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Triển khai hiệu quả Thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam - Thái Lan

Thứ Tư, 18:58, 05/08/2026
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VOV.VN - Chiều nay, 5/8, tại Nhà Quốc hội, sau Lễ đón chính thức, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội đàm với Chủ tịch Quốc hội kiêm Chủ tịch Hạ viện Vương quốc Thái Lan Sophon Zaram nhân dịp dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Thái Lan thăm chính thức Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhiệt liệt chào mừng Chủ tịch Quốc hội Sophon Zaram và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Thái Lan lần đầu tiên thăm chính thức Việt Nam; tin tưởng chuyến thăm sẽ tạo động lực mới thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai Quốc hội ngày càng đi vào chiều sâu; nhấn mạnh chuyến thăm có ý nghĩa đặc biệt khi diễn ra đúng dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam -Thái Lan (6/8/1976 - 6/8/2026), trong bối cảnh quan hệ hai nước đang phát triển hết sức tốt đẹp sau khi nâng cấp lên khuôn khổ Đối tác Chiến lược toàn diện vào tháng 5/2025.

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Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội đàm với Chủ tịch Quốc hội kiêm Chủ tịch Hạ viện Vương quốc Thái Lan Sophon Zaram

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chúc mừng Thái Lan đã tổ chức thành công cuộc Tổng tuyển cử tháng 2/2026 và Ngài Sophon Zaram được tín nhiệm bầu giữ cương vị Chủ tịch Quốc hội Thái Lan; bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Quốc hội Sophon Zaram, Quốc hội Thái Lan sẽ tiếp tục đồng hành cùng Chính phủ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân và vị thế của Thái Lan trên trường quốc tế.

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Chủ tịch Quốc hội Sophon Zaram bày tỏ vui mừng lần đầu tiên thăm chính thức Việt Nam; trân trọng cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, chu đáo của Quốc hội và nhân dân Việt Nam; nhấn mạnh chuyến thăm diễn ra vào dịp hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao đã thể hiện sinh động mối quan hệ hữu nghị, gắn bó và tin cậy giữa hai nước; đánh giá quan hệ Việt Nam - Thái Lan là hình mẫu tiêu biểu cho hợp tác hữu nghị, thúc đẩy sự ổn định và thịnh vượng chung trong khu vực.

Trong không khí hữu nghị, chân thành và tin cậy, hai Chủ tịch Quốc hội đã thông báo cho nhau về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của mỗi nước; trao đổi sâu rộng các biện pháp nhằm tiếp tục tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai nước và giữa hai Quốc hội trong thời gian tới.

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Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao những thành tựu phát triển nổi bật của Thái Lan trong phục hồi tăng trưởng kinh tế, phát triển xã hội, duy trì vị thế là một trong những nền kinh tế hàng đầu Đông Nam Á, trung tâm du lịch của khu vực và đang tích cực thúc đẩy khoa học - công nghệ, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo; tin tưởng Thái Lan sẽ tiếp tục thực hiện thành công Chiến lược quốc gia 20 năm, nâng cao hơn nữa vai trò và vị thế trong khu vực và trên thế giới.

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Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chia sẻ những thành tựu phát triển của Việt Nam sau gần 40 năm đổi mới; khẳng định Việt Nam kiên trì đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại; nhấn mạnh Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên cao cho quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện với Thái Lan, đối tác quan trọng và người bạn đồng hành trong ASEAN và Tiểu vùng Mê Công.

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Hai bên bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tích cực của quan hệ Việt Nam - Thái Lan trên tất cả các lĩnh vực kể từ khi hai nước thiết lập Đối tác Chiến lược toàn diện; nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, duy trì trao đổi đoàn các cấp và các cơ chế hợp tác song phương; thúc đẩy hợp tác quốc phòng - an ninh, kinh tế, thương mại, đầu tư theo hướng cân bằng và bền vững; phấn đấu sớm đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 25 tỷ USD; tăng cường kết nối hạ tầng, logistics, doanh nghiệp và địa phương; mở rộng hợp tác về du lịch, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và giao lưu nhân dân; nhất trí tiếp tục phối hợp bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa gắn với quan hệ hữu nghị Việt Nam - Thái Lan; quan tâm phát huy vai trò cầu nối của cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan; tăng cường phối hợp giải quyết các vấn đề cùng quan tâm.

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Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Thái Lan lần đầu tiên thăm chính thức Việt Nam

Đánh giá cao quan hệ hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước thời gian qua, hai Chủ tịch Quốc hội nhất trí tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn cấp cao và các cấp; triển khai hiệu quả Thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội hai nước và Bản ghi nhớ hợp tác giữa Văn phòng Quốc hội Việt Nam với Ban Thư ký Hạ viện Thái Lan; mở rộng hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm giữa các Ủy ban chuyên môn, Nhóm Nghị sĩ hữu nghị, Nhóm Nghị sĩ trẻ, Nhóm nữ Nghị sĩ và cơ quan tham mưu của Quốc hội hai nước trong các lĩnh vực xây dựng pháp luật, giám sát tối cao, chuyển đổi số, tăng trưởng xanh và ứng phó biến đổi khí hậu.

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Hai bên cũng nhất trí tăng cường vai trò của Quốc hội trong việc hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, giám sát việc triển khai các thỏa thuận cấp cao và Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam -Thái Lan giai đoạn 2026-2031; thúc đẩy triển khai hiệu quả Chiến lược "Ba kết nối", góp phần tăng cường kết nối chuỗi cung ứng, doanh nghiệp và địa phương giữa hai nước.

Trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế, hai Chủ tịch Quốc hội nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại ASEAN, AIPA, IPU và các diễn đàn nghị viện đa phương; phát huy vai trò trung tâm của ASEAN và thúc đẩy hợp tác trong các cơ chế tiểu vùng Mê Công.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Thái Lan trân trọng mời Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm chính thức Thái Lan. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cảm ơn và cho biết sẽ thu xếp thăm Thái Lan vào thời gian phù hợp.

Lê Tuyết/VOV
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