Tổng Thư ký ASEAN: Việt Nam thịnh vượng đóng góp cho tiến trình xây dựng Cộng đồng

Thủ tướng Lê Minh Hưng hoan nghênh Ban thư ký ASEAN và cá nhân Tổng Thư ký tiếp tục có nhiều đóng góp quan trọng trong việc phối hợp, thúc đẩy các hoạt động hợp tác, xây dựng Cộng đồng và hỗ trợ các cơ quan chuyên ngành cũng như các nước thành viên.

Thủ tướng Lê Minh Hưng bắt tay Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn bên lề Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48 tại Cebu, Philippines.

Thủ tướng cho biết, Việt Nam đang bước sang kỷ nguyên phát triển mới, với mục tiêu duy trì tốc độ tăng trưởng cao, bền vững trên cơ sở huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội, xây dựng môi trường thể chế minh bạch, thông thoáng, tăng cường chuyển đổi số....; khẳng định Việt Nam mong muốn tiếp tục hợp tác, phối hợp chặt chẽ với các nước thành viên, Ban thư ký ASEAN trong quá trình này. Nhân dịp này, Thủ tướng mời Tổng thư ký ASEAN sang tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN (AFF) lần 3 dự kiến tổ chức vào 9-10/6/2026 tại Hà Nội.

Tổng Thư ký ASEAN khẳng định, sau hơn 30 năm gia nhập, Việt Nam đã trở thành một trong những thành viên chủ chốt của ASEAN, với tốc độ tăng trưởng bình quân cao thứ 2 ở khu vực. Tổng Thư ký nhấn mạnh các mục tiêu, ưu tiên phát triển của Việt Nam hoàn toàn tương đồng với các ưu tiên, phương hướng của ASEAN; nhấn mạnh một Việt Nam mạnh, phát triển thịnh vượng sẽ là đóng góp quan trọng cho tiến trình xây dựng Cộng đồng.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn trao đổi về thúc đẩy xây dựng Cộng đồng ASEAN.

Cho biết cá nhân đã hai lần tham dự các Diễn đàn Tương lai ASEAN vào các năm 2024 và 2025, Tổng Thư ký cho rằng, AFF đã trở thành khuôn khổ quan trọng để lãnh đạo chính phủ, doanh nghiệp, học giả trao đổi, kết nối và đề xuất những ý tưởng, sáng kiến; theo đó rất trông đợi tham dự Diễn đàn lần này để thảo luận các giải pháp, sáng kiến nhằm tăng cường đoàn kết, hợp tác và vai trò trung tâm của ASEAN trong bối cảnh thế giới đang có nhiều biến động như hiện nay.