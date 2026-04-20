Tổng kết chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam

Trong phần thảo luận, đại diện các bộ, ngành địa phương tham gia ý kiến về dự thảo báo cáo tổng kết và trình bày tình hình thực tiễn của địa phương trong bối cảnh mới, nhận định các cơ hội phát triển sau khi mở rộng địa giới hành chính; đề xuất nhiều ý kiến để phát triển kinh tế biển bền vững.

Các bộ, ngành, địa phương cũng nêu một số kiến nghị về nghiên cứu, sửa đổi hệ thống pháp luật; phát triển kinh tế biển trong tình hình mới; bảo đảm quốc phòng – an ninh; nêu ý kiến làm rõ thêm một số nội dung trong báo cáo.

Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì hội nghị.

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo ghi nhận các ý kiến thẳng thắn, trách nhiệm của các đại biểu đến từ các bộ, ngành, địa phương; nhận định các ý kiến cũng bổ sung thêm kết quả thực hiện nghị quyết 36 từ thực tiễn chỉ ra một số khó khăn, vướng mắc.

Một số ý kiến thống nhất các nội dung cần tiếp tục triển khai trong giai đoạn tới như tăng cường sự lãnh đạo của Đảng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về phát triển bền vững kinh tế biển; tập trung mọi nguồn lực để phát triển kinh tế biển trong thời gian tới; Đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao…

Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị đề nghị Tổ Biên tập tiếp thu tối đa các ý kiến phát biểu tại hội nghị, chắt lọc và bổ sung vào dự thảo báo cáo; đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục chỉ đạo các cơ quan trực thuộc phối hợp, cung cấp dữ liệu, tài liệu cho Ban Chinh sách, chiến lược trung ương; quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế biển theo tinh thần Nghị quyết.