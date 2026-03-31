Tổng Bí thư Tô Lâm dự Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác bầu cử

Trong không khí vui mừng, phấn khởi trước thành công rất tốt đẹp của Hội nghị lần thứ 2, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14; chuẩn bị khai mạc Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa 16, chiều 31/3, tại Nhà Quốc hội diễn ra Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ dự hội nghị tổng kết

Tham dự Hội nghị có Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia, Thường trực Ban bí thư Trần Cẩm Tú và các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng tại điểm cầu trực tiếp tại Nhà Quốc hội và trực tuyến đến 34 điểm cầu cấp tỉnh.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia cho biết, sau quá trình chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, chủ động, sáng tạo, với tinh thần trách nhiệm rất cao của Hội đồng bầu cử quốc gia, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức, đoàn thể, các tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương; dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, sát sao của Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trực tiếp, thường xuyên của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm; sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ, chung sức, đồng lòng của đồng bào và cử tri cả nước, cuộc bầu cử đã thành công rất tốt đẹp, thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, là ngày hội lớn của toàn dân, được dư luận trong nước và nước ngoài đánh giá cao.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại hội nghị tổng kết

“Đây là dấu mốc quan trọng trong tiến trình phát triển của đất nước ta, đang đẩy mạnh hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa thực sự của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân; tiếp tục đổi mới tổ chức bộ máy, vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo vào mọi mặt của đời sống xã hội”, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Tại Hội nghị, đại diện của Hội đồng bầu cử quốc gia trình bày báo cáo tổng kết công tác bầu cử, đánh giá toàn diện những kết quả đạt được, những mặt còn hạn chế, bất cập trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp tổ chức cuộc bầu cử, làm rõ nguyên nhân thành công, nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế; từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm và đề xuất, kiến nghị cụ thể với các cơ quan tổ chức hữu quan, để thực hiện tốt hơn nữa công tác bầu cử ở các nhiệm kỳ sau; các địa phương trình bày tham luận.

Theo Ủy viên Hội đồng bầu cử Quốc gia, Chánh văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia Lê Quang Mạnh, trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp có nhiều yêu cầu mới, nhiều khó khăn, thách thức đan xen. Tuy nhiên, cử tri cả nước đã bầu đủ 500 đại biểu Quốc hội, 2.552 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh và bầu được 72.438 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã. Điều này đã khẳng định công tác nhân sự được chuẩn bị kỹ lưỡng, dân chủ, đúng quy định của pháp luật. Các đại biểu được bầu bảo đảm tiêu chuẩn, chất lượng và có cơ cấu hợp lý.

Toàn cảnh hội nghị tổng kết

“Cuộc bầu cử thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, thu hút sự tham gia tích cực, trách nhiệm của các tầng lớp Nhân dân trong toàn bộ quá trình tổ chức bầu cử. Với quy mô cử tri lớn nhất từ trước đến nay và tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu đạt 99,70%, mức cao nhất qua các nhiệm kỳ, đã thể hiện sinh động ý thức chính trị, tinh thần trách nhiệm công dân và niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước”, ông Lê Quang Mạnh đánh giá.