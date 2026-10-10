Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống LLVT Thủ đô

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương dự và phát biểu tại buổi lễ.

Cùng dự có nguyên Chủ tịch nước Lương Cường; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo thành phố Hà Nội; các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi lẵng hoa chúc mừng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại lễ kỷ niệm

Đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm, Trung tướng Đào Văn Nhận, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô nêu rõ, cách đây 80 năm, trong khói lửa của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, ngày 19/10/1946, Trung ương Đảng quyết định thành lập Chiến khu XI, đây là tổ chức hành chính quân sự thống nhất để chỉ huy các Lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội, đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Trung ương để cùng toàn dân đánh giặc; tiếp tục thực hiện đường lối kháng chiến “toàn dân, toàn diện, lâu dài, dựa vào sức mình là chính”.

Theo Quyết định số 1850 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, ngày 19/10 hằng năm là Ngày Truyền thống của Lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội. Trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, qua nhiều lần thay đổi quy mô tổ chức và tên gọi, từ Khu Đặc biệt, Đặc khu Hà Nội, Bộ Tư lệnh Thủ đô, Quân khu Thủ đô và đến nay là Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, lớp lớp thế hệ cán bộ, chiến sĩ Lực lượng vũ trang Thủ đô đã phát huy cao độ chủ nghĩa anh hùng cách mạng, từng bước trưởng thành, lớn mạnh, góp phần quan trọng vào những thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng của dân tộc.

Với những chiến công, thành tích xuất sắc, Lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội đã vinh dự được Đảng, Nhà nước 3 lần tuyên dương Đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, tặng 1 Huân chương Sao vàng, 3 Huân chương Hồ Chí Minh, 5 Huân chương Chiến công, 6 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc, gần 2.400 bà mẹ được phong tặng và truy tặng danh hiệu Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng, trên 200 đơn vị và 63 cá nhân thuộc Lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội được phong tặng và truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Trung tướng Đào Văn Nhận cho biết: “Trong thời gian tới, lực lượng vũ trang Thủ đô sẽ tiếp tục vun đắp, giữ gìn truyền thống "Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”; xứng đáng với truyền thống Thủ đô ngàn năm văn hiến, mảnh đất địa linh nhân kiệt, nơi lắng đọng hồn thiêng sông núi, nơi kết tinh, tỏa sáng lương tri, phẩm giá và trí tuệ Việt Nam, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, đóng góp nhiều hơn nữa vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, bảo vệ Thủ đô ngàn năm văn hiến Anh hùng, cùng cả nước phát triển bền vững, đột phá trong kỷ nguyên giàu mạnh, hùng cường, phát triển, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân”

Trao danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ 4 cho lực lượng vũ trang Thủ đô và phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhiệt liệt chúc mừng, biểu dương những thành tích xuất sắc, những đóng góp to lớn của lực lượng vũ trang Thủ đô trong sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc trong 80 năm qua.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước ghi nhận và đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, hiệu quả của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội; sự quan tâm, phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi của các ban, bộ, ngành Trung ương, các địa phương, để lực lượng vũ trang Thủ đô ngày càng lớn mạnh, trưởng thành về mọi mặt, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang cho lực lượng vũ trang Thủ đô.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, Thủ đô Hà Nội với vai trò đầu tàu, trung tâm hội tụ và lan tỏa các nguồn lực tăng trưởng và phát triển của quốc gia; đồng thời Hà Nội là địa bàn trọng yếu về chính trị, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, đây là mục tiêu mà các thế lực thù địch thường xuyên thực hiện "diễn biến hòa bình", lợi dụng các vấn đề dân tộc, tôn giáo, các phát sinh trong quá trình xây dựng và phát triển, nhất là vấn đề đất đai, giải phóng mặt bằng để chống phá, hình thành “điểm nóng”.

Điều này đang đặt ra những vấn đề lớn, cấp bách cho Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và lực lượng vũ trang Thủ đô. Trên tinh thần đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị cấp ủy, chính quyền và lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội tiếp tục quán triệt sâu sắc, đường lối, quan điểm của Đảng về phát triển đất nước, phát triển Thủ đô, xây dựng quân đội trong kỷ nguyên phát triển mới. Hoàn thành tốt chức năng tham mưu với Thành ủy, UBND thành phố những chủ trương, giải pháp lớn về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự, xây dựng và bảo vệ Thủ đô, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Tập trung đầu tư xây dựng các tiềm lực trong khu vực phòng thủ Thành phố ngày càng vững chắc, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, hiện đại, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, nhất là “thế trận lòng dân” vững chắc.

“Tập trung xây dựng lực lượng vũ trang Thủ đô “tinh, gọn, mạnh”, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, lấy xây dựng vững mạnh về chính trị làm cơ sở để nâng cao sức mạnh tổng hợp và trình độ, khả năng chiến đấu. Xây dựng lực lượng thường trực vững mạnh, lực lượng dự bị động viên hùng hậu, lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp, chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Có giải pháp đột phá, đổi mới nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, sức cơ động và khả năng ứng phó, xử lý hiệu quả các thách thức an ninh truyền thống, phi truyền thống. Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ, trí tuệ nhân tạo và các thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư vào huấn luyện, chỉ huy, quản lý và sẵn sàng chiến đấu. Chủ động xây dựng, luyện tập thuần thục các phương án; hiệp đồng chặt chẽ với các đơn vị của Quân đội và Công an trên địa bàn nắm chắc, dự báo đúng, xử lý kịp thời các tình huống, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ an toàn các mục tiêu quan trọng, các sự kiện chính trị diễn ra trên địa bàn; kiên quyết đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang cho lực lượng vũ trang Thủ đô.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị lực lượng vũ trang Thủ đô thường xuyên chăm lo xây dựng Đảng bộ quân sự vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với LLVT Thủ đô. Tập trung quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả Chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định về xây dựng Đảng; kiên quyết đấu tranh ngăn ngừa mọi biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới. Tăng cường củng cố mối quan hệ đoàn kết gắn bó quân - dân, góp phần xây dựng cơ sở chính trị ở địa phương vững mạnh, xây dựng “Thế trận lòng dân” và khối đại đoàn kết toàn dân tộc vững chắc.

Các đại biểu dự lễ kỷ niệm.

“Hiện nay, Thủ đô đang quyết tâm vươn mình mạnh mẽ, với những chính sách mang tính đột phá cần sự đồng thuận của nhân dân, vì vậy, mỗi chiến sĩ LLVT Thủ đô phải là một tuyên truyền viên tích cực ngay tại cơ sở để tuyên truyền, vận động nhân dân, lắng nghe, kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng của nhân dân đến cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết, không để tạo thành điểm nóng. Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tốt phong trào “Bộ đội và dân quân tự vệ Thủ đô chung sức xây dựng nông thôn mới” với tăng cường xây dựng đô thị văn minh; gắn phát triển cơ sở hạ tầng với nâng cao đời sống của nhân dân; thực hiện có hiệu quả công tác chính sách, hậu phương quân đội, đền ơn đáp nghĩa, đặc biệt là thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ với quyết tâm chính trị cao nhất", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đại biểu tham quan trưng bày tại lễ kỷ niệm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố Hà Nội tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện để lực lượng vũ trang Thủ đô hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao; quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, kịp thời cụ thể hóa, hoàn thiện các cơ chế, chính sách về quân sự, quốc phòng phù hợp với đặc thù của Thủ đô. Đồng thời, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, tiềm năng và lợi thế của Thủ đô, ưu tiên bố trí, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, hiện đại; đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng địa phương theo hướng tự chủ, tự lực, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ xây dựng, củng cố quốc phòng, an ninh và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Thủ đô.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tin tưởng rằng cấp ủy, chính quyền thành phố Hà Nội sẽ có nhiều giải pháp sáng tạo, lãnh đạo, chỉ đạo, kết hợp chặt chẽ giữa củng cố tăng cường quốc phòng an ninh với phát triển kinh tế, văn hóa và đối ngoại, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân Thủ đô sẽ đoàn kết, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, quyết tâm hiện thực hóa tầm nhìn Thủ đô 100 năm đã xác định.