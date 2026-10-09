English
/ CHÍNH TRỊ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Nâng cao chất lượng hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước Việt Nam – Trung Quốc

Thứ Sáu, 09:50, 09/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Giáo sư Mễ Lương, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Đông Nam Á thuộc Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh ghi nhận những kết quả hợp tác đạt được giữa cơ quan lập pháp hai nước thời gian qua, đồng thời hy vọng chuyến thăm Trung Quốc của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ góp phần nâng cao chất lượng hợp tác giữa hai bên.

Đánh giá về quan hệ giữa cơ quan lập pháp hai nước, giáo sư Mễ Lương cho rằng, mối quan hệ này hiện đang phát triển ở mức độ cao, thể hiện qua các cuộc trao đổi cấp cao thường xuyên cùng cơ chế hợp tác bài bản, được thể chế hóa, phục vụ đắc lực cho việc xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc. Đây cũng là minh chứng sinh động cho tình hữu nghị truyền thống “vừa là đồng chí, vừa là anh em” giữa hai nước trên phương diện lập pháp.

Ông nhấn mạnh, hai bên đã thiết lập cơ chế hợp tác ổn định nhằm đảm bảo các hoạt động giao lưu được duy trì thường xuyên và bền vững, trong đó có việc thành lập Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc. Cơ chế này đóng vai trò là nền tảng nòng cốt để điều phối các hoạt động giao lưu ở các cấp và các lĩnh vực, qua đó thúc đẩy việc triển khai hiệu quả các thỏa thuận hợp tác.

nang cao chat luong hop tac giua co quan lap phap hai nuoc viet nam trung quoc hinh anh 1
Giáo sư Mễ Lương, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Đông Nam Á thuộc Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh 

Hai bên cũng thiết lập các kênh liên lạc thường xuyên trong những lĩnh vực then chốt như lập pháp và giám sát, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn về xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà nước pháp quyền, cũng như trong quản trị quốc gia.

Giao lưu giữa các ủy ban chuyên môn của cơ quan lập pháp hai nước, cũng như giữa Nhân đại và Hội đồng nhân dân các địa phương diễn ra sôi nổi, tạo nên mô hình tương tác đa tầng và sâu rộng.

“Quan hệ giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc là một bộ phận cấu thành quan trọng của quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung Quốc - Việt Nam, đóng vai trò then chốt trong tổng thể quan hệ song phương thông qua việc tạo cơ sở pháp lý, tăng cường tin cậy chính trị và củng cố nền tảng lòng dân. Thông qua các cơ chế trao đổi được thể chế hóa, hai cơ quan đã hỗ trợ mạnh mẽ cho việc xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc - Việt Nam có ý nghĩa chiến lược", Giáo sư Mễ Lương nhấn mạnh.

Cũng theo giáo sư Mễ Lương, hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước đã tạo cơ sở pháp lý và bảo đảm về mặt thể chế cho hợp tác thực chất giữa hai bên, nhất là trong các lĩnh vực mới nổi như kinh tế số, năng lượng mới và 5G, hỗ trợ triển khai hiệu quả nhận thức chung chiến lược giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, đảm bảo việc thực hiện suôn sẻ các dự án trọng điểm giữa hai bên.

Việc hai cơ quan tăng cường hợp tác trong lĩnh vực lập pháp và thực thi pháp luật, như tư pháp, phòng chống tham nhũng và đấu tranh chống tội phạm xuyên quốc gia, cũng giúp bảo đảm sự an toàn và ổn định xã hội của hai nước.

Ông đặt nhiều kỳ vọng vào chuyến thăm Trung Quốc của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: “Chuyến thăm này sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp về các cuộc trao đổi thường xuyên giữa lãnh đạo hai Đảng, hai nước; thông qua đối thoại trực tiếp ở cấp cao nhất giữa các cơ quan lập pháp, chuyển hóa những nhận thức chung chiến lược đạt được giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng thành ý chí chung ở cấp độ lập pháp; không ngừng củng cố nền tảng tin cậy chính trị, trong đó mỗi bên đều coi bên kia là phương hướng ưu tiên trong chính sách ngoại giao láng giềng của nhau".

Ông mong muốn, trong thời gian tới, hai bên sẽ củng cố cơ chế Ủy ban hơp tác giữa Nhân đại toàn quốc Trung Quốc và Quốc hội Việt Nam thông qua việc tổ chức cuộc họp thường niên cấp Chủ tịch và thiết lập cơ chế tham vấn định kỳ hàng quý giữa các ủy ban chuyên môn; khuyến khích cơ quan lập pháp các tỉnh biên giới hai nước thiết lập cơ chế trao đổi thường xuyên; thiết lập cơ chế đánh giá chung hàng năm của các cơ quan lập pháp nhằm theo dõi và giám sát tiến độ thực hiện các thỏa thuận hợp tác ký kết giữa hai nước, đồng thời xây dựng báo cáo đánh giá thường niên trình lên các cơ quan chính phủ để thúc đẩy quá trình triển khai thực hiện.

Ông khẳng định, chuyến thăm Trung Quốc sắp tới của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hứa hẹn sẽ là dấu mốc quan trọng, giúp nâng cao chất lượng và nâng tầm quan hệ hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước theo định hướng “6 hơn”, thúc đẩy việc xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc đi vào chiều sâu, thực chất.

thu-tuong-tham-lao-3.png

Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị tăng cường giao lưu nhân dân Việt Nam – Lào

VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, chiều 08/10/2026, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tiếp đồng chí Laopaoxong Navongxay, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Mặt trận Lào xây dựng đất nước và đồng chí Boviengkham Vongdara, Chủ tịch Hội Hữu nghị Lào - Việt Nam.

Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Chuyến thăm Campuchia: Nâng tầm tin cậy chiến lược và động lực hợp tác thực chất
Chuyến thăm Campuchia: Nâng tầm tin cậy chiến lược và động lực hợp tác thực chất

VOV.VN - Nhận lời mời của Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Manet, vào trưa nay (9/10), Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ đến Thủ đô Phnom Phenh, bắt đầu chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia từ ngày 09-10/10/2026.

Chuyến thăm Campuchia: Nâng tầm tin cậy chiến lược và động lực hợp tác thực chất

Chuyến thăm Campuchia: Nâng tầm tin cậy chiến lược và động lực hợp tác thực chất

VOV.VN - Nhận lời mời của Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Manet, vào trưa nay (9/10), Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ đến Thủ đô Phnom Phenh, bắt đầu chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia từ ngày 09-10/10/2026.

Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone
Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone

VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, chiều 8/10, tại Nhà Quốc hội Lào, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã hội kiến Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone.

Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone

Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone

VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, chiều 8/10, tại Nhà Quốc hội Lào, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã hội kiến Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone.

Đột phá hợp tác kinh tế Việt Nam - Lào, hướng tới kim ngạch 10 tỷ USD
Đột phá hợp tác kinh tế Việt Nam - Lào, hướng tới kim ngạch 10 tỷ USD

VOV.VN - Trong chuyến thăm chính thức Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào, chiều nay (08/10), Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Saleumxay Kommasith đồng chủ trì Hội nghị xúc tiến đầu tư Việt Nam - Lào.

Đột phá hợp tác kinh tế Việt Nam - Lào, hướng tới kim ngạch 10 tỷ USD

Đột phá hợp tác kinh tế Việt Nam - Lào, hướng tới kim ngạch 10 tỷ USD

VOV.VN - Trong chuyến thăm chính thức Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào, chiều nay (08/10), Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Saleumxay Kommasith đồng chủ trì Hội nghị xúc tiến đầu tư Việt Nam - Lào.

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội