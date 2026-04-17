Đắk Lắk định hình trụ cột kinh tế biển: Từ gỡ IUU đến logistics, du lịch

Sáng 17/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk tổ chức hội nghị tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 36/2018-NQ/TW, đánh giá kết quả phát triển kinh tế biển thời gian qua, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, đồng thời đề ra định hướng, giải pháp phát triển kinh tế biển bền vững đến năm 2030, tầm nhìn 2045, với trọng tâm là gỡ “thẻ vàng” IUU, phát triển du lịch biển, logistics và nâng cao giá trị chế biến, xuất khẩu thủy sản.

Qua hơn 7 năm triển khai Nghị quyết 36, Tỉnh ủy Đắk Lắk đã ban hành 7 chương trình hành động, cụ thể hóa 6 khâu đột phá; UBND tỉnh và các sở, ngành ban hành nhiều kế hoạch, văn bản chỉ đạo, từng bước hoàn thiện thể chế phát triển kinh tế biển.

Kinh tế biển của Đắk Lắk từng bước hình thành theo hướng đa ngành, gắn với tăng trưởng xanh. Các ngành thuần biển đóng góp khoảng 8–10% GRDP. Nuôi trồng, khai thác thủy sản chuyển dần sang hướng công nghệ cao, liên kết chuỗi giá trị; sản lượng khai thác biển đạt hơn 68 nghìn tấn. Công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp (IUU) được siết chặt, với trên 99% tàu cá đủ điều kiện được cấp phép, 100% tàu cá xa bờ lắp thiết bị giám sát hành trình.

Khu vực nuôi tôm hùm trên Vịnh Xuân Đài sẽ phát triển theo hướng tập trung, gắn với bảo vệ môi trường và nâng cao giá trị thủy sản.

Du lịch biển tăng trưởng mạnh, giai đoạn 2021–2025 đón hơn 20 triệu lượt khách, doanh thu đạt trên 32 nghìn tỷ đồng; nhiều sản phẩm du lịch biển, đảo, văn hóa – lễ hội được hình thành. Hạ tầng ven biển, cảng biển, giao thông kết nối Đông – Tây từng bước được đầu tư, tạo động lực liên kết vùng và phát triển logistics biển

Về những hạn chế, hội nghị đánh giá hạ tầng logistics biển của Đắk Lắk còn yếu, tiến độ đầu tư các dự án còn chậm; ứng dụng khoa học công nghệ chưa đồng đều; thu hút đầu tư lớn vào kinh tế biển còn hạn chế; công tác quy hoạch, quản lý tài nguyên biển còn chồng chéo, thiếu đồng bộ.

Đắk Lắk định hướng xây dựng thương hiệu cá ngừ đại dương, nâng cao giá trị và sức cạnh tranh sản phẩm

Ông, Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk yêu cầu thời gian tới, toàn tỉnh tập trung chuyển mạnh tư duy từ “khai thác” sang “kinh tế biển bền vững”, lấy bảo vệ môi trường biển làm nền tảng. Trong đó, ưu tiên tháo gỡ “thẻ vàng” IUU, quản lý chặt đội tàu, truy xuất nguồn gốc thủy sản, xây dựng nghề cá có trách nhiệm, hội nhập quốc tế.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk nhấn mạnh các trụ cột kinh tế biển mà tỉnh sẽ tập trung phát triển, như du lịch biển chất lượng cao; công nghiệp chế biến, xuất khẩu thủy sản theo chuỗi; logistics biển, cảng biển, năng lượng tái tạo ngoài khơi. Điều đáng chú ý là hướng phát triển nào cũng gắn với bản sắc và bảo vệ môi trường.

“Phát triển kinh tế biển phải đặt trong tư duy phát triển hiện đại, bền vững và có tầm nhìn dài hạn. Phát triển kinh tế biển không thể đánh đổi môi trường để lấy tăng trưởng, không phát triển manh mún thiếu liên kết, chuyển mạnh sang nâng cao chất lượng hiệu quả và giá trị gia tăng và phát triển kinh tế biển phải thực sự là động lực tăng trưởng chính của Đắk Lắk trong thời điểm hiện nay để đáp ứng yêu cầu tăng trưởng hai con số”, ông Lương Nguyễn Minh Triết nói.