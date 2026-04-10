Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chúc mừng Ngày truyền thống lực lượng Tham mưu CAND

Thứ Sáu, 09:49, 10/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Tham mưu Công an nhân dân (18/4/1946-18/4/2026), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi thư chúc mừng. 

Trong thư, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm viết, trải qua 80 năm xây dựng và trưởng thành, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, lực lượng Tham mưu Công an nhân dân đã không ngừng lớn mạnh, luôn trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, đề cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

tong bi thu, chu tich nuoc chuc mung ngay truyen thong luc luong tham muu cand hinh anh 1
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá, với những đóng góp quan trọng của công tác tham mưu Công an nhân dân, chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về an ninh, trật tự ngày càng hoàn thiện, góp phần bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng, duy trì vị thế đất nước trong nhóm hàng đầu thế giới về an ninh, an toàn; xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh; xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Trong thư, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đánh giá cao những thành tích, kết quả to lớn của lực lượng Tham mưu Công an nhân dân được Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và nhân dân ghi nhận, trao tặng nhiều phần thưởng cao quý. Tại Đại hội thi đua yêu nước lần thứ XI, tập thể Văn phòng Bộ Công an vinh dự được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Bức thư có đoạn: "Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang ra sức thi đua thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng nhằm đưa đất nước vững bước vào kỷ nguyên mới. Công tác an ninh, trật tự bên cạnh thời cơ, thuận lợi cũng đang đứng trước nhiều thách thức và yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng cao. Bối cảnh đó đòi hỏi công tác tham mưu Công an nhân dân phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, thật sự trở thành "bộ não" của lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong Công an nhân dân. Trên cơ sở nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu các vấn đề chiến lược, chiến thuật, xử lý kịp thời, hiệu quả mọi vấn đề phức tạp nảy sinh, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ về chiến lược, biến nguy thành cơ cho phát triển nhanh, bền vững đất nước, đưa công tác an ninh, trật tự trở thành nền tảng thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược của Đảng "hòa bình, ổn định; phát triển bền vững, chất lượng cao; nâng cao mọi mặt đời sống nhân dân".

Trọng Phú/VOV.VN
Tin liên quan

Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống ở miền núi Nghệ An
Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống ở miền núi Nghệ An

VOV.VN - Ngay sau Đại hội Đảng bộ, các địa phương miền núi Nghệ An đã khẩn trương cụ thể hóa nghị quyết bằng những chương trình hành động sát thực tiễn. Trên cơ sở tiềm năng lợi thế, các địa phương đang nỗ lực, quyết tâm hiện thực hóa mục tiêu đổi mới, phát triển.

Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống ở miền núi Nghệ An

Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống ở miền núi Nghệ An

VOV.VN - Ngay sau Đại hội Đảng bộ, các địa phương miền núi Nghệ An đã khẩn trương cụ thể hóa nghị quyết bằng những chương trình hành động sát thực tiễn. Trên cơ sở tiềm năng lợi thế, các địa phương đang nỗ lực, quyết tâm hiện thực hóa mục tiêu đổi mới, phát triển.

Chính quyền 2 cấp cẩn đẩy mạnh theo hướng rõ thẩm quyền, trao nguồn lực
Chính quyền 2 cấp cẩn đẩy mạnh theo hướng rõ thẩm quyền, trao nguồn lực

VOV.VN - Việc triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đã đem lại nhiều lợi ích thiết thực cho người dân, từ giảm thủ tục hành chính, tiết kiệm chi phí đến nâng cao hiệu quả quản lý. Tuy nhiên, để mô hình này vận hành hiệu quả cần tiếp tục hoàn thiện về phân cấp, tổ chức bộ máy, nguồn lực và cơ chế giám sát.

Chính quyền 2 cấp cẩn đẩy mạnh theo hướng rõ thẩm quyền, trao nguồn lực

Chính quyền 2 cấp cẩn đẩy mạnh theo hướng rõ thẩm quyền, trao nguồn lực

VOV.VN - Việc triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đã đem lại nhiều lợi ích thiết thực cho người dân, từ giảm thủ tục hành chính, tiết kiệm chi phí đến nâng cao hiệu quả quản lý. Tuy nhiên, để mô hình này vận hành hiệu quả cần tiếp tục hoàn thiện về phân cấp, tổ chức bộ máy, nguồn lực và cơ chế giám sát.

Đảng viên đi trước - “đòn bẩy” xây dựng nông thôn mới ở Tân Uyên
Đảng viên đi trước - “đòn bẩy” xây dựng nông thôn mới ở Tân Uyên

VOV.VN - Ở xã Tân Uyên, tỉnh Lai Châu, những con đường mới mở, những mô hình kinh tế khởi sắc… đang dần làm thay đổi diện mạo nông thôn vùng cao. Phía sau những đổi thay ấy là hình ảnh của những đảng viên “nói đi đôi với làm”, tiên phong hiến đất, góp công xây dựng... 

Đảng viên đi trước - “đòn bẩy” xây dựng nông thôn mới ở Tân Uyên

Đảng viên đi trước - “đòn bẩy” xây dựng nông thôn mới ở Tân Uyên

VOV.VN - Ở xã Tân Uyên, tỉnh Lai Châu, những con đường mới mở, những mô hình kinh tế khởi sắc… đang dần làm thay đổi diện mạo nông thôn vùng cao. Phía sau những đổi thay ấy là hình ảnh của những đảng viên “nói đi đôi với làm”, tiên phong hiến đất, góp công xây dựng... 

