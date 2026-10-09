Nâng cao chất lượng hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước Việt Nam – Trung Quốc

Đánh giá về quan hệ giữa cơ quan lập pháp hai nước, giáo sư Mễ Lương cho rằng, mối quan hệ này hiện đang phát triển ở mức độ cao, thể hiện qua các cuộc trao đổi cấp cao thường xuyên cùng cơ chế hợp tác bài bản, được thể chế hóa, phục vụ đắc lực cho việc xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc. Đây cũng là minh chứng sinh động cho tình hữu nghị truyền thống “vừa là đồng chí, vừa là anh em” giữa hai nước trên phương diện lập pháp.

Ông nhấn mạnh, hai bên đã thiết lập cơ chế hợp tác ổn định nhằm đảm bảo các hoạt động giao lưu được duy trì thường xuyên và bền vững, trong đó có việc thành lập Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc. Cơ chế này đóng vai trò là nền tảng nòng cốt để điều phối các hoạt động giao lưu ở các cấp và các lĩnh vực, qua đó thúc đẩy việc triển khai hiệu quả các thỏa thuận hợp tác.

Giáo sư Mễ Lương, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Đông Nam Á thuộc Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh

Hai bên cũng thiết lập các kênh liên lạc thường xuyên trong những lĩnh vực then chốt như lập pháp và giám sát, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn về xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà nước pháp quyền, cũng như trong quản trị quốc gia.

Giao lưu giữa các ủy ban chuyên môn của cơ quan lập pháp hai nước, cũng như giữa Nhân đại và Hội đồng nhân dân các địa phương diễn ra sôi nổi, tạo nên mô hình tương tác đa tầng và sâu rộng.

“Quan hệ giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc là một bộ phận cấu thành quan trọng của quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung Quốc - Việt Nam, đóng vai trò then chốt trong tổng thể quan hệ song phương thông qua việc tạo cơ sở pháp lý, tăng cường tin cậy chính trị và củng cố nền tảng lòng dân. Thông qua các cơ chế trao đổi được thể chế hóa, hai cơ quan đã hỗ trợ mạnh mẽ cho việc xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc - Việt Nam có ý nghĩa chiến lược", Giáo sư Mễ Lương nhấn mạnh.

Cũng theo giáo sư Mễ Lương, hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước đã tạo cơ sở pháp lý và bảo đảm về mặt thể chế cho hợp tác thực chất giữa hai bên, nhất là trong các lĩnh vực mới nổi như kinh tế số, năng lượng mới và 5G, hỗ trợ triển khai hiệu quả nhận thức chung chiến lược giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, đảm bảo việc thực hiện suôn sẻ các dự án trọng điểm giữa hai bên.

Việc hai cơ quan tăng cường hợp tác trong lĩnh vực lập pháp và thực thi pháp luật, như tư pháp, phòng chống tham nhũng và đấu tranh chống tội phạm xuyên quốc gia, cũng giúp bảo đảm sự an toàn và ổn định xã hội của hai nước.

Ông đặt nhiều kỳ vọng vào chuyến thăm Trung Quốc của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: “Chuyến thăm này sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp về các cuộc trao đổi thường xuyên giữa lãnh đạo hai Đảng, hai nước; thông qua đối thoại trực tiếp ở cấp cao nhất giữa các cơ quan lập pháp, chuyển hóa những nhận thức chung chiến lược đạt được giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng thành ý chí chung ở cấp độ lập pháp; không ngừng củng cố nền tảng tin cậy chính trị, trong đó mỗi bên đều coi bên kia là phương hướng ưu tiên trong chính sách ngoại giao láng giềng của nhau".

Ông mong muốn, trong thời gian tới, hai bên sẽ củng cố cơ chế Ủy ban hơp tác giữa Nhân đại toàn quốc Trung Quốc và Quốc hội Việt Nam thông qua việc tổ chức cuộc họp thường niên cấp Chủ tịch và thiết lập cơ chế tham vấn định kỳ hàng quý giữa các ủy ban chuyên môn; khuyến khích cơ quan lập pháp các tỉnh biên giới hai nước thiết lập cơ chế trao đổi thường xuyên; thiết lập cơ chế đánh giá chung hàng năm của các cơ quan lập pháp nhằm theo dõi và giám sát tiến độ thực hiện các thỏa thuận hợp tác ký kết giữa hai nước, đồng thời xây dựng báo cáo đánh giá thường niên trình lên các cơ quan chính phủ để thúc đẩy quá trình triển khai thực hiện.

Ông khẳng định, chuyến thăm Trung Quốc sắp tới của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hứa hẹn sẽ là dấu mốc quan trọng, giúp nâng cao chất lượng và nâng tầm quan hệ hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước theo định hướng “6 hơn”, thúc đẩy việc xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc đi vào chiều sâu, thực chất.