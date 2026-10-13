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Truyền hình trực tiếp lễ truy điệu, an táng hơn 1.000 hài cốt liệt sĩ

Thứ Ba, 09:13, 13/10/2026
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VOV.VN - Trong hai ngày 14 và 15/10, TP.HCM, Tuyên Quang, Hải Phòng và Cần Thơ tổ chức lễ truy điệu, an táng 1.009 hài cốt liệt sĩ. Các buổi lễ sẽ được truyền hình trực tiếp và phát trên nền tảng VTVgo.

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ vừa ký văn bản số 156/CV-BCĐQG ngày 12/10/2026 gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố và Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam về việc truyền hình trực tiếp Lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ.

Thời gian qua, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đã được triển khai tích cực, hiệu quả; nhiều địa phương đã tổ chức trọng thể, thiêng liêng Lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ đã được tìm kiếm, quy tập, qua đó thể hiện đậm nét văn hóa tri ân, truyền thống đạo lý "uống nước nhớ nguồn" của dân tộc ta.

Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Ban Chỉ đạo quốc gia) ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao sự nỗ lực, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

truyen hinh truc tiep le truy dieu, an tang hon 1.000 hai cot liet si hinh anh 1
Truyền hình trực tiếp Lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ trong 2 ngày

Theo báo cáo của Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia, trong các ngày 14 và 15 tháng 10 năm 2026, một số tỉnh, thành phố sẽ tổ chức Lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ đã được tìm kiếm, quy tập, cụ thể:

- Sáng ngày 14 tháng 10 năm 2026: Tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức Lễ truy điệu, an táng 731 hài cốt liệt sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968, được tìm kiếm, quy tập tại khu vực Công viên văn hóa Lê Thị Riêng.

- Sáng ngày 15 tháng 10 năm 2026: Tại tỉnh Tuyên Quang sẽ tổ chức Lễ truy điệu, an táng 93 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại khu vực xã Thanh Thủy, xã Minh Tân, xã Vĩnh Tuy, phường Bình Thuận; tại thành phố Hải Phòng sẽ tổ chức Lễ truy điệu, an táng 65 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại khu vực thôn Mai Sơn, xã Vĩnh Bảo; tại thành phố Cần Thơ sẽ tổ chức Lễ truy điệu, an táng 120 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại khu vực xã Đông Phước, xã Thới Lai.

Đây là các hoạt động hết sức thiêng liêng, có ý nghĩa chính trị và nhân văn sâu sắc. Để lan tỏa mạnh mẽ tinh thần tri ân, giáo dục truyền thống cách mạng đến đông đảo tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia có ý kiến như sau:

1. Đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Tuyên Quang, Cần Thơ, Hải Phòng và Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo Đài Phát thanh và Truyền hình địa phương thực hiện truyền hình trực tiếp về Lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ trên địa bàn; đồng thời phối hợp chặt chẽ với Đài Truyền hình Việt Nam để tiếp sóng và phát trực tiếp Lễ truy điệu, an táng trên nền tảng truyền hình số quốc gia VTVgo.

Đối với các Lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ được tổ chức trong thời gian tới, đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố quán triệt và chỉ đạo thực hiện việc truyền hình trực tiếp buổi Lễ theo tinh thần nêu trên.

2. Đề nghị Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam chỉ đạo Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp chặt chẽ với Đài Phát thanh và Truyền hình các địa phương để tiếp nhận, kết nối và thực hiện phát sóng trực tiếp các Lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ trên nền tảng số quốc gia VTVgo của Đài Truyền hình Việt Nam; đồng thời thông tin rộng rãi về các chương trình này trên các phương tiện truyền thông để Nhân dân có thể sắp xếp thời gian theo dõi, tri ân tới các anh hùng, liệt sĩ.

Danh Thiết/VOV.VN
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