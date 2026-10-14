Trang nghiêm Lễ viếng, truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ tại TPHCM

Tham dự buổi lễ có: Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, các nguyên Chủ tịch nước: Nguyễn Minh Triết, Trương Tấn Sang; nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, lãnh đạo các tỉnh, thành phố, cùng các Anh hùng LLVTND, cựu chiến binh, thân nhân liệt sĩ, các chức sắc tôn giáo, đông đảo nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng Lãnh đạo, nguyên Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ viếng, Lễ truy điệu 731 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh.

Từ sáng sớm, hàng ngàn người dân TP. Hồ Chí Minh đã có mặt tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng, từ những cựu chiến binh mái đầu bạc trắng, những thân nhân ngóng trông tin tức suốt hai thế hệ, đến thế hệ trẻ sinh ra trong thời bình đều lặng lẽ đứng nghiêm, lặng bên những hàng quách phủ Quốc kỳ đỏ thắm, trên tay nâng niu nhành hoa trắng, thay cho ngàn lời tri ân, gửi trọn lòng tiếc thương sâu sắc nhất, tiễn đưa 731 liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng.

Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng, địa điểm mà 3 tháng qua trong Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, các lực lượng quy tập đã ngày đêm tìm kiếm, cất bốc được 731 bộ hài cốt liệt sĩ (gồm 698 hài cốt riêng lẻ và 33 hài cốt tại 8 khu mộ tập thể, trong đó 307 bộ mang theo di vật).

Đúng 7h30, Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng các đại biểu thành kính dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài cố Tổng Bí thư Trần Phú, Nhà bia liệt sĩ và các khu vực tưởng niệm, bày tỏ niềm tri ân vô hạn đối với những người con ưu tú đã ngã xuống vì độc lập, tự do của đất nước.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng viếng anh linh các anh hùng liệt sĩ.

Trong không khí trang nghiêm và nghẹn ngào xúc động, lời điếu do Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Cường đọc nghẹn ngào khắc ghi công lao trời biển của các anh hùng liệt sĩ: “Hôm nay, chúng ta trang trọng tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt của 731 anh hùng liệt sĩ - những người con ưu tú đã cống hiến trọn tuổi thanh xuân, ngã xuống cho màu xanh của đất nước, trở về với đất mẹ. Từ nay, các anh, các chị sẽ được yên nghỉ bên cạnh các đồng chí, đồng đội và trong tình yêu thương vô hạn của những người đang sống.

Với tất cả lòng thành kính và lòng biết ơn sâu sắc, chúng ta cầu mong cho anh linh các liệt sĩ - những người con bất tử của dân tộc - được yên nghỉ bình an trong cõi vĩnh hằng. Tổ quốc và nhân dân đời đời ghi nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ! Đảng bộ, Lực lượng vũ trang Quân khu 7, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nguyện tuyệt đối trung thành với mục tiêu, lý tưởng của Đảng, kế thừa xứng đáng sự nghiệp cách mạng vẻ vang mà các anh hùng liệt sĩ đã chuyển giao. Kính mong các liệt sĩ an giấc ngàn thu!"

Phút mặc niệm thiêng liêng lắng đọng, nhiều đôi mắt đã rưng rưng ngấn lệ. Gần 60 năm tháng nằm lại lòng đất sâu, hôm nay các anh đã được đồng đội, nhân dân tìm thấy và đón về trong vòng tay yêu thương của đất mẹ.

"Hôm nay, Đảng, Nhà nước, nhân dân cả nước và Thành phố Hồ Chí Minh cùng tri ân, tiễn đưa các anh về Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố. Đây thực sự là một sự kiện tri ân lớn trong chiến dịch 500 ngày đêm, thể hiện tình cảm và trách nhiệm của Đảng, Nhà nước, nhân dân cả nước nói chung và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng đối với các anh hùng liệt sĩ", một cựu chiến binh chia sẻ.

Sau Lễ viếng, Lễ truy điệu, Thủ tướng Lê Minh Hưng, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã trang trọng đưa di cốt 731 liệt sĩ về nơi an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP. Hồ Chí Minh, phường Long Bình. Dọc 2 bên đường, các cựu chiến binh, những thân nhân, người dân tay đặt lên ngực, tay cầm hoa, đứng nghiêm cùng hát vang bài hát “Bài ca không quên” với ngàn lời tri ân, gửi trọn lòng tiếc thương sâu sắc nhất, tiễn đưa 731 liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng tại Nghĩa trang Thành phố Hồ Chí Minh.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cùng các đại biểu đưa hài cốt các Anh hùng liệt sĩ rời Công viên Lê Thị Riêng.

Hành trình dài khoảng 26km - từ đường Trường Sơn, qua Cách Mạng Tháng Tám, vòng xoay Dân Chủ, Điện Biên Phủ, cầu Sài Gòn, Võ Nguyên Giáp cho đến xa lộ Hà Nội - trở thành một dải lụa nghẹn ngào cảm xúc. Suốt dọc đường, người dân lặng lẽ đứng chờ dưới nắng, tay nắm chặt nhành hoa trắng, ánh mắt dõi theo từng đoàn xe đi qua trong sự tiếc thương và lòng biết ơn vô hạn.