Tổng Bí thư Tô Lâm: 5 bài học từ thành công của cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI

Trong không khí vui mừng, phấn khởi trước thành công rất tốt đẹp của Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14; chuẩn bị khai mạc Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa 16, chiều nay, tại Nhà Quốc hội diễn ra Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Tham dự Hội nghị có Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia, Thường trực Ban bí thư Trần Cẩm Tú và các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng tại điểm cầu trực tiếp tại Nhà Quốc hội và trực tuyến đến 34 điểm cầu cấp tỉnh.

Toàn cảnh hội nghị

Dấu mốc quan trọng trong tiến trình phát triển của đất nước ta

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia cho biết, sau quá trình chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, chủ động, sáng tạo, với tinh thần trách nhiệm rất cao của Hội đồng bầu cử quốc gia, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức, đoàn thể, các tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương; dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, sát sao của Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trực tiếp, thường xuyên của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm; sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ, chung sức, đồng lòng của đồng bào và cử tri cả nước, cuộc bầu cử đã thành công rất tốt đẹp, thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, là Ngày hội lớn của toàn dân, được dư luận trong nước và nước ngoài đánh giá cao.

“Đây là dấu mốc quan trọng trong tiến trình phát triển của đất nước ta, đang đẩy mạnh hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa thực sự của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân; tiếp tục đổi mới tổ chức bộ máy, vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo vào mọi mặt của đời sống xã hội”, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thông tin.

Theo Ủy viên Hội đồng bầu cử Quốc gia, Chánh văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia Lê Quang Mạnh, trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp có nhiều yêu cầu mới, nhiều khó khăn, thách thức đan xen.

Tuy nhiên, cử tri cả nước đã bầu đủ 500 đại biểu Quốc hội, 2.552 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh và bầu được 72.438 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã. Điều này đã khẳng định công tác nhân sự được chuẩn bị kỹ lưỡng, dân chủ, đúng quy định của pháp luật. Các đại biểu được bầu bảo đảm tiêu chuẩn, chất lượng và có cơ cấu hợp lý.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ tham dự hội nghị tổng kết

“Cuộc bầu cử thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, thu hút sự tham gia tích cực, trách nhiệm của các tầng lớp Nhân dân trong toàn bộ quá trình tổ chức bầu cử. Với quy mô cử tri lớn nhất từ trước đến nay và tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu đạt 99,70%, mức cao nhất qua các nhiệm kỳ, đã thể hiện sinh động ý thức chính trị, tinh thần trách nhiệm công dân và niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước”, ông Lê Quang Mạnh cho biết.

Phát biểu tham luận tại Hội nghị, Phó bí thư Thành ủy Hà Nội, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban bầu cử Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà cho biết, Hà Nội đã xây dựng hệ thống tra cứu thông tin bầu cử trực tuyến, giúp cử tri dễ dàng tra cứu khu vực bỏ phiếu, xác định địa điểm và đường đi đến khu vực bỏ phiếu thông qua bản đồ chỉ dẫn.

“Trong ngày bầu cử 15/3, thông qua hệ thống bản đồ số, Trung tâm điều hành của Thành phố có thể nhìn thấy các điểm xanh (khu vực đã hoàn thành 100% cử tri đi bầu) và các điểm vàng (khu vực tiến độ chậm). Khi thấy một khu vực bỏ phiếu có tiến độ chậm vào khung giờ trưa, lãnh đạo có thể chỉ đạo ngay tổ bầu cử địa phương sử dụng loa truyền thanh hoặc tin nhắn Zalo nhóm dân cư để đôn đốc cử tri, đảm bảo kết thúc bầu cử đúng 19h00 mà không cần kéo dài thời gian”, bà Phùng Thị Hồng Hà thông tin.

Từ thực tiễn triển khai thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, tại từng Hội nghị hiệp thương, cần chủ động xây dựng phương án số lượng nhân sự có số dư cao hơn theo quy định, nhằm dự phòng các trường hợp phát sinh, bất khả kháng trong quá trình hoàn thiện danh sách chính thức người ứng cử, qua đó bảo đảm tính chủ động, không bị động trong mọi tình huống.

Bà Phùng Thị Hồng Hà, Chủ tịch HĐND TP. Hà Nội

“Cần tiếp tục đúc kết, rút kinh nghiệm và nhân rộng các mô hình, cách làm hiệu quả trong tổ chức hiệp thương, giới thiệu người ứng cử, vận động bầu cử và mạn đàm tiểu sử, bảo đảm phù hợp với từng địa bàn, từng thành phần cử tri; tăng cường đầu tư nguồn lực, điều kiện bảo đảm cho cơ sở, nhất là về nhân lực, cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ; đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác tổ chức, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong tình hình mới”, ông Cường đánh giá.

Nghệ An là tỉnh có diện tích rộng, địa hình bị chia cắt với 83% diện tích là đồi núi, dân số đứng thứ tư toàn quốc, trong đó người dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ 14,6%, đồng bào có đạo chiếm hơn 9%, mức sống và trình độ nhận thức của nhân dân giữa các vùng miền không đồng đều, nhất là khu vực miền núi biên giới.

Tham luận về quá trình triển khai các quy định pháp luật về công tác bầu cử, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh Nghệ An Nguyễn Khắc Thận cho biết, đối với tỉnh Nghệ An, vinh dự được đón hai đoàn công tác do các đồng chí Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phó Chủ tịch Quốc hội về kiểm tra, giám sát, chỉ đạo công tác bầu cử.

Đặc biệt, Chủ tịch Quốc hội đã gợi ý chỉ đạo tỉnh một số nội dung quan trọng như: công tác vận động bà con người dân tộc thiểu số, đồng bào có đạo; tranh thủ sự ủng hộ của người có uy tín, các linh mục; thực hiện niêm yết cụ thể chính xác danh sách đại biểu tại các khu vực bỏ phiếu. Đặc biệt, địa phương đã chủ động rà soát, dự lường những khó khăn để kịp thời có giải pháp và xử lý hiệu quả.

“Thành lập các đơn vị bầu cử, xác định các khu vực bầu cử khoa học, hợp lý sát thực tiễn phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tạo điều kiện thuận lợi nhất cho cử tri tham gia bầu cử, phát huy hiệu quà hoạt động của các tổ phụ trách bầu cử ở địa phương. Đây là những người trực tiếp triển khai nhiệm vụ bầu cử, có vai trò quan trọng đảm bảo cho thành công của cuộc bầu cử, thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát những nhiệm vụ, các khâu, công việc quan trọng trong quá trình triển khai chuẩn bị cho cuộc bầu cử nhằm hạn chế tối đa các thiếu sót”, ông Nguyễn Khắc Thận chia sẻ.

5 thành công nổi bật của cuộc bầu cử

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 có 5 thành công nổi bật. Điểm nổi bật nhất của cuộc bầu cử lần này là sự tham gia đông đảo, trách nhiệm và đầy niềm tin của cử tri cả nước, với số cử tri tham gia bỏ phiếu cao nhất từng được ghi nhận.

Đặc biệt, không có đơn vị bầu cử nào phải bầu lại; 500 đại biểu Quốc hội đã được bầu đủ, đồng thời Hội đồng nhân dân cấp tỉnh và cấp xã trong cả nước cũng được bầu đủ theo quy định. Những con số ấy không chỉ phản ánh hiệu quả tổ chức, mà sâu xa hơn là phản ánh niềm tin chính trị, ý thức công dân và tinh thần làm chủ của nhân dân đối với Nhà nước và chế độ ta.

