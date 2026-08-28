English
/ KINH TẾ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Thành phố Quảng Ninh bước vào tầm vóc mới

Thứ Sáu, 10:40, 28/08/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 1/9/2026, thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương chính thức đi vào vận hành. Từ Vùng Than, Đất Mỏ, sau hơn 6 thập kỷ thành lập, Quảng Ninh hiện là 1 trong những thành phố năng động với tốc độ tăng trưởng hàng đầu, thu nhập bình quân đầu người thuộc diện cao nhất cả nước.

 

Từ vùng mỏ đến cực tăng trưởng phía Bắc

Ngày 24/8 vừa qua, tại nhiều nhà văn hóa trên khắp Quảng Ninh, người dân cùng nhau tập trung trước màn hình, theo dõi phiên bế mạc kỳ họp Quốc hội khoá XVI. Khi tất cả đại biểu dự kỳ họp bấm nút tán thành Nghị quyết thành lập thành phố Quảng Ninh, những tràng vỗ tay vang lên không ngớt.

thanh pho quang ninh buoc vao tam voc moi hinh anh 1
Quảng Ninh đầu tư cơ sở hạ tầng, thay đổi diện mạo đồng bộ suốt nhiều năm qua

Bà Lê Thị Loan, người dân đặc khu Cô Tô xúc động: "Chúng tôi rất vui, vừa bâng khuâng vừa hồi hộp. Chúng tôi mong chờ giây phút Quảng Ninh chính thức trở thành thành phố này đã lâu lắm rồi. Tôi tin rằng quê hương Quảng Ninh sẽ có bước phát triển mới, có thêm nhiều cơ hội để vươn lên, ngày càng xanh, sạch, đẹp, khang trang, là niềm tự hào của mỗi người dân".

63 năm trước, cũng tại một kỳ họp Quốc hội - kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa II, ngày 30/10/1963 – danh xưng Quảng Ninh chính thức được gọi tên, khi tỉnh Hải Ninh và khu Hồng Quảng được hợp nhất. Cái tên do chính Chủ tịch Hồ Chí Minh gợi ý: “Quảng” là rộng lớn, “Ninh” là yên vui, bền vững. 9 lần về thăm Vùng Mỏ, Người căn dặn “phải xây dựng tỉnh Quảng Ninh trở thành một tỉnh giàu đẹp”.

thanh pho quang ninh buoc vao tam voc moi hinh anh 2
Quảng Ninh sở hữu nhiều lợi thế và cũng cần giải quyết nhiều áp lực khi trở thành thành phố

Chặng đường từ lời căn dặn ấy đến hôm nay được đo bằng những con số. Từ chỗ Trung ương phải gánh phần lớn ngân sách và lương thực, đến năm 1995, Quảng Ninh tự cân đối được ngân sách và bắt đầu có đóng góp về Trung ương. Kiên trì phương châm “giao thông đi trước một bước” cùng cách làm “lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư”, cứ 1 đồng ngân sách bỏ ra, tỉnh huy động được 8-9 đồng vốn ngoài ngân sách. Tuyến cao tốc gần 180 km xuyên tỉnh cùng sân bay và cảng biển quốc tế đã “kết nối đường xa, mở cửa bầu trời, khơi thông cửa biển”, đưa vùng đất từng có vị trí như một bán đảo trở thành cực tăng trưởng của phía Bắc, dẫn đầu nhiều tiêu chí kinh tế, xã hội.

Đồng chí Phạm Minh Chính, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh giai đoạn 2011-2015 nhớ lại: "Lúc bấy giờ, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Ninh rất đoàn kết, thống nhất để xác định một mục tiêu, một đội ngũ và một con đường đi lên phát triển. Quan trọng nhất là xác định mục tiêu đúng, con đường đi đúng, mang lại hiệu quả cho nhân dân thì nhân dân vào cuộc, hệ thống chính trị vào cuộc, doanh nghiệp ủng hộ, rồi bạn bè các tỉnh trong cả nước và quốc tế ủng hộ thì chúng ta sẽ vượt qua được những thách thức".

Một thành phố nhiều không gian phát triển

Theo Nghị quyết số 36/2026/QH16 của Quốc hội, thành phố Quảng Ninh giữ nguyên toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số hiện có, hơn 6.231 km2, hơn 1,5 triệu người, với 30 phường, 22 xã và hai đặc khu Vân Đồn, Cô Tô. Đây là địa phương duy nhất cả nước vừa có đường biên giới trên bộ, vừa có biên giới trên biển với Trung Quốc, đồng thời là cửa ngõ ra biển của cả vùng Đông Bắc.

Thành phố phát triển theo mô hình "xanh, thông minh, có bản sắc, với cấu trúc tăng trưởng “3 cực - 4 chuyển đổi - 5 động lực”. Ba cực gồm Vân Đồn: Kinh tế biển và dịch vụ cao cấp; Móng Cái: Thương mại biên giới, đô thị kinh tế cửa khẩu; và Quảng Yên: Công nghiệp, logistics. Không gian được tổ chức theo “ba hành lang, bốn vùng kinh tế - xã hội và năm trung tâm động lực”, trong đó có không gian di sản Yên Tử - Vịnh Hạ Long.

thanh pho quang ninh buoc vao tam voc moi hinh anh 3
Công nghiệp công nghệ cao là 1 trong những trụ cột kinh tế của thành phố Quảng Ninh 

Điều đáng chú ý là thành phố mới không phát triển đồng loạt theo một khuôn mẫu. Khu vực miền núi, biên giới không đô thị hóa bằng mọi giá, mà đi vào kinh tế rừng, nông nghiệp sinh thái, du lịch cộng đồng và bảo tồn văn hóa các dân tộc. Đặc khu Cô Tô hướng tới hình mẫu về kinh tế biển xanh với nuôi biển công nghệ cao và năng lượng sạch. Mỗi nơi một vai trò, nhưng cùng đặt trong một quy hoạch thống nhất.

Đó cũng chính là điều mà người dân Quảng Ninh mong mỏi, khi thực tế địa bàn vẫn còn sự chênh lệch trong phát triển.

Ông Lý Văn Thưởng, người dân xã biên giới Bình Liêu kỳ vọng: "Nay Quảng Ninh lên thành phố, bà con rất mừng. Quê hương phát triển thì bà con mình cũng có thêm cơ hội làm ăn kinh tế tốt hơn. Trước đây bà con chỉ mong làm sao thoát nghèo, bây giờ bà con nghĩ đến chuyện làm giàu trên chính quê hương của mình".

Danh xưng mới, trách nhiệm mới

Vị thế mới trước hết được người dân đo bằng những việc rất cụ thể. Từ việc chuyển thông tin cho người dân, doanh nghiệp ngay từ ngày đầu vận hành, đến số hóa các thủ tục về đất đai, đầu tư, xây dựng để rút ngắn thời gian. Tăng trưởng GRDP năm 2026 đạt 13%. Xa hơn, đến năm 2030, thành phố đặt mục tiêu thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 20.000 USD; kinh tế số chiếm 30% quy mô nền kinh tế; toàn thành phố không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều quốc gia; tỷ lệ che phủ rừng giữ trên 50%. 

thanh pho quang ninh buoc vao tam voc moi hinh anh 4
Địa phương xác định nhanh chóng ổn định tổ chức để doanh nghiệp tiếp tục phát triển

Vị thế mới cũng đi cùng với những áp lực mới, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Quản Minh Cường cho biết: "Kinh tế phải dựa trên nền tảng công nghiệp, dịch vụ là chính. Bên cạnh đó phải phát triển văn hóa, giáo dục, y tế ngày càng nâng cao hơn nữa về chất lượng. Quảng Ninh được công nhận thành phố không chỉ là danh xưng, không chỉ là đổi tên, mà phải đi vào thực chất. Đó là sự phát triển toàn diện hơn, mạnh mẽ hơn, chiều sâu hơn, có chất lượng hơn, để người dân thực sự có một cuộc sống đầy đủ và hạnh phúc hơn".

thanh pho quang ninh buoc vao tam voc moi hinh anh 5
Mục tiêu lớn của Quảng Ninh là phát triển song hành kinh tế với những giá trị về văn hoá, con người mang bản sắc riêng

63 năm trước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đặt cho vùng đất này một cái tên mang theo kỳ vọng: Một vùng đất rộng lớn, yên vui và bền vững. Giờ đây, nơi từng được cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng ví như “một Việt Nam thu nhỏ” có thêm một danh xưng mới.

“Thành phố” không phải là đích đến của một hành trình, mà là vạch xuất phát của một chặng đường khác, chặng đường mà người Quảng Ninh bằng chính tinh thần “Kỷ luật và Đồng tâm” đã theo họ suốt nhiều thập kỷ, đang sẵn sàng bước tiếp.

bac-ninh.jpg

Quảng Ninh dự kiến lên thành phố từ 1/9, Bắc Ninh từ 20/9

VOV.VN - Ủy ban Pháp luật và Tư pháp đề nghị Quốc hội thông qua các nghị quyết thành lập TP Quảng Ninh và TP Bắc Ninh, đồng thời tán thành thời điểm có hiệu lực từ ngày 1/9/2026 đối với Quảng Ninh và ngày 20/9/2026 đối với Bắc Ninh, phù hợp với tiến độ chuẩn bị của hai địa phương.

Trường Giang/VOV-Đông Bắc
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Quảng Ninh mở concert với 100.000 khán giả chào mừng trở thành thành phố
Quảng Ninh mở concert với 100.000 khán giả chào mừng trở thành thành phố

VOV.VN - Quảng Ninh tổ chức hàng loạt sự kiện quy mô chào mừng trở thành thành phố, trọng tâm là Lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội và đêm nghệ thuật đặc biệt – chương trình concert ngày 28/8.

Quảng Ninh mở concert với 100.000 khán giả chào mừng trở thành thành phố

Quảng Ninh mở concert với 100.000 khán giả chào mừng trở thành thành phố

VOV.VN - Quảng Ninh tổ chức hàng loạt sự kiện quy mô chào mừng trở thành thành phố, trọng tâm là Lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội và đêm nghệ thuật đặc biệt – chương trình concert ngày 28/8.

Bà Vũ Thị Mai Anh được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh
Bà Vũ Thị Mai Anh được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh

VOV.VN - Bà Vũ Thị Mai Anh vừa được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, khóa XV, nhiệm kỳ 2026-2031.

Bà Vũ Thị Mai Anh được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh

Bà Vũ Thị Mai Anh được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh

VOV.VN - Bà Vũ Thị Mai Anh vừa được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, khóa XV, nhiệm kỳ 2026-2031.

Quảng Ninh ra mắt loạt sản phẩm báo chí truyền thông mới chào mừng lên thành phố
Quảng Ninh ra mắt loạt sản phẩm báo chí truyền thông mới chào mừng lên thành phố

VOV.VN - Báo và PTTH Quảng Ninh cho ra mắt hàng loạt sản phẩm báo chí, truyền thông mới trên các nền tảng công nghệ số, chào mừng sự kiện tỉnh Quảng Ninh vừa được Quốc hội thông qua Nghị quyết thành lập thành phố.

Quảng Ninh ra mắt loạt sản phẩm báo chí truyền thông mới chào mừng lên thành phố

Quảng Ninh ra mắt loạt sản phẩm báo chí truyền thông mới chào mừng lên thành phố

VOV.VN - Báo và PTTH Quảng Ninh cho ra mắt hàng loạt sản phẩm báo chí, truyền thông mới trên các nền tảng công nghệ số, chào mừng sự kiện tỉnh Quảng Ninh vừa được Quốc hội thông qua Nghị quyết thành lập thành phố.

Quốc hội đồng ý thành lập các thành phố Quảng Ninh và Bắc Ninh
Quốc hội đồng ý thành lập các thành phố Quảng Ninh và Bắc Ninh

VOV.VN - 100% đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết đã tán thành thông qua các Nghị quyết thành lập thành phố Quảng Ninh và thành phố Bắc Ninh.

Quốc hội đồng ý thành lập các thành phố Quảng Ninh và Bắc Ninh

Quốc hội đồng ý thành lập các thành phố Quảng Ninh và Bắc Ninh

VOV.VN - 100% đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết đã tán thành thông qua các Nghị quyết thành lập thành phố Quảng Ninh và thành phố Bắc Ninh.

Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh
Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vừa ký các Quyết định phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh

Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vừa ký các Quyết định phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2026 - 2031.

CÔNG NGHỆ
Ô tô
XÃ HỘI
THỂ THAO
PHÁP LUẬT
THỊ TRƯỜNG
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Doanh nghiệp
Giá vàng
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp