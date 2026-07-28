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Tổng Thư ký Đảng CNDD-FDD: Việt Nam là hình mẫu phát triển của các nước châu Phi

Thứ Ba, 22:11, 28/07/2026
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VOV.VN - Tổng Thư ký Đảng CNDD-FDD nhấn mạnh Việt Nam là hình mẫu phát triển của các nước châu Phi và chuyến thăm lần này nhằm khẳng định quyết tâm của Đảng CNDD-FDD trong việc củng cố và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ tin cậy giữa hai đảng cầm quyền.

Chiều 28/7, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã có cuộc hội đàm với Tổng Thư ký Đảng Hội đồng quốc gia bảo vệ dân chủ - Lực lượng bảo vệ dân chủ (CNDD-FDD) Burundi Révérien Ndikuriyo đang dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Đảng CNDD-FDD thăm chính thức Việt Nam từ ngày 27 - 31/7/2026.

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Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung và Tổng Thư ký Đảng Hội đồng quốc gia bảo vệ dân chủ - Lực lượng bảo vệ dân chủ (CNDD-FDD) Burundi Révérien Ndikuriyo. Ảnh: Quang Hòa/Báo Thế giới và Việt Nam.

Tại cuộc hội đàm, Bộ trưởng Lê Hoài Trung bày tỏ vui mừng được gặp lại Tổng Thư ký Révérien Ndikuriyo và đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm của đoàn, chuyến thăm đầu tiên của một lãnh đạo chính đảng châu Phi đến Việt Nam sau Đại hội XIV.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung thông tin một số nét chính về các thành tựu kinh tế, xã hội Việt Nam sau 40 năm Đổi mới, nhấn mạnh đường lối đối ngoại “độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại” của Đại hội XIV, trong đó xác định đối ngoại Đảng là trụ cột quan trọng để xây dựng nền tảng tin cậy chính trị vững chắc và củng cố quan hệ song phương. Theo đó, quan hệ hữu nghị với các Đảng bạn bè ở châu Phi như Đảng CNDD-FDD là nền tảng chính trị để làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác thực chất giữa hai nước.

Bày tỏ đánh giá cao những thành tựu mà Burundi đã đạt được dưới sự lãnh đạo của Đảng CNDD-FDD, Bộ trưởng Lê Hoài Trung cho rằng Việt Nam và Burundi cần tăng cường đoàn kết, phát huy vai trò trong duy trì môi trường hòa bình, ổn định ở mỗi khu vực và trên thế giới nhằm tạo tiền đề cho việc thực hiện các mục tiêu phát triển; đề nghị hai Đảng xây dựng kế hoạch hợp tác cụ thể, tăng cường trao đổi và đào tạo cán bộ, chia sẻ kinh nghiệm, khuyến khích các hoạt động giao lưu giữa các tổ chức chính trị xã hội trực thuộc hai Đảng.

Tổng Thư ký Révérien Ndikuriyo cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, thân tình mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam anh em đã dành cho đoàn đại biểu Đảng CNDD-FDD và cá nhân Tổng Thư ký. Nhân dịp này, Tổng thư ký Révérien Ndikuriyo đã trân trọng chuyển lời thăm hỏi của Tổng thống Burundi, Chủ tịch Đảng CNDD-FDD Évariste Ndayishimiye đến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam.

Bày tỏ ngưỡng mộ cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc của Việt Nam, chúc mừng thành công của Đại hội XIV và những thành tựu to lớn mà Việt Nam đã đạt được sau 40 năm Đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổng Thư ký Đảng CNDD-FDD nhấn mạnh Việt Nam là hình mẫu phát triển của các nước châu Phi và chuyến thăm lần này nhằm khẳng định quyết tâm của Đảng CNDD-FDD trong việc củng cố và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ tin cậy giữa hai đảng cầm quyền. Tổng Thư ký Révérien Ndikuriyo bày tỏ mong muốn Việt Nam tăng cường hiện diện, đóng góp thiết thực hơn nữa cho hòa bình, ổn định và phát triển tại châu Phi.

Hai bên đánh giá cao những bước phát triển tích cực trong quan hệ hợp tác kinh tế song phương đặc biệt từ sau chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Burundi tháng 4/2025, với điểm sáng là thành công của liên doanh viễn thông của tập đoàn Viettel tại Burundi (Lumitel), doanh nghiệp đầu tư nước ngoài hàng đầu, đã có nhiều đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế, xã hội của Burundi.

Hai bên nhất trí tiếp tục phát huy vai trò định hướng, dẫn dắt của hai đảng cầm quyền trong việc mở rộng, nâng tầm quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực có thế mạnh và cùng quan tâm như đầu tư, viễn thông, nông nghiệp, năng lượng; tích cực đôn đốc các bộ, ngành hai nước đàm phán, ký kết và triển khai các văn kiện hợp tác nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, tạo thuận lợi cho hợp tác song phương.

Trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, hai bên nhất trí tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lập trường của nhau tại các diễn đàn đa phương. Phía Burundi khẳng định ủng hộ và sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam kết nối hợp tác với Ủy ban Liên minh châu Phi, tham gia các sáng kiến, chương trình hợp tác cụ thể của Liên minh.

Về vấn đề biển Đông, Bộ trưởng Lê Hoài Trung đề nghị Burundi ủng hộ lập trường của ASEAN trong giải quyết các tranh chấp biển bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên hiệp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982) và nỗ lực của ASEAN nhằm xây dựng Biển Đông là vùng biển của hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển bền vững.

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Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung và Tổng Thư ký Révérien Ndikuriyo thay mặt hai Đảng ký Bản ghi nhớ về hợp tác giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Hội đồng quốc gia bảo vệ dân chủ - Lực lượng bảo vệ dân chủ (CNDD-FDD). Ảnh: Quang Hòa/Báo Thế giới và Việt Nam.

Nhân dịp này, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung và Tổng Thư ký Révérien Ndikuriyo đã thay mặt hai Đảng ký Bản ghi nhớ về hợp tác giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Hội đồng quốc gia bảo vệ dân chủ - Lực lượng bảo vệ dân chủ (CNDD-FDD) nhằm tạo khuôn khổ cho việc trao đổi và hợp tác trong thời gian tới.

PV/VOV.VN
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