhân dân, biết dân cần gì để giúp đúng việc. Nắm chắc địa bàn có nguy cơ lũ quét, sạt lở, chia cắt; phối hợp chuẩn bị lực lượng, phương tiện, phương án sơ tán, cứu hộ, cứu nạn. Khi có thiên tai, phải hành động kịp thời, đặt việc bảo vệ tính mạng nhân dân lên trước hết, đồng thời bảo đảm an toàn cho lực lượng thực hiện nhiệm vụ. Sau hoạn nạn, tiếp tục giúp đồng bào ổn định cuộc sống. Trong chiến tranh, nhân dân đã che chở, nuôi dưỡng bộ đội; trong hòa bình, bộ đội càng phải hết lòng chăm lo, bảo vệ nhân dân”, theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng bức tượng Bác Hồ cho Lực lượng vũ trang Quân khu 2

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị LLVT Quân khu thực hiện tốt yêu cầu “thực túc, binh cường”; chủ động bảo đảm cho nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất. Tiếp tục chăm sóc người có công, gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội. Tập trung thực hiện hiệu quả Chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.

Đồng thời phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, địa phương thực hiện đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước; kiên định nguyên tắc, linh hoạt trong xử lý tình huống, bảo vệ vững chắc chủ quyền, lợi ích quốc gia, dân tộc. Củng cố quan hệ đoàn kết, hữu nghị với các địa phương, lực lượng nước bạn Lào. Duy trì các cơ chế phối hợp, trao đổi thông tin, giải quyết kịp thời vấn đề phát sinh theo thẩm quyền, giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định ở khu vực biên giới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu sau lễ kỷ niệm này, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu cần cụ thể hóa các nhiệm vụ thành chương trình hành động; lựa chọn đúng việc trọng tâm, khâu cần đột phá, phân công rõ trách nhiệm, thường xuyên kiểm tra kết quả. Đồng thời đề nghị cấp ủy, chính quyền các địa phương tiếp tục phối hợp, chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, cùng Quân khu giải quyết những vấn đề đặt ra từ cơ sở.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đại biểu tham quan trưng bày tại lễ kỷ niệm

Nhấn mạnh, danh hiệu Anh hùng phải được tiếp nối bằng hành động xứng đáng mỗi ngày, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tin tưởng cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 2 sẽ giữ trọn lời thề với Đảng, với dân, cùng đồng bào các dân tộc bảo vệ vững chắc từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc, xây dựng Tây Bắc ngày càng giàu đẹp, để mỗi bản làng thêm yên vui, mỗi gia đình thêm ấm no, hạnh phúc.