“Thứ hai chất lượng, cơ cấu và tính đại diện của đội ngũ đại biểu tiếp tục được nâng lên. Đặc biệt, lần đầu tiên trong lịch sử Quốc hội nước ta có đại biểu dân tộc Ơ Đu. Đây là những kết quả có ý nghĩa rất sâu sắc, thể hiện bước tiến đồng thời ở cả hai mặt: nâng cao chất lượng đại biểu và bảo đảm tính bao trùm, tính đại diện của cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất. Thành công thứ ba là công tác chuẩn bị được triển khai sớm, bài bản, thống nhất và chặt chẽ từ Trung ương tới cơ sở. Chính sự chuẩn bị kỹ lưỡng này đã tạo nên nền tảng vững chắc cho một cuộc bầu cử thành công trên phạm vi cả nước”, Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá.

Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao cuộc bầu cử đã có bước tiến rõ rệt trong chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ vào tổ chức bầu cử; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững trong suốt quá trình bầu cử. Từ những kết quả đó, Tổng Bí thư Tô Lâm đã rút ra 5 bài học kinh nghiệm rất quan trọng.

Tổng Bí thư phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

“Phải bảo đảm sự lãnh đạo tập trung, thống nhất, xuyên suốt; đồng thời phát huy cao độ trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Cuộc bầu cử vừa qua có sự chỉ đạo chặt chẽ, thống nhất, kịp thời của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Hội đồng Bầu cử Quốc gia; sự phối hợp đồng bộ, nhịp nhàng của các cơ quan ở Trung ương; cùng với sự vào cuộc chủ động, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể ở từng địa phương, cơ sở. Thực tiễn cho thấy, ở đâu cấp ủy lãnh đạo sâu sát, chính quyền tổ chức quyết liệt, các lực lượng phối hợp chặt chẽ, đồng bộ thì ở đó công tác bầu cử được tiến hành nghiêm túc, nền nếp, đúng pháp luật và rất hiệu quả. Điều đó một lần nữa khẳng định rằng, để công tác bầu cử thành công, yếu tố có ý nghĩa quyết định là sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất từ Trung ương đến cơ sở, gắn với tinh thần chủ động, sáng tạo và trách nhiệm cao của cả hệ thống chính trị.

Bên cạnh đó, công tác nhân sự phải được chuẩn bị thật kỹ lưỡng, thật dân chủ, thật đúng pháp luật và thật vì lợi ích chung. Chất lượng đại biểu quyết định chất lượng hoạt động của Quốc hội và Hội đồng nhân dân. Vì vậy, từng khâu từ hiệp thương, giới thiệu, thẩm tra, công bố danh sách, tiếp xúc cử tri, đến tổ chức bỏ phiếu và kiểm phiếu đều phải công khai, minh bạch, chặt chẽ, khách quan. Bầu cử thành công không chỉ là bầu đủ số lượng, mà quan trọng hơn là lựa chọn được những người thật sự có đức, có tài, có bản lĩnh, có năng lực hành động và có tinh thần phụng sự nhân dân.

Theo Tổng Bí thư Tô Lâm phải lấy người dân làm trung tâm của toàn bộ quá trình bầu cử. Tỷ lệ cử tri đi bầu cao nhất từ trước tới nay không phải chỉ nhờ tổ chức tốt, mà còn nhờ cử tri thấy mình được tôn trọng, được thông tin đầy đủ, được tạo điều kiện thuận lợi nhất để thực hiện quyền công dân. Việc tổ chức bỏ phiếu sớm ở 217 khu vực đặc thù của 11 địa phương cho thấy tinh thần không để bất kỳ cử tri nào bị đứng ngoài ngày hội dân chủ của đất nước. Đây là bài học rất quan trọng về tính bao trùm, về bảo đảm quyền bầu cử thực chất cho mọi người dân, ở mọi vùng miền, trong mọi điều kiện.

Tổng Bí thư cũng nhấn mạnh, công tác thông tin, tuyên truyền phải đi trước một bước, phải đổi mới mạnh mẽ cả về nội dung lẫn phương thức. Cuộc bầu cử vừa qua cho thấy khi kết hợp tốt giữa tuyên truyền trực tiếp ở cơ sở với nền tảng số, dữ liệu dân cư, ứng dụng công nghệ và các kênh truyền thông đa dạng, thì hiệu quả vận động, hướng dẫn và tạo đồng thuận xã hội sẽ cao hơn rất nhiều.

“Cuối cùng bài học lớn nhất, là thành công của một cuộc bầu cử chỉ thật sự trọn vẹn khi được chuyển hóa thành hiệu quả hoạt động của nhiệm kỳ mới. Lá phiếu của cử tri không dừng lại ở ngày bầu cử; lá phiếu ấy phải được tiếp nối bằng chất lượng lập pháp, bằng hiệu lực giám sát, bằng những quyết sách đúng đắn, kịp thời, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Chính vì vậy, trách nhiệm của Quốc hội khóa XVI và của từng vị đại biểu trúng cử là rất lớn: phải nhanh chóng cụ thể hóa niềm tin của cử tri thành hành động, thành sản phẩm lập pháp, thành hiệu quả giám sát và thành những quyết sách thiết thực phục vụ nhân dân, phục vụ phát triển đất nước”, Tổng Bí thư kết luận.

Tổng Bí thư khẳng định, cuộc bầu cử ngày 15/3/2026 vừa qua đã để lại một dấu ấn rất quan trọng: đó là sự hội tụ của ý Đảng, lòng dân và khát vọng phát triển đất nước. Thành công ấy là kết quả của sự chuẩn bị chu đáo, sự lãnh đạo sát sao, sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và trên hết là tinh thần trách nhiệm của hàng chục triệu cử tri Việt Nam.

Từ thành công ấy, càng phải ý thức sâu sắc hơn rằng Quốc hội khóa XVI, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 phải là Quốc hội, HĐND của đổi mới, của hành động, của hiệu quả, của gần dân và vì dân. Mỗi đại biểu trúng cử phải luôn ghi nhớ rằng phía sau mình là niềm tin, là kỳ vọng, là sự gửi gắm của cử tri. Mỗi quyết định của Quốc hội, HĐND, mỗi cuộc giám sát, mỗi đạo luật được ban hành đều phải hướng tới mục tiêu cao nhất là phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, tạo động lực mới cho phát triển nhanh và bền vững.

Với niềm tin đó, Tổng Bí thư Tô Lâm tin tưởng rằng những bài học rút ra từ cuộc bầu cử lần này sẽ tiếp tục được kế thừa, phát huy và hoàn thiện hơn nữa trong thời gian tới; đồng thời trở thành nền tảng vững chắc để Quốc hội khóa XVI hoàn thành xuất sắc trọng trách trước Đảng, trước Nhân dân và trước lịch sử.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại hội nghị

Phát biểu đáp từ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia trân trọng cảm ơn đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm đã dành thời gian tham dự và phát biểu chỉ đạo, ghi nhận, biểu dương những kết quả nổi bật của cuộc bầu cử, đồng thời đặt ra những yêu cầu, định hướng chiến lược đối với việc tiếp tục xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; chỉ đạo xuyên suốt đối với hoạt động của Quốc hội khóa XVI và chính quyền địa phương các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định, cả hệ thống chính trị, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ sẽ quán triệt sâu sắc, nghiêm túc thực hiện đầy đủ.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị, sau hội nghị này, các ngành khẩn trương hoàn thành các công việc còn lại sau bầu cử. Hội đồng bầu cử quốc gia sẽ có Báo cáo tổng kết bầu cử và kết quả xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội khóa XVI để báo cáo tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI sắp tới và chuyển bị điều kiện để khen thưởng các tổ chức, cá nhân xuất sắc.

“Vui mừng trước kết quả đạt được của cuộc bầu cử nhưng đây mới chỉ là thành quả bước đầu để chúng ta vững tin hơn trong xây dựng, củng cố nền dân chủ xã hội chủ nghĩa. Trong thời gian tới, nhiệm vụ đặt ra đối với Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp là rất lớn, rất quan trọng, đòi hỏi phải bắt tay ngay vào triển khai thực hiện, trước hết là tổ chức thành công kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI và của Hội đồng nhân dân các cấp, có chương trình kế hoạch của cả nhiệm kỳ”, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia nhấn mạnh.