Tiểu quách hài cốt liệt sĩ đầu tiên được đưa vào vị trí an táng tại nghĩa trang liệt sĩ TP.HCM
VOV.VN - Sáng nay (14/10), 731 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng sẽ được an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM
Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đã ký văn bản gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố và Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) về việc truyền hình trực tiếp Lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ.
Theo báo cáo của Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia, trong hai ngày 14 và 15/10, TP.HCM, Tuyên Quang, Hải Phòng và Cần Thơ tổ chức lễ truy điệu, an táng 1.009 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập. Cụ thể, sáng 14/10, TP.HCM tổ chức lễ truy điệu, an táng 731 hài cốt liệt sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968, được tìm kiếm, quy tập tại khu vực Công viên văn hóa Lê Thị Riêng.
Sáng 15/10, tỉnh Tuyên Quang tổ chức lễ truy điệu, an táng 93 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại khu vực các xã Thanh Thủy, Minh Tân, Vĩnh Tuy và phường Bình Thuận; TP Hải Phòng tổ chức truy điệu, an táng 65 hài cốt liệt sĩ tại khu vực thôn Mai Sơn, xã Vĩnh Bảo; TP Cần Thơ tổ chức truy điệu, an táng 120 hài cốt liệt sĩ tại khu vực xã Đông Phước và xã Thới Lai.
Đánh giá đây là những hoạt động thiêng liêng, có ý nghĩa chính trị và nhân văn sâu sắc, Phó Thủ tướng đề nghị Chủ tịch UBND 4 địa phương chỉ đạo Đài Phát thanh và Truyền hình địa phương thực hiện truyền hình trực tiếp lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ trên địa bàn. Các địa phương cần phối hợp chặt chẽ với VTV để tiếp sóng, phát trực tiếp các buổi lễ trên nền tảng truyền hình số quốc gia VTVgo.
Phó Thủ tướng cũng đề nghị chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố tiếp tục chỉ đạo thực hiện truyền hình trực tiếp đối với những lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ được tổ chức trong thời gian tới.
Đối với VTV, Phó Thủ tướng đề nghị phối hợp với các đài phát thanh, truyền hình địa phương để tiếp nhận, kết nối và phát sóng trực tiếp các buổi lễ trên VTVgo. Đồng thời, VTV cần thông tin rộng rãi về các chương trình trên phương tiện truyền thông để người dân chủ động sắp xếp thời gian theo dõi, tri ân các anh hùng liệt sĩ.
Theo kế hoạch, 731 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng sẽ được an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM vào 10h sáng 14/10. Lễ an táng sẽ được tiến hành theo nghi thức trang trọng, gồm đón đoàn xe, di chuyển hài cốt đến vị trí an táng, thực hiện nghi thức hạ huyệt, an táng và dâng hương tưởng niệm.
Để bảo đảm việc di chuyển an toàn, đoàn xe đưa hài cốt liệt sĩ dự kiến được tổ chức thành 4 đợt. Đợt đầu tiên dự kiến xuất phát khoảng 8h45 ngày 14/10. Các đợt tiếp theo sẽ được triển khai theo điều hành của Ban Tổ chức và lực lượng chức năng. Lộ trình và phương án tổ chức giao thông có thể được điều chỉnh nhằm bảo đảm an toàn, trật tự trong quá trình di chuyển.
Phóng viên Nguyễn Tùng/VOV.VN đang có mặt tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng thông tin: Ngay từ sáng sớm, nhiều đoàn người đã có mặt tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng để tiễn đưa các anh hùng liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng. Những cựu chiến binh, cán bộ, chiến sĩ quân đội, công an cùng đông đảo người dân đến đây với lòng thành kính và biết ơn sâu sắc. Năm tháng đã đi qua, nhưng sự hy sinh của các anh vẫn ở lại trong lòng người dân thành phố. Sáng nay, các thế hệ cùng có mặt, tiễn các anh về yên nghỉ trong vòng tay đồng đội, đồng bào.
Phóng viên Tỷ Huỳnh/VOV-TPHCM thông tin: Sáng sớm nay, 14/10, tại Công viên Lê Thị Riêng, Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM tổ chức lễ cầu nguyện trước lễ viếng, truy điệu 731 hài cốt liệt sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968, được tìm kiếm, quy tập tại đây.
Từ sáng sớm, mọi công tác chuẩn bị không gian, vật chất phục vụ Lễ viếng, truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại Công viên Lê Thị Riêng, đã được TP.HCM đã hoàn tất.
731 quách đựng hài cốt liệt sĩ được lực lượng chức năng của Bộ Tư lệnh TP.HCM đặt ngay ngắn trên giá khiêng, phủ Quốc kỳ, bên ngoài có lồng kính bảo vệ. Lực lượng tiêu binh đứng túc trực, giữ sự trang nghiêm tại khu vực tổ chức lễ.
PV Tỷ Huỳnh/VOV TP.HCM thông tin: Sáng 14/10, trước khi tiến hành lễ viếng, truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ, các đại biểu đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm cố Tổng Bí thư Trần Phú và các Anh hùng liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, TP.HCM.
Tham dự buổi lễ có Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng; các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Nguyễn Minh Triết, Trương Tấn Sang, Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Thị Kim Ngân, Lê Hồng Anh; lãnh đạo Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Quân khu 7 và TP.HCM. Cùng dự có đại diện Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; tướng lĩnh, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, cựu chiến binh, thân nhân liệt sĩ, người có công, chức sắc tôn giáo và đông đảo người dân thành phố.
Trong không khí trang nghiêm, lực lượng tiêu binh thực hiện nghi thức trình hoa. Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng các đại biểu dâng hoa, dâng hương và dành một phút tưởng niệm cố Tổng Bí thư Trần Phú cùng các Anh hùng liệt sĩ. Trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ, các đại biểu nguyện tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết và chủ nghĩa anh hùng cách mạng; nỗ lực xây dựng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong giai đoạn mới.
Theo Ban tổ chức, thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm”, các cơ quan chức năng đã thu thập tư liệu, tìm kiếm nhân chứng, khảo sát và xác minh khu vực chôn cất những liệt sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968 tại Công viên Lê Thị Riêng. Từ ngày 23/6 đến ngày 13/10/2026, các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập 731 hài cốt liệt sĩ tại đây. Trong số này có 33 hài cốt được phát hiện tại 8 vị trí mộ tập thể.
Sau lễ dâng hoa, dâng hương, Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng các đại biểu đến dâng hương tại Bia tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968; nơi thờ Anh hùng liệt sĩ Lê Thị Riêng và Anh hùng liệt sĩ Trần Văn Kiểu.
Lễ cầu nguyện tưởng niệm 731 liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng
VOV.VN - Sáng sớm nay, 14/10, tại Công viên Lê Thị Riêng, Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM tổ chức lễ cầu nguyện trước lễ viếng, truy điệu 731 hài cốt liệt sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968, được tìm kiếm, quy tập tại đây.
Theo báo Vietnamnet, ngay từ sáng sớm, Hàng nghìn người dân đã đứng kín hai bên đường trước công viên Lê Thị Riêng, trên tay cầm những nhành hoa trắng, lặng lẽ tiễn đưa các liệt sĩ về nơi an nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TPHCM.
Theo báo Tiền Phong, dù tuổi cao, mắc bệnh thoát vị đĩa đệm, thường xuyên đau nhức và mất ngủ triền miên, cựu chiến binh Triệu Lẫy (ngụ phường Phú Thọ Hòa, TPHCM) vẫn có mặt từ sớm tại lễ truy điệu. Đêm trước đó, ông gần như thức trắng vì bồi hồi, xúc động khi nghĩ về đồng đội. Hướng mắt về những quách hài cốt vừa được tìm thấy, ông nghẹn ngào: “Việc quy tập và tổ chức an táng chu đáo thế này giúp nguôi ngoai phần nào nỗi đau của những gia đình mất con, mất cháu. Người sống chúng ta vẫn luôn nhớ về những người đã khuất…”.
Nhập ngũ năm 1961, cựu chiến binh Triệu Lẫy từng phục vụ thương, bệnh binh tại Cục Hậu cần. Trải qua những năm tháng chiến tranh ác liệt, chứng kiến nhiều đồng đội ngã xuống khi ngày chiến thắng đã cận kề, ông vẫn day dứt khôn nguôi. “Có những người chỉ còn bước qua cầu Sài Gòn là tới nơi, nhưng đã hy sinh ngay bên kia cầu. Mình vào được tới đây, sống đến ngày hôm nay đã là hạnh phúc lắm rồi”, ông nghẹn ngào.
Phóng viên Hà Khánh/VOV-TP.HCM đưa tin: Dọc đường Cách Mạng Tháng Tám gần Công viên Lê Thị Riêng, ngay từ sớm, người dân đã có mặt trên vỉa hè với những nhành hoa trắng. Tại Ủy ban MTTQ phường Nhiêu Lộc, đông đảo các bạn trẻ đã sắp hàng ra đường để chuẩn bị kính tiễn các anh. Gần đó, anh Hoàng Thanh Tùng, một hộ kinh doanh hoa ở quận Bình Thạnh cũ đã có mặt rất sớm với gần 1.000 nhành hoa, trong đó có 500 cúc trắng để phát miễn phí cho người dân.
Phóng viên Kim Dung/VOV-TPHCM đang có mặt tại ngã tư Tây Hòa RMK - Võ Nguyên Giáp, phường Phước Long, TP.HCM (Quận 9 cũ) cho biết, tại đây, 1.500 cành hoa cúc trắng đã được chuẩn bị, bày biện sẵn, trao tận tay người dân để tiễn đưa các anh hùng liệt sĩ về nơi an nghỉ.
Những cành hoa trắng mang theo lòng biết ơn, sự tiếc thương và tình cảm của người dân thành phố dành cho những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Một số người dân đã có mặt, nhận hoa, đứng chờ ven đường để tiễn đưa các liệt sĩ. Mỗi cành hoa là một lời tri ân lặng lẽ, nối dài đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.
- 7h30 diễn ra Lễ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm tại Tượng đài Cố Tổng Bí thư Trần Phú, Nhà bia Liệt sĩ và các địa điểm liên quan trong Công viên Lê Thị Riêng.
- 8h diễn ra Lễ viếng và Lễ truy điệu.
- 8h45, đoàn xe bắt đầu đưa 731 bộ hài cốt liệt sĩ về Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố (phường Long Bình).
- 10h diễn ra Lễ an táng 731 bộ hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố.
PV Tỷ Huỳnh/VOV-TP.HCM thông tin, đến tiễn đưa các liệt sĩ có gia đình bà Nguyễn Thị Lệ, ở Tây Ninh, vợ liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, người có hài cốt được tìm thấy tại Công viên Lê Thị Riêng trong những ngày đầu quy tập. Ban tổ chức đã bố trí xe đưa bà Lệ cùng gia đình đến Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM, nơi an táng 731 liệt sĩ, để tiễn chồng về nơi an nghỉ.
“Sau bao nhiêu năm, cuối cùng tôi cũng tìm được anh Quên. Tôi mừng vì các anh được tìm thấy, được Nhà nước tổ chức an táng chu đáo. Tôi biết ơn những người đã ngày đêm tìm kiếm, đưa hài cốt các anh trở về. Mong các anh được yên nghỉ”, bà Lệ nghẹn ngào chia sẻ.
PV Tỷ Huỳnh/VOV-TP.HCM thông tin: Sau phần dâng hoa, dâng hương Bia tưởng niệm cố Tổng Bí thư Trần Phú và nhà bia tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội, MTTQVN đã dự lễ viếng, truy điệu 731 hài cốt liệt sĩ được quy tập tại đây.
Trong không khí trang nghiêm, đoàn đại biểu Trung ương do Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng làm trưởng đoàn đã dâng hoa, dâng hương vào viếng, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Tiếp đó là đoàn đại biểu Quân ủy Trung ương – Bộ Quốc phòng do Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam làm trưởng đoàn; sau đó là đoàn đại biểu Đảng ủy Công an Trung ương. Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà cùng các thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ dâng hoa, dâng hương, bày tỏ lòng thành kính và biết ơn đối với các liệt sĩ.
Tại đây, Đoàn đại biểu Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 do Trung tướng Trần Vinh Ngọc Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Chính uỷ Quân khu 7 làm trưởng đoàn vào viếng. Sau đó, đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM cùng các nguyên lãnh đạo thành phố, do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang làm trưởng đoàn, dâng hoa, dâng hương tưởng niệm.
Theo PV Hà Khánh/VOV-TP.HCM, đến 8h15, dòng người đổ về Công viên Lê Thị Riêng ngày càng đông. Trên đường Trường Sơn, người dân nối dài bước chân, thành kính hướng về buổi lễ trong không khí trang nghiêm, xúc động.
Phóng viên Duy Phương/VOV-TP.HCM đang có mặt tại Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố thông tin, công tác chuẩn bị cho lễ an táng đã hoàn tất. Lực lượng phục vụ tổ chức duyệt lại nghi thức, đảm bảo tuyệt đối không xảy ra sai sót. Theo dự kiến, đoàn đưa các hài cốt liệt sĩ chia làm 4 đợt đến nghĩa trang để thực hiện lễ an táng vào lúc 10h.
Nơi an nghỉ các hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng
VOV.VN - Sau tổng duyệt Lễ viếng, truy điệu các hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng sáng 12/10, TP.HCM tổ chức lễ an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố ở phường Long Bình (thuộc TP Thủ Đức cũ).
Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 thành phố, đọc điếu văn, bày tỏ lòng thành kính, tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Sau lễ truy điệu, đoàn xe đưa hài cốt liệt sĩ về nghĩa trang được tổ chức thành 4 đợt, dự kiến hoàn thành trong ngày. Đợt đầu tiên khởi hành lúc 8h45, di chuyển khoảng 26km qua các tuyến đường Trường Sơn, Cách Mạng Tháng Tám, Điện Biên Phủ, cầu Sài Gòn, Võ Nguyên Giáp và xa lộ Hà Nội.
Lễ an táng diễn ra lúc 10h tại Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM. Tại đây, các lực lượng đón đoàn xe, đưa hài cốt đến vị trí an táng, thực hiện nghi thức hạ huyệt và dâng hương tưởng niệm các liệt sĩ.
PV Tỷ Huỳnh/VOV-TP.HCM thông tin: Sau lễ viếng, ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, Trưởng Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thành phố, đọc lời điếu. Sau đó, các đại biểu dành một phút mặc niệm, tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Tiếp đó, các lực lượng tiến hành nghi thức di chuyển hài cốt liệt sĩ về Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM để an táng.
Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, quân đội, MTTQ Việt Nam và TP.HCM tham gia đưa các quách hài cốt liệt sĩ lên xe đưa về Nghĩa trang liệt sĩ TP.HCM. Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang Quân khu 7 và TP.HCM phối hợp di chuyển các quách từ khu vực hành lễ lên 8 xe chuyên dụng, đưa về Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM, phường Long Bình.
Hành trình từ Công viên Lê Thị Riêng đến nghĩa trang dài khoảng 26 km. Theo lộ trình, đoàn xe xuất phát từ cổng công viên trên đường Trường Sơn, qua vòng xoay Dân Chủ, đường Điện Biên Phủ, vòng xoay Hàng Xanh, cầu Sài Gòn, đường Võ Nguyên Giáp và Xa lộ Hà Nội để đến nơi an táng. Khi đoàn xe khởi hành, đông đảo người dân đứng dọc vỉa hè hai bên đường trước cổng Công viên Lê Thị Riêng, cầm những nhành hoa, thành kính tiễn biệt các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968.
Phóng viên Kiều Anh/VOV-TP.HCM tại vòng xoay Điện Biên Phủ thông tin: Khi đoàn xe đưa 731 hài cốt liệt sĩ xuất hiện, dẫn đầu là xe làm nhiệm vụ dẫn đường, tiếp đến là các xe chở hài cốt liệt sĩ, nhiều người lặng lẽ đứng nghiêm, nâng những bông hoa trắng hướng về đoàn xe. Có người cúi đầu, có người dõi mắt theo từng chiếc xe cho đến khi khuất bóng. Giữa nhịp sống thường nhật, hành trình ấy tạo nên một không khí đặc biệt xúc động trên các tuyến phố.
Phóng viên Nguyễn Tùng/VOV.VN thông tin, trong nắng TP.HCM sáng nay, người dân đứng bên đường, từ người già đến người trẻ, cả những bạn thanh thiếu niên, tay cầm hoa trắng, mắt ngấn lệ tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ về nơi an nghỉ. Từng đoàn xe đi qua, bao ánh mắt vẫn lưu luyến dõi theo. 58 năm sau Mậu Thân 1968, các anh về trong vòng tay đồng đội và nhân dân.
Xin cúi đầu tiễn biệt, đời đời biết ơn các anh!
Phóng viên Nguyễn Tùng/VOV.VN tại nghĩa trang liệt sĩ thành phố Hồ Chí Minh thông tin: Nghi thức hạ huyệt an táng hài cốt các anh hùng liệt sĩ được triển khai hết sức trang nghiêm và xúc động.
Phóng viên Duy Phương/VOV-TP.HCM từ Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố thông tin: Khoảng 9h45, đợt 1 chuyến xe di chuyển đưa hài cốt liệt sĩ đến Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố để thực hiện an táng. Thủ tướng Lê Minh Hưng, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cùng các đại biểu đưa hài cốt các Anh hùng liệt sĩ vào Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM.
Nghi thức an táng diễn ra trong không khí thiêng liêng và xúc động. Các lực lượng bắt đầu thực hiện nghi thức tháo Quốc kỳ phủ trên linh cữu, trước khi chậm rãi hạ huyệt, đưa các anh hùng liệt sĩ về với lòng đất mẹ.
Sơ duyệt lễ viếng, truy điệu hài cốt liệt sĩ tìm thấy tại Công viên Lê Thị Riêng
VOV.VN - Sáng 10/10, Quân khu 7 phối hợp với Bộ Tư lệnh TP.HCM tổ chức sơ duyệt lễ viếng, truy điệu 731 hài cốt liệt sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968, được tìm thấy tại Công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, TP.HCM.