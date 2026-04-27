Việt Nam gửi điện mừng Quốc khánh 3 nước châu Phi

Thứ Hai, 15:27, 27/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 27/4, lãnh đạo cấp cao Việt Nam đồng loạt gửi điện mừng tới lãnh đạo Sierra Leone, Togo và Nam Phi nhân dịp Quốc khánh, thể hiện sự coi trọng và thúc đẩy quan hệ hợp tác với các quốc gia châu Phi.

Điện mừng nhân dịp kỷ niệm lần thứ 65 Quốc khánh Cộng hòa Sierra Leone

Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 65 Quốc khánh Cộng hòa Sierra Leone (27/4/1961 – 27/4/2026), ngày 27/4/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng đến Tổng thống Julius Maada Bio.

Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gửi điện mừng đến Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Timothy Musa Kabba.

Điện mừng nhân dịp kỷ niệm lần thứ 66 Quốc khánh Cộng hòa Togo

Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 66 Quốc khánh Cộng hòa Togo (27/4/1960 - 27/4/2026), ngày 27/4/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng đến Tổng thống Jean-Lucien Savi de Tové; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã gửi điện mừng đến Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Faure Essozimna Gnassingbé.

Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gửi điện mừng đến Bộ trưởng Ngoại giao, Hợp tác và Hội nhập Châu Phi Robert Dussey.

Điện mừng nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh Cộng hòa Nam Phi

Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 32 Ngày Tự do (Quốc khánh) Cộng hòa Nam Phi (27/4/1994 - 27/4/2026), ngày 27/4/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng đến Tổng thống Cyril Ramaphosa.

Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gửi điện mừng đến Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Ronald Lamola.

Nhà vua Willem-Alexander.jpg

Điện mừng Ngày Nhà vua Hà Lan

VOV.VN - Nhân dịp Ngày Nhà vua Hà Lan (27/4), lãnh đạo cấp cao Việt Nam đã gửi điện mừng tới Nhà vua Willem-Alexander cùng các lãnh đạo cấp cao Hà Lan, khẳng định quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai nước.

Văn Hiếu/VOV
