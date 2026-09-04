TP.HCM kết nối toàn cầu qua Đối thoại Hữu nghị lần thứ 3

Phát biểu tại họp báo công bố sự kiện sáng 4/9, ông Phạm Dứt Điểm, Giám đốc Sở Ngoại vụ TP.HCM cho biết, tiếp nối thành công của hai kỳ tổ chức vào năm 2022 và 2024, FD 2026 dự kiến quy tụ gần 500 đại biểu trong nước và quốc tế. Thành phần tham dự gồm lãnh đạo các bộ, ngành trung ương; lãnh đạo TP.HCM và các tỉnh, thành phía Nam; các đoàn địa phương quốc tế, tổ chức quốc tế, cơ quan lãnh sự, hiệp hội doanh nghiệp cùng nhiều chuyên gia trong lĩnh vực kinh tế, khoa học và công nghệ.

Đến ngày 3/9, đã có 36 đoàn địa phương và đối tác quốc tế xác nhận tham dự, đến từ các châu lục như châu Á, châu Âu, châu Mỹ và châu Đại Dương. Con số này cho thấy sức hút và tầm vóc quốc tế ngày càng rõ nét của sự kiện, đồng thời khẳng định vị thế và uy tín đối ngoại của TP.HCM trên trường quốc tế.

Giám đốc Sở Ngoại vụ TP.HCM Phạm Dứt Điểm phát biểu tại họp báo

FD 2026 diễn ra trong bối cảnh TP.HCM mở rộng địa giới hành chính trên cơ sở hợp nhất với hai tỉnh Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu. Việc lựa chọn phường Vũng Tàu làm không gian tổ chức chính mang ý nghĩa chiến lược, góp phần giới thiệu không gian phát triển mới và tầm nhìn vươn ra biển của thành phố với bạn bè quốc tế.

Với quy mô đô thị mở rộng, TP.HCM không chỉ tiếp tục khẳng định vai trò là trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại và dịch vụ lớn nhất cả nước mà còn hội tụ hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, cụm cảng biển nước sâu quốc tế, mạng lưới logistics toàn cầu và trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia.

Quang cảnh Đối thoại Hữu nghị TP.HCM lần thứ 2 năm 2024 với sự tham dự của đông đảo đại biểu trong và ngoài nước

Bám sát tinh thần Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết 59-NQ/TW của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả đối ngoại địa phương, FD 2026 lựa chọn chủ đề “Đối ngoại địa phương: Động lực cho đổi mới sáng tạo và tăng trưởng bền vững”. Sự kiện được kỳ vọng tạo diễn đàn để các địa phương, doanh nghiệp và chuyên gia chia sẻ kinh nghiệm quản trị, trao đổi mô hình phát triển tiên tiến, thúc đẩy hợp tác về khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo, đầu tư, thương mại và phát triển nguồn nhân lực.

Điểm nhấn của chương trình là Hội nghị Thị trưởng diễn ra vào sáng 11/9, với sự tham gia của lãnh đạo nhiều địa phương trong và ngoài nước. Hội nghị sẽ thảo luận vai trò chủ động của chính quyền địa phương trong tổng thể chính sách đối ngoại quốc gia, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm tham gia các mạng lưới đô thị quốc tế như World Cities Culture Forum, C40, Metropolis hay UCLG.

Qua đó, các đại biểu sẽ làm rõ cách thức sử dụng ngoại giao đô thị như một công cụ thiết thực để thu hút đầu tư, chuyển giao công nghệ, tiếp cận tri thức quản trị hiện đại và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Phiên thảo luận tại Đối thoại Hữu nghị TP.HCM 2024, nơi các địa phương chia sẻ kinh nghiệm phát triển và hợp tác

Tiếp nối Hội nghị Thị trưởng là hai phiên thảo luận chuyên đề. Phiên thứ nhất tập trung vào hợp tác phát triển đổi mới sáng tạo, làm rõ vai trò của thể chế địa phương trong thúc đẩy hoạt động nghiên cứu – phát triển và thương mại hóa kết quả nghiên cứu. Phiên thứ hai về hợp tác phát triển cảng biển và logistics sẽ bàn sâu về mô hình cảng xanh, kết nối chuỗi cung ứng và đáp ứng các tiêu chuẩn phát triển bền vững.

"Điểm nhấn của chương trình năm nay là việc thảo luận khả năng thiết lập cơ chế đa phương của TP.HCM. Đây là cơ chế hợp tác đa phương cấp thành phố nhằm trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ thông tin và phối hợp giải quyết các vấn đề chung về phát triển cảng biển nhằm thúc đẩy kết nối logistics, chia sẻ kinh nghiệm quản trị và phát triển chuỗi cung ứng bền vững, tạo động lực mới cho hợp tác đa phương cấp địa phương trong giai đoạn tiếp theo", ông Phạm Dứt Điểm, Giám đốc Sở Ngoại vụ TP.HCM cho biết.

Các đại biểu dự họp báo công bố Đối thoại Hữu nghị TP.HCM 2026

Song song các hoạt động chuyên môn, chương trình ngoại giao công chúng sẽ diễn ra vào tối 10/9 tại Tháp Tam Thắng. Tại đây, các đại biểu quốc tế sẽ trải nghiệm xe buýt hai tầng dọc cung đường biển Thùy Vân, thưởng thức chương trình nghệ thuật ánh sáng kết hợp nhạc nước trong không gian kiến trúc đặc sắc ven biển. Ngoài ra, các đoàn đại biểu sẽ tham quan Cảng quốc tế Tân Cảng - Cái Mép để tìm hiểu mô hình khai thác cảng nước sâu và logistics, hoặc các điểm văn hóa – lịch sử tiêu biểu tại Vũng Tàu như Bạch Dinh, Bảo tàng Bà Rịa – Vũng Tàu. Dịp này, TP.HCM cũng ra mắt diện mạo mới của Biểu tượng Hữu nghị Quốc tế tại Công viên Bến Bạch Đằng. Công trình có hình khối vòng tròn Möbius bằng đồng, tượng trưng cho sự gắn kết bền chặt, hòa bình và phát triển bền vững giữa TP.HCM và các đối tác quốc tế. Từ 58 địa phương kết nghĩa giai đoạn trước, đến nay con số đã tăng lên 88 địa phương trên toàn thế giới.