中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Đắk Lắk định hình trụ cột kinh tế biển: Từ gỡ IUU đến logistics, du lịch

Thứ Sáu, 14:51, 17/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk yêu cầu thời gian tới, toàn tỉnh tập trung chuyển mạnh tư duy từ “khai thác” sang “kinh tế biển bền vững”, lấy bảo vệ môi trường biển làm nền tảng.

Sáng 17/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk tổ chức hội nghị tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 36/2018-NQ/TW, đánh giá kết quả phát triển kinh tế biển thời gian qua, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, đồng thời đề ra định hướng, giải pháp phát triển kinh tế biển bền vững đến năm 2030, tầm nhìn 2045, với trọng tâm là gỡ “thẻ vàng” IUU, phát triển du lịch biển, logistics và nâng cao giá trị chế biến, xuất khẩu thủy sản.

Hội nghị đề ra định hướng, giải pháp phát triển kinh tế biển bền vững đến năm 2030, tầm nhìn 2045, với trọng tâm là gỡ “thẻ vàng” IUU, phát triển du lịch biển, logistics và nâng cao giá trị chế biến, xuất khẩu thủy sản

Qua hơn 7 năm triển khai Nghị quyết 36, Tỉnh ủy Đắk Lắk đã ban hành 7 chương trình hành động, cụ thể hóa 6 khâu đột phá; UBND tỉnh và các sở, ngành ban hành nhiều kế hoạch, văn bản chỉ đạo, từng bước hoàn thiện thể chế phát triển kinh tế biển.

Kinh tế biển của Đắk Lắk từng bước hình thành theo hướng đa ngành, gắn với tăng trưởng xanh. Các ngành thuần biển đóng góp khoảng 8–10% GRDP. Nuôi trồng, khai thác thủy sản chuyển dần sang hướng công nghệ cao, liên kết chuỗi giá trị; sản lượng khai thác biển đạt hơn 68 nghìn tấn. Công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp (IUU) được siết chặt, với trên 99% tàu cá đủ điều kiện được cấp phép, 100% tàu cá xa bờ lắp thiết bị giám sát hành trình.

Khu vực nuôi tôm hùm trên Vịnh Xuân Đài sẽ phát triển theo hướng tập trung, gắn với bảo vệ môi trường và nâng cao giá trị thủy sản.

Du lịch biển tăng trưởng mạnh, giai đoạn 2021–2025 đón hơn 20 triệu lượt khách, doanh thu đạt trên 32 nghìn tỷ đồng; nhiều sản phẩm du lịch biển, đảo, văn hóa – lễ hội được hình thành. Hạ tầng ven biển, cảng biển, giao thông kết nối Đông – Tây từng bước được đầu tư, tạo động lực liên kết vùng và phát triển logistics biển

Về những hạn chế, hội nghị đánh giá hạ tầng logistics biển của Đắk Lắk còn yếu, tiến độ đầu tư các dự án còn chậm; ứng dụng khoa học công nghệ chưa đồng đều; thu hút đầu tư lớn vào kinh tế biển còn hạn chế; công tác quy hoạch, quản lý tài nguyên biển còn chồng chéo, thiếu đồng bộ.

 Đắk Lắk định hướng xây dựng thương hiệu cá ngừ đại dương, nâng cao giá trị và sức cạnh tranh sản phẩm

Ông, Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk yêu cầu thời gian tới, toàn tỉnh tập trung chuyển mạnh tư duy từ “khai thác” sang “kinh tế biển bền vững”, lấy bảo vệ môi trường biển làm nền tảng. Trong đó, ưu tiên tháo gỡ “thẻ vàng” IUU, quản lý chặt đội tàu, truy xuất nguồn gốc thủy sản, xây dựng nghề cá có trách nhiệm, hội nhập quốc tế.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk  nhấn mạnh các trụ cột kinh tế biển mà tỉnh sẽ tập trung phát triển, như du lịch biển chất lượng cao; công nghiệp chế biến, xuất khẩu thủy sản theo chuỗi; logistics biển, cảng biển, năng lượng tái tạo ngoài khơi. Điều đáng chú ý là hướng phát triển nào cũng gắn với bản sắc và bảo vệ môi trường.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk yêu cầu thời gian tới, toàn tỉnh tập trung chuyển mạnh tư duy từ “khai thác” sang “kinh tế biển bền vững”, lấy bảo vệ môi trường biển làm nền tảng. 

