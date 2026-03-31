Tổng Bí thư Tô Lâm: Không để tình trạng chậm thể chế hóa các chủ trương của Đảng

Chiều ngày 31/03 tại Nhà quốc hội, Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng đoàn kiểm tra số 10 của Bộ Chính trị chủ trì buổi làm việc thông qua dự thảo báo cáo giám sát đợt 1 và triển khai Quyết định kiểm tra đợt 2 của Bộ Chính trị đối với Ban Thường vụ Đảng uỷ Quốc hội, cùng dự có Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn báo cáo tại cuộc họp

Sau khi trao đổi, thảo luận, các đại biểu đồng tình, thống nhất cao với những nội dung cơ bản của dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát đợt 1 đối với Ban Thường vụ Đảng uỷ Quốc hội, đồng thời nêu nhiều ý kiến phân tích, giải trình làm rõ thêm một số nội dung; đề xuất các kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các chỉ thị, nghị quyết, quy định, hướng dẫn của Trung ương…

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Đoàn kiểm tra nhận định, Đảng uỷ Quốc hội đã tích cực lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ 14 của Đảng cơ bản đảm bảo các yêu cầu đề ra, thể hiện rõ tinh thần tích cực, quyết liệt trong cụ thể hóa đường lối, chủ trương của Đảng thành chương trình, kế hoạch hành động cụ thể.

Hoạt động lập pháp tiếp tục được đổi mới theo hướng ngày càng thực chất hơn; đặc biệt Đảng uỷ Quốc hội đã tổ chức rất thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16, Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 -2031, thành công của cuộc bầu cử lần này có ý nghĩa hết sức sâu sắc, không chỉ về mặt tổ chức, cả về mặt chính trị, xã hội và đối ngoại.

Toàn cảnh hội nghị

Đề cập về một số công việc cần phải tập trung thực hiện trong thời gian tới, Tổng Bí thư yêu cầu, Đảng uỷ Quốc hội tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, xác định rõ đây là công việc xuyên suốt của cả nhiệm kỳ, tinh thần của Đại hội 14 phải được thấm đến từng chi bộ, từng cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Quốc hội. Việc triển khai phải gắn chặt với từng chương trình, kế hoạch công tác, từng quyết sách cụ thể, từng kết quả thực hiện, đảm bảo Nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, phải biến thành công của cuộc bầu cử thành trách nhiệm và hành động cụ thể của Quốc hội và các đại biểu Quốc hội trong nhiệm kỳ khóa 16. Niềm tin, sự kỳ vọng và cử tri và nhân dân cả nước gửi gắm không chỉ dừng lại ở những lá phiếu mà phải được chuyển hóa thành những quyết sách đúng đắn, những đạo luật chất lượng, những hoạt động giám sát thực chất và hiệu quả.

"Các chủ trương, chính sách lớn của Đảng phải được chuyển thành các chương trình xây dựng pháp luật, các nghị quyết cụ thể, khả thi, không để tình trạng chậm thể chế hóa các chủ trương của Đảng, không để thể chế để trở thành điểm nghẽn của phát triển. Trước mắt, tôi đề nghị là tập trung lãnh đạo và chuẩn bị tổ chức thật tốt kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa 16.

Đây là kỳ họp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là kỳ họp khởi đầu định hình toàn bộ hoạt động của Quốc hội trong cả nhiệm kỳ, đồng thời cũng là kỳ họp thể chế hóa ngay một số quyết sách quan trọng đã được Hội nghị Trung ương 2 thông qua, nhất là kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, tài chính, ngân sách đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2031, vì vậy, công tác chuẩn bị phải được thực hiện với một tinh thần trách nhiệm cao nhất, nội dung chương trình phải được chuẩn bị kỹ lưỡng, thực chất khả thi, tổ chức điều hành phải chuyên nghiệp, hiện đại. Cùng với đó, tiếp tục làm tốt công tác tư tưởng, tuyên truyền và tạo sự đồng thuận xã hội và người dân về những quyết sách được thông qua tại kỳ họp này”, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh.

Tổng Bí thư cũng yêu cầu, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới tư duy trong xây dựng pháp luật, hoàn thiện thể chế theo tinh thần Nghị quyết 66 của Bộ Chính trị lãnh đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ lớn về định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa 16, Đề án tái cấu trúc hệ thống luật pháp Việt Nam, Đề án tổng kết toàn diện Hiến pháp 2013, kết hợp chặt chẽ với tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ quá độ 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam và định hướng 100 năm tiếp theo.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại cuộc họp

“Luôn quan tâm thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng bộ Quốc hội trong sạch, vững mạnh, quán triệt và triển khai có hiệu quả các Nghị quyết quy định mang tính nền tảng về xây dựng Đảng vừa được Hội nghị Trung 2 thông qua, nhất là Nghị quyết về tăng cường kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng, tăng cường phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực quy định về hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng, công tác kiểm tra, giám sát, đặc biệt là quy định về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng.

Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, phòng chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống tự diễn biến, tự chuyển hóa, không để các đối tượng cài cắm điều hướng, chính sách phục vụ cho lợi ích nhóm. Đồng thời tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong Quốc hội theo hướng vừa đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, vừa phát huy tính chủ động, sáng tạo, trách nhiệm của đại biểu Quốc hội trong hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước”, Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu.