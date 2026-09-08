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Trao giải cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Thứ Ba, 18:55, 08/09/2026
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VOV.VN - Ngày 8/9, Học viện Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ trao giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 6, năm 2026 cấp Học viện.

Ngay sau khi Ban Chỉ đạo cuộc thi cấp Trung ương công bố kế hoạch, thể lệ và định hướng chủ đề cuộc thi chính luận lần thứ sáu cấp Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh ban hành Kế hoạch số 218, ngày 11/3/2026 triển khai cuộc thi trong Học viện. 

Sau hơn 4 tháng phát động, toàn hệ thống học viện nhận được 13.820 tác phẩm dự thi (tăng 1.463 tác phẩm so với cuộc thi năm 2025) tại năm loại hình: tạp chí, báo, phát thanh, truyền hình, video clip. Sau khi thẩm định, chấm thi cấp cơ sở, các đơn vị lựa chọn 1.178 tác phẩm chất lượng tốt dự thi cấp học viện.

Nhằm bảo đảm tính công tâm, khách quan, Hội đồng Giám khảo cuộc thi gồm các nhà khoa học, nhà báo giàu kinh nghiệm trong và ngoài học viện tiến hành chấm hai vòng sơ khảo và chung khảo. Đây là căn cứ lựa chọn những tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải cấp học viện và gửi dự thi cấp Trung ương.

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PGS.TS Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo cuộc thi (Ảnh: Nhân Dân)

Căn cứ kết quả chấm thi, Ban Chỉ đạo, Ban tổ chức, Ban Giám khảo tặng danh hiệu tập thể xuất sắc cho 6 tập thể và 94 giải cho cá nhân, nhóm tác giả, gồm: 8 giải A, 15 giải B, 23 giải C, 38 giải Khuyến khích và 10 giải Triển vọng.

PGS.TS Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo cuộc thi ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được của cuộc thi và đề nghị cuộc thi cần trở thành mắt xích gắn kết nghiên cứu, đào tạo, tuyên truyền và tư vấn chiến lược.

Kết quả cuộc thi phải chuyển hóa thành năng lực thường xuyên. Tác phẩm dự thi cần trở thành nguồn tri thức để khai thác lâu dài, góp phần nâng cao chất lượng, chiều sâu lý luận và bản sắc học viện. Từ yêu cầu này, mỗi tác phẩm vừa phải đúng về chính trị, sắc về lý luận, vững về lập luận, sát với thực tiễn, vừa phải phù hợp từng loại hình truyền thông; không chạy theo số lượng, không giản đơn hóa các vấn đề phức tạp. 

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Trao giải cho các tác giả đoạt giải A. Ảnh Hà Nam

Cuộc thi có nhiều tác phẩm có chất lượng tốt, được kết tinh từ những suy nghĩ, trăn trở trong nghiên cứu khoa học, giảng dạy, học tập, là chất liệu phục vụ trực tiếp công tác đào tạo, bồi dưỡng và tuyên truyền, cung cấp luận cứ khoa học, thực tiễn cho các đơn vị trong triển khai công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.  

Minh Thư/VOV.VN
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