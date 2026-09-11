Bộ VHTTDL đặt mục tiêu vận hành Kho dữ liệu văn hóa số quốc gia từ năm 2027

Bộ VHTTDL vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 277/2026/NĐ-CP ngày 9/7/2026 của Chính phủ về Hạ tầng văn hóa số, giai đoạn 2026-2027. Theo kế hoạch, Bộ sẽ từng bước hình thành hạ tầng văn hóa số theo hướng đồng bộ, liên thông và dùng chung; thiết lập Kho dữ liệu văn hóa số quốc gia cùng các nền tảng số quy mô quốc gia trong lĩnh vực văn hóa.

Một trong những mục tiêu trọng tâm là xây dựng và đưa vào vận hành phiên bản đầu tiên của Kho dữ liệu văn hóa số quốc gia, đồng thời thiết lập cổng kiểm thử giao diện lập trình ứng dụng (API sandbox) công khai. Kho dữ liệu sẽ được kết nối với Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia và Cổng dữ liệu quốc gia.

Đến hết năm 2027, 100% cơ quan, đơn vị thuộc Bộ có dữ liệu văn hóa số phải hoàn thành việc rà soát, lập danh mục dữ liệu thuộc phạm vi quản lý. Bộ cũng đặt mục tiêu ban hành kế hoạch tạo lập, chuẩn hóa dữ liệu văn hóa số và lộ trình kết nối vào Kho dữ liệu văn hóa số quốc gia trước ngày 9/7/2027.

Dữ liệu văn hóa sẽ được chuẩn hóa, số hóa và kết nối trên phạm vi toàn quốc

Các dữ liệu sẽ được rà soát, thống kê, chuẩn hóa và số hóa, đồng thời xây dựng hệ thống dữ liệu đặc tả (metadata), mã định danh đối tượng và từ điển dữ liệu dùng chung. Đây được xem là những nền tảng quan trọng để dữ liệu văn hóa có thể được quản lý, chia sẻ và khai thác thống nhất giữa các hệ thống.

Kho dữ liệu được định hướng vận hành theo mô hình liên hợp, kết hợp giữa tập trung và phân tán, có khả năng tích hợp dữ liệu từ các cơ sở dữ liệu chuyên ngành về văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch.

Bộ cũng dự kiến thiết lập các Open API và nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu, tạo điều kiện kết nối giữa các hệ thống thông tin trong ngành với các cơ sở dữ liệu quốc gia và cơ sở dữ liệu chuyên ngành.

Đáng chú ý, kế hoạch yêu cầu hoàn thành kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Kho dữ liệu văn hóa số quốc gia với Trung tâm dữ liệu quốc gia, hệ thống định danh và xác thực điện tử (VNeID) và các nền tảng, cơ sở dữ liệu liên quan theo quy định.

Song song với việc xây dựng hạ tầng kỹ thuật, Bộ VHTTDL nhấn mạnh yêu cầu hoàn thiện hành lang pháp lý và quản trị dữ liệu. Trong đó có việc xác định rõ chế độ quyền tác giả, quyền liên quan đối với các tài nguyên văn hóa đã được số hóa, bảo đảm việc đóng góp dữ liệu vào kho quốc gia không làm thay đổi quyền của chủ sở hữu dữ liệu và quyền sở hữu trí tuệ của tổ chức, cá nhân.

Một số nền tảng dùng chung quy mô quốc gia cũng được định hướng phát triển, gồm nền tảng tích hợp và chia sẻ dữ liệu chuyên ngành, nền tảng tổng hợp và phân tích dữ liệu lớn (Big Data) phục vụ dự báo, hoạch định chính sách và quản lý nhà nước, cùng nền tảng số toàn dân với các tiện ích về thư viện số, bảo tàng số, di sản số, nghệ thuật biểu diễn trực tuyến và đào tạo nghệ thuật trực tuyến.

Theo kế hoạch, các nhiệm vụ về rà soát, chuẩn hóa dữ liệu, hoàn thiện tiêu chuẩn kỹ thuật, mô hình quản trị và cơ chế pháp lý sẽ được ưu tiên triển khai, qua đó tạo nền tảng để Kho dữ liệu văn hóa số quốc gia từng bước trở thành hạ tầng dùng chung cho quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị các nguồn tài nguyên văn hóa trong môi trường số.