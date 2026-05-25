English
/ KINH TẾ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Khánh Hòa rà soát, sắp xếp trụ sở dôi dư: Không để tài sản công bị lãng phí

Thứ Hai, 18:05, 25/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sau sáp nhập đơn vị hành chính, tỉnh Khánh Hòa đang đối mặt với bài toán xử lý hàng trăm trụ sở, nhà đất công dôi dư. Trong khi nhiều địa phương thiếu nơi làm việc thì không ít công sản lại đang bỏ trống, xuống cấp. Việc chậm sắp xếp, khai thác khiến nguy cơ lãng phí tài sản công ngày càng hiện hữu.

Phường Tây Nha Trang là địa phương được hình thành từ nhiều xã ven đô và một số phường nội thành của thành phố Nha Trang cũ. Sau khi đi vào hoạt động, địa phương gặp khó khăn lớn về trụ sở làm việc. Các cơ sở hiện nay phân tán, diện tích nhỏ, chưa đáp ứng yêu cầu hoạt động của lực lượng công an, quân sự và bộ phận hành chính phục vụ người dân. Trong khi đó, ngay trên địa bàn lại có một số công sản bỏ không nhiều năm nay. Điển hình là phòng khám số 3 cũ sau khi giải thể vẫn đóng cửa, có dấu hiệu xuống cấp.

khanh hoa ra soat, sap xep tru so doi du khong de tai san cong bi lang phi hinh anh 1
Trụ sở cơ quan thuộc UBND thành phố Nha Trang (cũ) đã được điều chuyển đơn vị khác sử dụng

Ông Nguyễn Đình Anh Minh, Chủ tịch UBND phường Tây Nha Trang cho biết, địa phương đang đề xuất sử dụng lại cơ sở này để giảm áp lực cho trụ sở Công an phường hiện quá chật hẹp, quá tải khi rất đông người dân đến làm các thủ tục hành chính.

Không riêng Tây Nha Trang, sau sáp nhập, toàn tỉnh Khánh Hòa có tới 379 cơ sở nhà đất công dôi dư, hoạt động không hiệu quả. Trong số hơn 2.470 cơ sở nhà đất hiện có, hơn 2.090 cơ sở tiếp tục sử dụng, số còn lại đang được rà soát để thu hồi, điều chuyển hoặc giao địa phương quản lý.

Tỉnh Khánh Hòa đã thành lập tổ công tác kiểm tra, phân loại, đồng thời giao nhiều cơ sở cho địa phương hoặc đơn vị sự nghiệp quản lý. Tuy nhiên, tiến độ đưa vào sử dụng thực tế vẫn khá chậm. Nhiều trụ sở phía Nam Khánh Hòa, khu vực tỉnh Ninh Thuận cũ, được giao các đơn vị tiếp tục quản lý hiện vẫn đóng cửa, một số nơi chỉ còn lưu trữ hồ sơ.

khanh hoa ra soat, sap xep tru so doi du khong de tai san cong bi lang phi hinh anh 2

 Theo ông Nguyễn Hùng, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Khánh Hòa, việc xử lý hơn 370 tài sản công không có nhu cầu sử dụng hoặc sử dụng kém hiệu quả hiện gặp thêm vướng mắc do quy định mới.

Ông Hùng nói: “Trước đây, theo Nghị định 151, các cơ sở nhà đất dạng này được đấu giá, chuyển nhượng theo hình thức khác. Tuy nhiên, tháng 4/2025, Bộ Tài chính có văn bản yêu cầu các địa phương ngừng, không cho bán đấu giá cơ sở nhà, đất dôi dư. Cơ sở nhà đất nằm trong nhóm này vẫn phải chờ Trung ương có hướng dẫn để xử lý tiếp theo”.

Trong bối cảnh chưa thể đấu giá, nhiều ý kiến cho rằng địa phương cần chủ động tìm phương án khai thác tạm thời để tránh xuống cấp, lãng phí tài sản công. Thực tế hiện nay, không ít trụ sở cũ nằm ở vị trí thuận lợi nhưng vẫn đóng cửa nhiều tháng qua. Trong bối cảnh Khánh Hòa đang thúc đẩy mục tiêu tăng trưởng cao, đẩy mạnh đầu tư hạ tầng, đô thị hóa và phát triển dịch vụ thì các cơ sở dôi dư đang trở thành nguồn lực “ngủ quên”, thậm chí nguy cơ lãng phí.

khanh hoa ra soat, sap xep tru so doi du khong de tai san cong bi lang phi hinh anh 3
Phòng khám số 3 ở trung tâm đô thị nhưng không sử dụng nhiều năm

Lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa cũng thừa nhận việc sắp xếp tài sản công sau sáp nhập chưa đạt yêu cầu. Tỉnh yêu cầu rà soát lại toàn bộ hiện trạng sử dụng, đánh giá hiệu quả sau bàn giao và nghiên cứu các phương án khai thác phù hợp như cho thuê, liên doanh, liên kết hoặc chuyển đổi công năng phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa.

Ông Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa nhấn mạnh: “Cần kiểm tra, đánh giá lại tại thực trạng sau khi bàn giao, đến nay, đã làm được gì? Khó khăn gì? Sử dụng như thế nào? Có hiệu quả không? Không cho tổ chức đấu giá thì phải tìm phương thức quản lý khác. Có thể đưa vào cho thuê hay liên doanh, liên kết? Quan điểm, mục tiêu là không để thất thoát, lãng phí tài sản công. Đi ngang thấy nhiều trụ sở đóng cửa, chưa thấy lấy trụ sở cũ các Sở, ngành để phục vụ giáo dục, văn hóa, y tế”.

 

Thái Bình/VOV-Tây Nguyên
Tag: tài sản công Khánh Hòa xử lý nhà đất công dôi dư sáp nhập đơn vị hành chính Khánh Hòa lãng phí tài sản công
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Khánh Hòa xử lý hàng hóa vi phạm thương hiệu, phục vụ khách du lịch
Khánh Hòa xử lý hàng hóa vi phạm thương hiệu, phục vụ khách du lịch

VOV.VN - Lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Khánh Hòa liên tục phát hiện nhiều vụ việc kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu tại khu vực phường Nha Trang - nơi tập trung đông du khách nước ngoài mua sắm.

Khánh Hòa xử lý hàng hóa vi phạm thương hiệu, phục vụ khách du lịch

Khánh Hòa xử lý hàng hóa vi phạm thương hiệu, phục vụ khách du lịch

VOV.VN - Lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Khánh Hòa liên tục phát hiện nhiều vụ việc kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu tại khu vực phường Nha Trang - nơi tập trung đông du khách nước ngoài mua sắm.

Khánh Hòa hỗ trợ đến 200 triệu đồng giải bản một tàu cá không còn hoạt động
Khánh Hòa hỗ trợ đến 200 triệu đồng giải bản một tàu cá không còn hoạt động

VOV.VN - Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa thông qua nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề và giải bản đối với tàu cá không còn nhu cầu hoạt động khai thác thủy sản trên địa bàn tỉnh.

Khánh Hòa hỗ trợ đến 200 triệu đồng giải bản một tàu cá không còn hoạt động

Khánh Hòa hỗ trợ đến 200 triệu đồng giải bản một tàu cá không còn hoạt động

VOV.VN - Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa thông qua nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề và giải bản đối với tàu cá không còn nhu cầu hoạt động khai thác thủy sản trên địa bàn tỉnh.

Khánh Hoà đưa cán bộ xuống xã để tăng tốc giải phóng mặt bằng dự án điện hạt nhân
Khánh Hoà đưa cán bộ xuống xã để tăng tốc giải phóng mặt bằng dự án điện hạt nhân

VOV.VN - Các dự án Nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và Nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận 2 tại Khánh Hòa đang vào cao điểm bồi thường, hỗ trợ để hoàn thành giải phóng mặt bằng trước ngày 30/6/2026. Do khối lượng hồ sơ lớn, nhiều xã thiếu cán bộ chuyên môn.

Khánh Hoà đưa cán bộ xuống xã để tăng tốc giải phóng mặt bằng dự án điện hạt nhân

Khánh Hoà đưa cán bộ xuống xã để tăng tốc giải phóng mặt bằng dự án điện hạt nhân

VOV.VN - Các dự án Nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và Nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận 2 tại Khánh Hòa đang vào cao điểm bồi thường, hỗ trợ để hoàn thành giải phóng mặt bằng trước ngày 30/6/2026. Do khối lượng hồ sơ lớn, nhiều xã thiếu cán bộ chuyên môn.

Khánh Hòa tháo gỡ vướng mắc trong giải phóng mặt bằng các công trình trọng điểm
Khánh Hòa tháo gỡ vướng mắc trong giải phóng mặt bằng các công trình trọng điểm

VOV.VN - Khánh Hòa đang triển khai nhiều dự án trọng điểm nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số và trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030. Tuy nhiên, công tác giải phóng mặt bằng vẫn gặp nhiều vướng mắc, chậm tiến độ, cần sớm được tháo gỡ.

Khánh Hòa tháo gỡ vướng mắc trong giải phóng mặt bằng các công trình trọng điểm

Khánh Hòa tháo gỡ vướng mắc trong giải phóng mặt bằng các công trình trọng điểm

VOV.VN - Khánh Hòa đang triển khai nhiều dự án trọng điểm nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số và trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030. Tuy nhiên, công tác giải phóng mặt bằng vẫn gặp nhiều vướng mắc, chậm tiến độ, cần sớm được tháo gỡ.

CÔNG NGHỆ
Ô tô
XÃ HỘI
THỂ THAO
PHÁP LUẬT
THỊ TRƯỜNG
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Doanh nghiệp
Giá vàng
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp