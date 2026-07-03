Trình Quốc hội dự án Luật Đất đai tại kỳ họp cuối năm 2026

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn vừa ký ban hành Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về điều chỉnh Chương trình lập pháp năm 2026, bổ sung 2 dự án Luật An ninh dữ liệu và Luật Đất đai (sửa đổi) vào Chương trình lập pháp năm 2026, trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại Kỳ họp thứ 2 (tháng 10/2026).

Cùng với đó đưa ra khỏi Chương trình lập pháp năm 2026 đối với dự án Luật Quản lý nợ công (sửa đổi).

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Ảnh: Quốc hội

Ủy ban Thường vụ Quốc hội phân công cơ quan trình, cơ quan chủ trì thẩm tra, tham gia thẩm tra và tiến độ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến đối với các dự án luật được bồ sung vào Chương trình lập pháp năm 2026.

Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại được giao chủ trì thẩm tra dự án Luật An ninh dữ liệu, còn Ủy ban Kinh tế và Tài chính chủ trì thẩm tra dự án Luật Đất đai (sửa đổi). Cả 2 dự án luật này dự kiến trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại Phiên họp tháng 9/2026.

Việc sửa đổi Luật Đất đai cần được tiếp cận với tư duy đổi mới VOV.VN - Chiều nay (1/7), tại nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên chỉ đạo và chủ trì Hội thảo “Định hướng hoàn thiện thể chế pháp luật về đất đai, sửa đổi Luật Đất đai hướng đến mục tiêu giải phóng nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội trong kỷ nguyên mới”.