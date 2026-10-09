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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Dự án Bắc Hưng Hải phải có tầm nhìn dài hạn, tổng thể

Thứ Sáu, 18:05, 09/10/2026
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VOV.VN - Chiều nay (9/10), tại xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với UBND thành phố Hà Nội và UBND tỉnh Hưng Yên tổ chức Lễ khởi công Dự án Nâng cấp, hiện đại hóa và cải thiện môi trường nước hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải.

Đến dự và phát biểu tại lễ khởi công, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu, Dự án không thể chỉ dừng lại ở việc sửa chữa, nâng cấp từng công trình riêng lẻ, mà phải có tầm nhìn dài hạn, cách tiếp cận tổng thể, liên vùng, liên ngành và đa mục tiêu; chuyển từ khai thác công trình thủy lợi đơn thuần sang quản trị tổng hợp tài nguyên nước, gắn phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường, phát triển đô thị và gìn giữ các giá trị văn hóa, lịch sử, nâng cao đời sống mọi mặt cho Nhân dân.

Hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải được khởi công ngày 1/10/1958 và vinh dự nhiều lần đón Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm, động viên. Gần 70 năm qua, hệ thống đã cấp nước phục vụ khoảng gần 117.000 ha đất sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản; tạo nguồn cấp nước sinh hoạt cho khoảng 3,3 triệu người và tiêu, chống ngập úng cho khoảng gần 199.000 ha trên địa bàn Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Ninh và Hải Phòng. Trước yêu cầu ngày càng cao về cấp, tiêu nước, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu, việc nâng cấp, hiện đại hóa hệ thống là cần thiết để phục vụ sản xuất, đời sống Nhân dân và phát triển bền vững của vùng.

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi lễ

Dự án thành phần số 1 được khởi công lần này là bước triển khai đầu tiên, tạo tiền đề thực hiện đồng bộ toàn dự án. Hai dự án thành phần số 2 và số 3 đang được chuẩn bị đầu tư. Trong đó, dự án thành phần số 2 có tổng mức đầu tư dự kiến 2.577 tỷ đồng, tập trung xây dựng lại 08 cống; nâng cấp, cải tạo, nạo vét khoảng 35 km kênh và hiện đại hóa công tác quản lý, vận hành. Dự án thành phần số 3 có tổng mức đầu tư dự kiến 3.712 tỷ đồng, xây dựng mới trạm bơm Cầu Cất và trạm bơm Nam Kẻ Sặt, góp phần nâng cao năng lực cấp, tiêu nước của hệ thống. Cùng với việc nâng cấp hạ tầng thủy lợi, dự án chú trọng cải thiện môi trường nước thông qua phối hợp với các địa phương kiểm soát nguồn thải, thu gom, xử lý nước thải và nâng cao hiệu quả quản lý, vận hành hệ thống.

Phát biểu tại lễ khởi công, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, Bắc Hưng Hải là công trình có ý nghĩa đặc biệt trong lịch sử xây dựng và phát triển đất nước. Được khởi công trong điều kiện đất nước còn muôn vàn khó khăn, công trình đã huy động hàng vạn cán bộ, chiến sĩ, dân công, học sinh, sinh viên và Nhân dân tham gia xây dựng bằng sức người, trí tuệ và khát vọng chinh phục thiên nhiên. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhiều lần trực tiếp chỉ đạo các tổ chức Đảng, Chính quyền và các địa phương triển khai công việc này và nhiều lần về thăm, động viên những người lao động tại công trường.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết, Bắc Hưng Hải không chỉ là một công trình thủy lợi, mà còn là biểu tượng sinh động của tinh thần đoàn kết, ý chí vươn lên và khát vọng xây dựng đất nước của các thế hệ đi trước; là minh chứng cho tư tưởng trị thủy để an dân, phát triển sản xuất và nâng cao đời sống Nhân dân. Vì vậy chúng ta trân trọng, tự hào về những thành quả đó và càng nhận thức sâu sắc trách nhiệm phải kế thừa, gìn giữ, phát huy giá trị công trình trong điều kiện phát triển mới.

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, Bắc Hưng Hải là công trình có ý nghĩa đặc biệt trong lịch sử xây dựng và phát triển đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, sau gần 70 năm, Bắc Hưng Hải tiếp tục giữ vai trò quan trọng đối với vùng Đồng bằng sông Hồng, phục vụ cấp nước cho sản xuất và dân sinh, tiêu thoát nước, phòng, chống ngập úng, góp phần bảo vệ các khu đô thị, khu công nghiệp và vùng nông thôn. Tuy nhiên, quá trình phát triển kinh tế-xã hội, đô thị hóa, công nghiệp hóa, biến đổi khí hậu và những tác động tiêu cực đến môi trường đang đặt ra nhiều thách thức. Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thực tiễn đó đòi hỏi phải đổi mới căn bản tư duy và phương thức phát triển Bắc Hưng Hải. Trên tinh thần đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Chính phủ, các Ban, Bộ, ngành Trung ương và các địa phương đặt việc phát triển tổng thể hệ thống Bắc Hưng Hải trong chiến lược bảo đảm an ninh nguồn nước, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững vùng Đồng bằng sông Hồng. Trong đó cần xác định nước là tài nguyên đặc biệt quan trọng, là nền tảng của sự sống, sản xuất và phát triển. Bảo đảm an ninh nguồn nước, bảo vệ hệ thống thủy lợi và phục hồi môi trường nước là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và toàn xã hội:

“Xác định khôi phục, bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường nước là nhiệm vụ cấp bách, có ý nghĩa chiến lược. Phải giải quyết tận gốc các nguồn gây ô nhiễm, kiểm soát chặt chẽ việc xả thải, nâng cao hiệu quả thu gom, xử lý nước thải từ đầu các khu đô thị, khu công nghiệp, cơ sở sản xuất, làng nghề và khu dân cư. Xác định rõ trách nhiệm của từng địa phương, cơ quan quản lý và cơ sở sản xuất và người dân; tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm kéo dài. Không thể để tình trạng ô nhiễm kéo dài, tái diễn, ảnh hưởng đến sức khỏe và đời sống Nhân dân. Không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế. Cùng với kiểm soát nguồn thải, cần đẩy mạnh cải thiện chất lượng nước, phục hồi hệ sinh thái và bảo vệ cảnh quan, hướng tới môi trường nước an toàn, trong lành, phục vụ phát triển bền vững”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu.

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Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị các dự án thuộc Đề án phải được triển khai trong một tổng thể thống nhất, bảo đảm kết nối, đồng bộ và hiệu quả; ưu tiên nâng cao năng lực cấp nước, tiêu thoát nước, phòng, chống thiên tai, giảm thiểu ngập úng và thích ứng với biến đổi khí hậu. Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Bắc Hưng Hải cần được nhìn nhận không chỉ là hệ thống công trình phục vụ tưới tiêu, mà còn là không gian phát triển có giá trị về kinh tế, sinh thái, cảnh quan và văn hóa, lịch sử. Vì vậy cần nghiên cứu khai thác hợp lý không gian dọc các tuyến kênh trục chính, gắn kết với quy hoạch đô thị, giao thông, khu dân cư và các hoạt động dịch vụ, du lịch phù hợp. Đồng thời quan tâm bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị lịch sử của công trình, khơi dậy niềm tự hào và trách nhiệm của các thế hệ hôm nay. Trong đó mọi hoạt động khai thác phải bảo đảm an toàn công trình, bảo vệ môi trường, không ảnh hưởng đến chức năng cấp, thoát nước và lợi ích chung của cộng đồng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị, phát triển không gian Bắc Hưng Hải theo hướng xanh, sạch, văn minh, hiện đại, góp phần nâng cao chất lượng sống của Nhân dân: “Phải đặc biệt coi trọng tổ chức thực hiện, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả đầu tư. Tôi đề nghị các đồng chí thực hiện công trình không quá 2 năm chúng ta phải hoàn thành toàn bộ công trình này. Hôm nay 9/10 làm sao đến tháng 10/2028 khi mà 70 năm trước chúng ta động thổ công trình này thì lúc này phải hoàn thiện việc tu tạo, chỉnh trang. Ô nhiễm đã kéo dài nên làm càng nhanh ngày nào thì người dân càng mừng ngày đó.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ, phân công rõ trách nhiệm, tiến độ và kết quả; chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách, thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng và huy động nguồn lực: "Tôi mong muốn đồng bào, Nhân dân trong vùng tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, đồng thuận, tích cực tham gia cùng chính quyền các cấp trong triển khai các dự án; chung tay bảo vệ công trình, giữ gìn nguồn nước và xây dựng môi trường sống xanh, sạch, đẹp”.

Phát huy thành công ban đầu của công trình cải tạo hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị các cấp ủy Đảng, Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường; các Bộ, Ngành, các địa phương và Nhân dân cả nước tiếp tục mở rộng mô hình, cách làm này, triển khai đối với các công trình, các dòng sông, các hệ thống thủy lợi khác để đảm bảo mục tiêu cả nước về bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế xã hội của đất nước và nâng cao đời sống, môi trường sống và sức khỏe của Nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, các thế hệ đi trước đã để lại một Hệ thống Bắc Hưng Hải được xây dựng bằng mồ hôi, công sức, trí tuệ và khát vọng cống hiến. Trách nhiệm của thế hệ hôm nay là kế thừa xứng đáng những thành quả đó, đồng thời tạo dựng một Bắc Hưng Hải của thời kỳ mới hiện đại hơn, xanh hơn, thông minh hơn, an toàn hơn và phục vụ Nhân dân tốt hơn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tin tưởng rằng, với sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành quyết liệt của Chính phủ, sự vào cuộc đồng bộ của các Bộ, ngành, địa phương và sự đồng thuận của Nhân dân, Đề án sẽ được triển khai thành công, góp phần bảo đảm an ninh nguồn nước, bảo vệ môi trường và thúc đẩy phát triển bền vững vùng Đồng bằng sông Hồng.

 

Việt Cường/VOV
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