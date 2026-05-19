中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Xây dựng khát vọng Đồng Nai mới trong tầm vóc 1 thành phố trực thuộc T.Ư

Thứ Ba, 05:44, 19/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tối 18/5, tại Quảng trường Long Hưng (thành phố Đồng Nai), Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đồng Nai đã long trọng tổ chức Lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội về thành lập thành phố Đồng Nai và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu tại Lễ công bố. Cùng dự có các nguyên Chủ tịch nước: Nguyễn Minh Triết, Trương Tấn Sang; nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động; các tướng lĩnh, sĩ quan, cựu chiến binh, các gia đình có công với cách mạng.

Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước ngoặt lớn trong hành trình phát triển của Đồng Nai, mở ra một không gian phát triển mới, vươn lên cùng đất nước.

Tại buổi lễ, ông Phan Chí Hiếu, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy Ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội đã công bố Nghị quyết số 30/2026/QH16 của Quốc hội về việc thành lập thành phố Đồng Nai. 

Theo Nghị quyết số 30/2026/QH16 của Quốc hội, thành phố Đồng Nai được chính thức thành lập từ ngày 30/4/2026. Thành phố Đồng Nai giáp Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Lâm Đồng, tỉnh Tây Ninh và Vương quốc Campuchia. Thành phố Đồng Nai có diện tích tự nhiên hơn 12,7 ngàn km2, quy mô dân số gần 5 triệu người, có 95 đơn vị hành chính cấp xã gồm 33 phường và 62 xã...

tong bi thu, chu tich nuoc to lam xay dung khat vong Dong nai moi trong tam voc 1 thanh pho truc thuoc t.U hinh anh 1
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trao Nghị quyết của Quốc hội về thành lập thành phố Đồng Nai. Ảnh: TTXVN

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng trao Nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập Thành phố Đồng Nai và Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố Đồng Nai.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, trong kháng chiến, vùng đất này là biểu tượng của ý chí kiên cường, của lòng trung thành với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân. Đến nay, từ một địa bàn giàu truyền thống cách mạng, Đồng Nai đã từng bước trở thành một trong những trung tâm công nghiệp, đô thị và hội nhập quan trọng của cả nước; đời sống của người dân không ngừng được cải thiện. Các chính sách an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, giảm nghèo bền vững, xóa nhà tạm, nhà dột nát, phát triển nhà ở xã hội, chăm lo giáo dục, y tế, văn hóa được triển khai thiết thực, thể hiện truyền thống nhân văn, nghĩa tình và trách nhiệm cộng đồng sâu sắc của Đồng Nai.

Nhấn mạnh việc thành lập Thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương là dấu mốc lớn, mở ra chặng đường mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ, một vị thế mới đòi hỏi một tầm nhìn phát triển mới; một không gian lớn hơn đòi hỏi năng lực quản trị cao hơn; một niềm tự hào lớn hơn phải được chuyển hóa thành trách nhiệm lớn hơn trước Nhân dân và đất nước. Chính vì vậy, thời gian tới, để tiếp tục phát huy lợi thế chiến lược hiếm có, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Thành phố Đồng Nai cùng chung sức thực hiện tốt 6 định hướng lớn.

tong bi thu, chu tich nuoc to lam xay dung khat vong Dong nai moi trong tam voc 1 thanh pho truc thuoc t.U hinh anh 2
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: TTXVN

“Xây dựng khát vọng Đồng Nai mới trong tầm vóc một thành phố trực thuộc Trung ương. Từ hôm nay, Đồng Nai phải tự đặt mình vào những chuẩn mực phát triển cao hơn, vươn lên thành một đô thị động lực, có năng lực cạnh tranh cao, có sức lan tỏa lớn đối với vùng Đông Nam Bộ và cả nước. Phấn đấu đưa Đồng Nai xuất hiện trong các bảng xếp hạng thành phố đáng sống và đáng khởi nghiệp của châu Á và thế giới như Hà Nội và TP.HCM đã tiên phong. Để hướng đến tầm nhìn đó, mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi người dân, mỗi doanh nghiệp cần chung sức, đồng lòng làm cho Thành phố phát triển cao hơn, văn minh hơn, sáng - xanh - sạch - đẹp, đáng sống hơn và đóng góp nhiều hơn cho đất nước”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ.

Cho rằng cần biến những lợi thế riêng có thành giá trị phát triển mới, hình thành một chỉnh thể phát triển mới, mà ở đó công nghiệp, dịch vụ, đô thị, sinh thái, văn hóa, kinh tế biên mậu, quốc phòng - an ninh bổ trợ cho nhau, tạo nên một Đồng Nai năng động, thông minh, hội nhập và có bản sắc riêng trong vùng Đông Nam Bộ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị xây dựng một thành phố vì con người, để mọi người dân đều được thụ hưởng thành quả phát triển; cần chăm lo tốt hơn việc làm, nhà ở, trường học, bệnh viện, thiết chế văn hóa, không gian công cộng, môi trường sống, nhất là đối với công nhân, người lao động, đồng bào vùng sâu, vùng khó khăn, khu vực biên giới và các nhóm yếu thế. Mục tiêu cuối cùng của phát triển là để mỗi gia đình có cuộc sống ấm no hơn, an toàn hơn, hạnh phúc hơn; cùng với đó là nuôi dưỡng bản sắc và phẩm chất con người Đồng Nai trong thời kỳ mới.

“Khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đồng hành của doanh nghiệp và Nhân dân. Thành phố không thể phát triển chỉ với quyết tâm của hệ thống chính trị, của bộ máy nhà nước, mà phải bằng sức dân, trí tuệ xã hội, năng lực doanh nghiệp và niềm tin cộng đồng. Chính quyền Thành phố phải kiến tạo môi trường minh bạch, thuận lợi, công bằng; doanh nghiệp phải đổi mới, nâng cao năng lực cạnh tranh, gắn lợi ích kinh doanh với trách nhiệm xã hội; người dân phải là chủ thể tham gia xây dựng đô thị văn minh, giữ gìn môi trường, trật tự, kỷ cương và bản sắc cộng đồng”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh.

Dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng yêu cầu trong quá trình phát triển phải luôn gắn với quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, đối ngoại và xây dựng thế trận lòng dân vững chắc; đồng thời nhấn mạnh, sự đoàn kết trong Đảng bộ, đồng thuận trong Nhân dân, kỷ cương trong quản trị, niềm tin trong xã hội sẽ là nền tảng để Đồng Nai đi nhanh hơn, vững hơn và xa hơn trong chặng đường mới.

Ngay sau Lễ công bố đã diễn ra Chương trình sử thi nghệ thuật "Đồng Nai - Hào khí phương Nam, vươn mình cùng đất nước" với sự tham gia của hàng trăm nghệ sĩ, diễn viên quần chúng. 

Văn Hiếu/VOV
Tag: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm Đồng Nai Thành phố trực thuộc Trung ương
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự lễ công bố thành lập Thành phố Đồng Nai
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự lễ công bố thành lập Thành phố Đồng Nai

VOV.VN - Tối 18/5 tại quảng trường Long Hưng, diễn ra Lễ công bố thành lập Thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới dự, trao Quyết định và phát biểu tại buổi lễ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự lễ công bố thành lập Thành phố Đồng Nai

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự lễ công bố thành lập Thành phố Đồng Nai

VOV.VN - Tối 18/5 tại quảng trường Long Hưng, diễn ra Lễ công bố thành lập Thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới dự, trao Quyết định và phát biểu tại buổi lễ.

Gợi mở của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và sứ mệnh của giáo dục đại học
Gợi mở của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và sứ mệnh của giáo dục đại học

VOV.VN - Hệ thống giáo dục đại học không chỉ là đào tạo mà còn gánh vác sứ mệnh làm chủ tri thức, khoa học và công nghệ, góp phần thiết thực tăng năng suất lao động và tạo động lực tăng trưởng cho nền kinh tế.

Gợi mở của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và sứ mệnh của giáo dục đại học

Gợi mở của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và sứ mệnh của giáo dục đại học

VOV.VN - Hệ thống giáo dục đại học không chỉ là đào tạo mà còn gánh vác sứ mệnh làm chủ tri thức, khoa học và công nghệ, góp phần thiết thực tăng năng suất lao động và tạo động lực tăng trưởng cho nền kinh tế.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Đại học Quốc gia Hà Nội phải là nơi hội tụ trí tuệ quốc gia
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Đại học Quốc gia Hà Nội phải là nơi hội tụ trí tuệ quốc gia

VOV.VN - Sáng nay tại Hà Nội, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) tổ chức Lễ kỷ niệm 120 ngày năm truyền thống (16/5/1906 - 16/5/2026) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Đại học Quốc gia Hà Nội phải là nơi hội tụ trí tuệ quốc gia

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Đại học Quốc gia Hà Nội phải là nơi hội tụ trí tuệ quốc gia

VOV.VN - Sáng nay tại Hà Nội, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) tổ chức Lễ kỷ niệm 120 ngày năm truyền thống (16/5/1906 - 16/5/2026) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt 85 đội viên tiêu biểu toàn quốc
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt 85 đội viên tiêu biểu toàn quốc

VOV.VN - “Tôi mong các cháu chăm học, chăm làm, rèn đạo đức, giữ gìn sức khỏe, nuôi dưỡng ước mơ và làm việc tốt mỗi ngày. Dù ở đâu, hoàn cảnh nào, luôn giữ trong tim tình yêu gia đình, quê hương, đất nước", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi gắm khi gặp mặt các đội viên Đội thiếu niên Tiền phong tiêu biểu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt 85 đội viên tiêu biểu toàn quốc

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt 85 đội viên tiêu biểu toàn quốc

VOV.VN - “Tôi mong các cháu chăm học, chăm làm, rèn đạo đức, giữ gìn sức khỏe, nuôi dưỡng ước mơ và làm việc tốt mỗi ngày. Dù ở đâu, hoàn cảnh nào, luôn giữ trong tim tình yêu gia đình, quê hương, đất nước", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi gắm khi gặp mặt các đội viên Đội thiếu niên Tiền phong tiêu biểu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm điện đàm trực tuyến với Tổng thống Thụy Sĩ
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm điện đàm trực tuyến với Tổng thống Thụy Sĩ

VOV.VN - Ngày 11/5, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã điện đàm trực tuyến với Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm điện đàm trực tuyến với Tổng thống Thụy Sĩ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm điện đàm trực tuyến với Tổng thống Thụy Sĩ

VOV.VN - Ngày 11/5, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã điện đàm trực tuyến với Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin.

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội