Sáng 19/6 tại Trụ sở Trung ương Đảng, diễn ra hội nghị trực tuyến tới 63 điểm cầu trong cả nước sơ kết 1 năm hoạt động của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng chống tham nhũng, tiêu cực dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTNTC.

Cùng dự hội nghị có các Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, Chánh án Toà án Nhân dân tối cao Nguyễn Hoà Bình, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đinh Tiến Dũng, Bí thư Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên, các Bí thư Trung ương Đảng, Uỷ viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các Ban, Bộ ngành Trung ương và hơn 2500 đại biểu kết nối trực tuyến.

Hội nghị được tổ chức nhằm chia sẻ kinh nghiệm; hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và cùng trao đổi, thảo luận để tìm ra các giải pháp nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của các Ban Chỉ đạo cấp tỉnh và công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở địa phương, cơ sở.

Tổng Bí thư chủ trì hội nghị sơ kết 1 năm BCĐ phòng chống tham nhũng cấp tỉnh

Theo báo cáo sau gần 1 năm đi vào hoạt động, các Ban Chỉ đạo cấp tỉnh đã trực tiếp tiến hành gần 150 cuộc kiểm tra, giám sát về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; qua kiểm tra, giám sát đã phát hiện nhiều sai phạm; kiến nghị xử lý nhiều tổ chức đảng, đảng viên vi phạm.

Một số Ban Chỉ đạo tiến hành được nhiều cuộc kiểm tra, giám sát như: Lâm Đồng, Hải Phòng, Nghệ An, Cần Thơ, Lạng Sơn,... Sau khi được thành lập, các Ban Chỉ đạo cấp tỉnh đã rà soát, đưa 600 vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực vào diện theo dõi, chỉ đạo để tập trung chỉ đạo xử lý. Nhiều địa phương đã phát hiện, khởi tố, điều tra, xử lý nhiều vụ án lớn, nhiều cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ tỉnh uỷ, thành uỷ quản lý, trong đó có cả nguyên Bí thư, nguyên Chủ tịch, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, Uỷ viên Thường vụ Tỉnh uỷ, Giám đốc Sở, Bí thư và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện, như: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Phú Yên, Khánh Hoà, Thanh Hoá, Lào Cai, Hoà Bình, Quảng Ninh, Hà Nam, Đà Nẵng, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, An Giang.

Như vậy tính từ khi thành lập đến nay, các địa phương trong cả nước đã khởi tố 530 vụ án, 1.858 bị can về tội tham nhũng, tăng gấp 1,5 lần về số vụ án và tăng hơn 800 bị can so với năm 2021./.