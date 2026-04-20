中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Tổng kết chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam

Thứ Hai, 16:39, 20/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sáng 20/4, Ban Chính sách, chiến lược Trung ương tổ chức hội nghị tổng kết Nghị quyết 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 - khu vực phía Bắc. 

Trong phần thảo luận, đại diện các bộ, ngành địa phương tham gia ý kiến về dự thảo báo cáo tổng kết và trình bày tình hình thực tiễn của địa phương trong bối cảnh mới, nhận định các cơ hội phát triển sau khi mở rộng địa giới hành chính; đề xuất nhiều ý kiến để phát triển kinh tế biển bền vững.

Các bộ, ngành, địa phương cũng nêu một số kiến nghị về nghiên cứu, sửa đổi hệ thống pháp luật; phát triển kinh tế biển trong tình hình mới; bảo đảm quốc phòng – an ninh; nêu ý kiến làm rõ thêm một số nội dung trong báo cáo.

Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì hội nghị.

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo ghi nhận các ý kiến thẳng thắn, trách nhiệm của các đại biểu đến từ các bộ, ngành, địa phương; nhận định các ý kiến cũng bổ sung thêm kết quả thực hiện nghị quyết 36 từ thực tiễn chỉ ra một số khó khăn, vướng mắc. 

Một số ý kiến thống nhất các nội dung cần tiếp tục triển khai trong giai đoạn tới như tăng cường sự lãnh đạo của Đảng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về phát triển bền vững kinh tế biển; tập trung mọi nguồn lực để phát triển kinh tế biển trong thời gian tới; Đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao… 

Toàn cảnh hội nghị.

Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị đề nghị Tổ Biên tập tiếp thu tối đa các ý kiến phát biểu tại hội nghị, chắt lọc và bổ sung vào dự thảo báo cáo; đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục chỉ đạo các cơ quan trực thuộc phối hợp, cung cấp dữ liệu, tài liệu cho Ban Chinh sách, chiến lược trung ương; quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế biển theo tinh thần Nghị quyết.

Kinh tế biển xanh: Cần những giải pháp tài chính cụ thể

VOV.VN - Kinh tế biển xanh được kỳ vọng trở thành động lực mới cho tăng trưởng bền vững của Việt Nam. Tuy nhiên, để các mô hình này phát huy hiệu quả, cần tháo gỡ các “điểm nghẽn” về thể chế, tài chính và năng lực triển khai tại các địa phương ven biển.

Văn Hiếu/VOV
Tag: Nghị quyết 36-NQ/TW Trung ương kinh tế biển Việt Nam
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Đắk Lắk định hình trụ cột kinh tế biển: Từ gỡ IUU đến logistics, du lịch
VOV.VN - Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk yêu cầu thời gian tới, toàn tỉnh tập trung chuyển mạnh tư duy từ “khai thác” sang “kinh tế biển bền vững”, lấy bảo vệ môi trường biển làm nền tảng.

Nậm Kè phát triển 700ha cà phê, mắc ca mở hướng mới phát triển kinh tế vùng biên
VOV.VN - Nậm Kè phát triển 700ha cà phê, mắc ca trong năm 2026, đánh dấu bước chuyển mạnh từ sản xuất nhỏ lẻ sang hình thành vùng nông nghiệp hàng hóa tập trung tại địa bàn vùng cao, biên giới của tỉnh Điện Biên.

Sửa Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo mở đường kinh tế biển xanh
VOV.VN - Việc sửa đổi Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo được kỳ vọng sẽ hoàn thiện khung pháp lý quản lý không gian biển theo hướng hiện đại, minh bạch, đồng thời mở đường cho các ngành kinh tế biển mới, đặc biệt là năng lượng tái tạo ngoài khơi, phát triển bền vững trong giai đoạn tới.

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội