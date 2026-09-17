TP.HCM giao hơn 8.800 nhà đất công, trụ sở làm việc cho cấp xã

Theo báo cáo của Sở Tài chính, qua rà soát, Thành phố đã thống kê 17.877 cơ sở nhà, đất thuộc thẩm quyền quản lý, trong đó 10.222 cơ sở thuộc phạm vi sắp xếp, xử lý. Sau khi tổ chức mô hình chính quyền địa phương hai cấp, UBND Thành phố đã ban hành các quyết định giao tài sản công cho 168 xã, phường, đặc khu, với tổng số 8.811 cơ sở.

Đại diện Sở Tài chính báo cáo tại buổi giám sát. Ảnh: Châu Vũ

Việc rà soát được thực hiện đồng thời với bố trí lại trụ sở làm việc, điều chuyển, thu hồi và chuyển đổi công năng một số cơ sở nhà, đất phù hợp với nhu cầu sử dụng của bộ máy mới cũng như yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trên từng địa bàn.

TP.HCM đã xác định 56 cơ sở nhà, đất dôi dư để điều chuyển, chuyển đổi công năng phục vụ các nhu cầu xã hội thiết yếu, trong đó có 23 cơ sở phục vụ giáo dục, 5 cơ sở phục vụ y tế và 28 cơ sở phục vụ văn hóa, cộng đồng.

Phát biểu tại buổi giám sát, ông Nguyễn Văn Thọ - Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM, Trưởng đoàn giám sát - đề nghị UBND Thành phố tiếp tục rà soát tổng thể quỹ nhà, đất sau sắp xếp; hoàn thiện dữ liệu, phân loại đầy đủ theo hiện trạng, hồ sơ pháp lý, nhu cầu sử dụng và khả năng khai thác để xây dựng phương án xử lý phù hợp đối với từng nhóm tài sản. Việc quản lý phải bảo đảm đúng, đủ, rõ trách nhiệm, xác định cụ thể bên giao, bên nhận, cơ quan quản lý sau tiếp nhận và thời điểm hoàn tất bàn giao.

Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Văn Thọ phát biểu tại buổi giám sát. Ảnh: Châu Vũ

Trưởng Đoàn giám sát cũng đề nghị trong quá trình sắp xếp, Thành phố cần tiếp tục ưu tiên quỹ nhà, đất công cho các nhu cầu thiết yếu như giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao, an sinh xã hội và các công trình công cộng, nhất là tại những địa bàn còn thiếu trường lớp, cơ sở chăm sóc sức khỏe và không gian sinh hoạt cộng đồng. Đối với tài sản không còn nhu cầu sử dụng cho mục đích công, cần chủ động nghiên cứu phương án khai thác phù hợp, đúng quy định pháp luật, công khai, minh bạch và phát huy cao nhất giá trị nguồn lực nhà, đất.

Song song đó, vai trò của chính quyền cơ sở cần được tăng cường trong việc rà soát, quản lý, bảo vệ hiện trạng và đề xuất phương án sử dụng tài sản được giao. Mỗi cơ sở nhà, đất sau sắp xếp phải có hồ sơ quản lý rõ ràng, xác định được giá trị, hiện trạng, cơ quan chịu trách nhiệm và phương án sử dụng hoặc xử lý cụ thể.