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Cải chính

TP.HCM số hóa dữ liệu để phục vụ nhân dân tốt hơn

Chủ Nhật, 12:00, 20/09/2026
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VOV.VN - Sau sáp nhập, các phường của TP.HCM đang từng bước số hoá dữ liệu nhằm phục vụ tốt hơn cho người dân và phát triển kinh tế - xã hội. Đây là bước đi cụ thể trong việc chuyển đổi sang hình thức quản lý hiệu quả hơn.

Quản lý dựa trên dữ liệu

Phường Xuân Hoà (thuộc Quận 3 cũ) đang chuyển đổi các bản đồ và hồ sơ quy hoạch truyền thống sang nền tảng trực tuyến. Dữ liệu được tổ chức tập trung, thể hiện trực quan giúp công tác tra cứu, quản lý và khai thác thông tin trở nên minh bạch và nhanh chóng.

Công ty Cổ phần G Nhà được chọn để xây dựng ứng dụng riêng cho phường Xuân Hòa, giúp cán bộ, người dân và tổ chức dễ dàng tiếp cận thông tin trên môi trường mạng.

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Người dân, doanh nghiệp được thụ hưởng thành quả của ứng dụng số (Ảnh: Duy Phương)

Ông Phan Quang Thắng, Tổng Giám đốc Công ty G Nhà cho biết: Việc số hoá dữ liệu giúp người dân tiếp cận thông tin minh bạch, rõ ràng, đồng thời cơ quan quản lý có thể giảm thời gian xử lý hồ sơ, tiết kiệm chi phí quản lý.

"Thường dữ liệu lâu nay mang tính chất rời rạc, hoặc bằng giấy hay file PDF. Từ những dữ liệu giấy, mang tính chất nội bộ có thể số hoá lên. Phải làm dữ liệu từ cấp địa phương trước, làm đồng bộ để có cơ sở dữ liệu gốc sau đó mới triển khai đồng bộ", ông Thắng nhận định.

Theo đánh giá của UBND phường Xuân Hoà, khi có ứng dụng số hoá dữ liệu về hiện trạng sử dụng đất, các chỉ tiêu xây dựng, đối chiếu vị trí nhà đất, việc tra cứu trở nên trực quan, sinh động và dễ dàng hơn nhiều so với hồ sơ giấy hay văn bản thô cứng. 

Phường Đức Nhuận (thuộc quận Phú Nhuận cũ) hiện đã hoàn thành 100% số hoá dữ liệu về số nhà. Ông Phạm Bảo Toàn – Phó Chủ tịch UBND phường Đức Nhuận cho biết: Địa phương xác định dữ liệu số nhà là dữ liệu nền, từ đó sẽ chuyển cho các phòng chuyên môn chủ động căn cứ trên nhu cầu quản lý để cập nhập.

Cụ thể, Phòng Văn hoá - Xã hội đang quản lý về gia đình chính sách, hộ nghèo sẽ cập nhập thông tin lên dữ liệu nền này, hoặc Phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị sẽ cập nhập việc cấp phép xây dựng.

Theo ông Toàn, hiện dữ liệu số nhà đang được thực hiện trên file Excel. Địa phương định hướng xây dựng phần mềm để thuận tiện cho việc tra cứu. Đồng thời, khi có phần mềm thì địa phương sẽ dự báo được tình hình phát triển kinh tế - xã hội, chủ động nhắc việc cho các phòng chuyên môn.

"Thành phố yêu cầu các phường, xã tự chủ động xây dựng cơ sở dữ liệu của mình. Cái này là của phường, sau này địa phương có làm nội dung về hộ nghèo nằm ở khu vực nào thì chỉ cần tra cứu thì tìm theo danh sách số nhà là biết được địa chỉ nhà", ông Toàn cho biết.

Đẩy mạnh số hoá tài liệu 

Theo Trung tâm Chuyển đổi số TP.HCM, nếu trước đây trọng tâm là rút ngắn thời gian giải quyết, cắt giảm thành phần hồ sơ, đơn giản hóa quy trình thì hiện nay dữ liệu số trở thành nền tảng để tái cấu trúc phương thức quản lý và cung cấp dịch vụ công.

Hiện nay, sau sắp xếp đơn vị hành chính, một số dữ liệu liên quan đến địa chỉ, địa giới, tọa độ và dữ liệu chuyên ngành đang phải tiếp tục chuẩn hóa, cập nhật để bảo đảm thống nhất trên toàn hành phố.

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Các phường tại TP.HCM đẩy mạnh số hoá dữ liệu (Ảnh: Duy Phương)

Ông Nguyễn Thanh Hoà, Phó Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số TP.HCM đánh giá, thay đổi lớn nhất là về tư duy. Tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức và doanh nghiệp, người dân sử dụng thuần thục các phần mềm công nghệ tăng lên. 

Theo ông Hoà, mức độ ứng dụng dữ liệu, phần mềm vào chính quyền số, kinh tế số và xã hội số rất mạnh mẽ. "Các phường, xã bây giờ giải bài toán cụ thể chứ không còn nói khái niệm hay lý thuyết nữa. Họ đặt ra vấn đề ứng dụng AI trong giám sát các công trình xây dựng. Chúng ta làm rất hiệu quả", ông Hoà khẳng định.

Để phục vụ cho việc số hoá dữ liệu, các xã, phường của TP.HCM triển khai chuyển đổi số, trong đó nền tảng trực quan hóa dữ liệu đã tích hợp nhiều cơ sở dữ liệu chuyên ngành, nền tảng khai phá dữ liệu được triển khai rộng đến các sở, ngành và UBND cấp xã, còn nền tảng số hóa dữ liệu dùng chung đã hoàn thành cài đặt.

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Quản lý, giám sát các công trình xây dựng hiệu quả nhờ chuyển đổi số (Ảnh: Duy Phương)

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết: Đến nay, tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến của Thành phố đạt 88%; cắt giảm khoảng 30% thủ tục, thời gian và chi phí. Các cấp chính quyền phải chuyển dịch mạnh mẽ nhận thức từ "quản lý" sang "phục vụ". Trong đó, các ngành, các địa phương tiếp tục đẩy mạnh số hoá hồ sơ, tái sử dụng dữ liệu và liên thông dữ liệu, chú trọng nâng cao tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến toàn trình.

"Các địa phương cần tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả việc tiếp nhận và xử lý thủ tục hành chính không phụ thuộc địa giới hành chính, đặc biệt là hạn chế tối đa việc chậm trễ trong giải quyết thủ tục hành chính", ông Cường nhấn mạnh.

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TP. Hồ Chí Minh phải đi đầu về số hóa dữ liệu đất đai

VOV.VN - Chiều 10/1, tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã đặt kỳ vọng TP.HCM phải là địa phương đi đầu cả nước về hoàn thiện cơ sở dữ liệu số, đặc biệt là dữ liệu đất đai, tạo đà cho mục tiêu tăng trưởng ít nhất 4% trong năm 2026.

Duy Phương/VOV-TP.HCM
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