“Phát triển kinh tế biển phải đặt trong tư duy phát triển hiện đại, bền vững và có tầm nhìn dài hạn. Phát triển kinh tế biển không thể đánh đổi môi trường để lấy tăng trưởng, không phát triển manh mún thiếu liên kết, chuyển mạnh sang nâng cao chất lượng hiệu quả và giá trị gia tăng và phát triển kinh tế biển phải thực sự là động lực tăng trưởng chính của Đắk Lắk trong thời điểm hiện nay để đáp ứng yêu cầu tăng trưởng hai con số”, ông Lương Nguyễn Minh Triết nói.

Sửa Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo mở đường kinh tế biển xanh

VOV.VN - Việc sửa đổi Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo được kỳ vọng sẽ hoàn thiện khung pháp lý quản lý không gian biển theo hướng hiện đại, minh bạch, đồng thời mở đường cho các ngành kinh tế biển mới, đặc biệt là năng lượng tái tạo ngoài khơi, phát triển bền vững trong giai đoạn tới.

Nam Trang/VOV- Tây Nguyên
Tag: Đắk Lắk kinh tế biển IUU logistics phát triển du lịch Ông Lương Nguyễn Minh Triết
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Đắk Lắk bàn giải pháp thúc đẩy đổi mới sáng tạo, thương mại hóa tài sản trí tuệ
Đắk Lắk bàn giải pháp thúc đẩy đổi mới sáng tạo, thương mại hóa tài sản trí tuệ

VOV.VN - “Đổi mới sáng tạo và sở hữu trí tuệ – động lực phát triển kinh tế địa phương và sở hữu trí tuệ: Từ bảo hộ đến thương mại hóa” là chủ để buổi tọa đàm do Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk tổ chức sáng nay (16/4).

Đắk Lắk bàn giải pháp thúc đẩy đổi mới sáng tạo, thương mại hóa tài sản trí tuệ

Đắk Lắk bàn giải pháp thúc đẩy đổi mới sáng tạo, thương mại hóa tài sản trí tuệ

VOV.VN - “Đổi mới sáng tạo và sở hữu trí tuệ – động lực phát triển kinh tế địa phương và sở hữu trí tuệ: Từ bảo hộ đến thương mại hóa” là chủ để buổi tọa đàm do Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk tổ chức sáng nay (16/4).

Đắk Lắk sẽ “rút thẻ đỏ” dự án chậm tiến độ
Đắk Lắk sẽ “rút thẻ đỏ” dự án chậm tiến độ

VOV.VN - Sáng 16/4, Tỉnh ủy Đắk Lắk tổ chức hội nghị rà soát các dự án, công trình trọng điểm chậm tiến độ, khó khăn, tồn đọng kéo dài trên địa bàn, nhằm khơi thông nguồn lực cho mục tiêu tăng trưởng năm 2026.

Đắk Lắk sẽ “rút thẻ đỏ” dự án chậm tiến độ

Đắk Lắk sẽ “rút thẻ đỏ” dự án chậm tiến độ

VOV.VN - Sáng 16/4, Tỉnh ủy Đắk Lắk tổ chức hội nghị rà soát các dự án, công trình trọng điểm chậm tiến độ, khó khăn, tồn đọng kéo dài trên địa bàn, nhằm khơi thông nguồn lực cho mục tiêu tăng trưởng năm 2026.

CÔNG NGHỆ
Ô tô
XÃ HỘI
THỂ THAO
PHÁP LUẬT
THỊ TRƯỜNG
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Doanh nghiệp
Giá vàng
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp