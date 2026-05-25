Khánh Hòa rà soát, sắp xếp trụ sở dôi dư: Không để tài sản công bị lãng phí

Phường Tây Nha Trang là địa phương được hình thành từ nhiều xã ven đô và một số phường nội thành của thành phố Nha Trang cũ. Sau khi đi vào hoạt động, địa phương gặp khó khăn lớn về trụ sở làm việc. Các cơ sở hiện nay phân tán, diện tích nhỏ, chưa đáp ứng yêu cầu hoạt động của lực lượng công an, quân sự và bộ phận hành chính phục vụ người dân. Trong khi đó, ngay trên địa bàn lại có một số công sản bỏ không nhiều năm nay. Điển hình là phòng khám số 3 cũ sau khi giải thể vẫn đóng cửa, có dấu hiệu xuống cấp.

Trụ sở cơ quan thuộc UBND thành phố Nha Trang (cũ) đã được điều chuyển đơn vị khác sử dụng

Ông Nguyễn Đình Anh Minh, Chủ tịch UBND phường Tây Nha Trang cho biết, địa phương đang đề xuất sử dụng lại cơ sở này để giảm áp lực cho trụ sở Công an phường hiện quá chật hẹp, quá tải khi rất đông người dân đến làm các thủ tục hành chính.

Không riêng Tây Nha Trang, sau sáp nhập, toàn tỉnh Khánh Hòa có tới 379 cơ sở nhà đất công dôi dư, hoạt động không hiệu quả. Trong số hơn 2.470 cơ sở nhà đất hiện có, hơn 2.090 cơ sở tiếp tục sử dụng, số còn lại đang được rà soát để thu hồi, điều chuyển hoặc giao địa phương quản lý.

Tỉnh Khánh Hòa đã thành lập tổ công tác kiểm tra, phân loại, đồng thời giao nhiều cơ sở cho địa phương hoặc đơn vị sự nghiệp quản lý. Tuy nhiên, tiến độ đưa vào sử dụng thực tế vẫn khá chậm. Nhiều trụ sở phía Nam Khánh Hòa, khu vực tỉnh Ninh Thuận cũ, được giao các đơn vị tiếp tục quản lý hiện vẫn đóng cửa, một số nơi chỉ còn lưu trữ hồ sơ.

Theo ông Nguyễn Hùng, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Khánh Hòa, việc xử lý hơn 370 tài sản công không có nhu cầu sử dụng hoặc sử dụng kém hiệu quả hiện gặp thêm vướng mắc do quy định mới.

Ông Hùng nói: “Trước đây, theo Nghị định 151, các cơ sở nhà đất dạng này được đấu giá, chuyển nhượng theo hình thức khác. Tuy nhiên, tháng 4/2025, Bộ Tài chính có văn bản yêu cầu các địa phương ngừng, không cho bán đấu giá cơ sở nhà, đất dôi dư. Cơ sở nhà đất nằm trong nhóm này vẫn phải chờ Trung ương có hướng dẫn để xử lý tiếp theo”.

Trong bối cảnh chưa thể đấu giá, nhiều ý kiến cho rằng địa phương cần chủ động tìm phương án khai thác tạm thời để tránh xuống cấp, lãng phí tài sản công. Thực tế hiện nay, không ít trụ sở cũ nằm ở vị trí thuận lợi nhưng vẫn đóng cửa nhiều tháng qua. Trong bối cảnh Khánh Hòa đang thúc đẩy mục tiêu tăng trưởng cao, đẩy mạnh đầu tư hạ tầng, đô thị hóa và phát triển dịch vụ thì các cơ sở dôi dư đang trở thành nguồn lực “ngủ quên”, thậm chí nguy cơ lãng phí.

Phòng khám số 3 ở trung tâm đô thị nhưng không sử dụng nhiều năm

Lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa cũng thừa nhận việc sắp xếp tài sản công sau sáp nhập chưa đạt yêu cầu. Tỉnh yêu cầu rà soát lại toàn bộ hiện trạng sử dụng, đánh giá hiệu quả sau bàn giao và nghiên cứu các phương án khai thác phù hợp như cho thuê, liên doanh, liên kết hoặc chuyển đổi công năng phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa.

Ông Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa nhấn mạnh: “Cần kiểm tra, đánh giá lại tại thực trạng sau khi bàn giao, đến nay, đã làm được gì? Khó khăn gì? Sử dụng như thế nào? Có hiệu quả không? Không cho tổ chức đấu giá thì phải tìm phương thức quản lý khác. Có thể đưa vào cho thuê hay liên doanh, liên kết? Quan điểm, mục tiêu là không để thất thoát, lãng phí tài sản công. Đi ngang thấy nhiều trụ sở đóng cửa, chưa thấy lấy trụ sở cũ các Sở, ngành để phục vụ giáo dục, văn hóa, y tế”.