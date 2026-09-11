Trống đồng Đông Sơn trở về Việt Nam sau hơn 10 năm được lưu giữ tại Pháp

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân, ngày 10/9, bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã có cuộc gặp và trao đổi với Bộ trưởng Bộ Văn hóa Pháp Catherine Pégard.

Tại cuộc gặp, Phu nhân Ngô Phương Ly đánh giá cao tâm huyết của Bộ trưởng Bộ Văn hóa Pháp cùng các cộng sự đối với lĩnh vực văn hóa; nhấn mạnh Việt Nam là một đất nước có lịch sử lâu đời, giàu bản sắc văn hóa và mong muốn giới thiệu, quảng bá văn hóa Việt Nam không chỉ đến người dân Pháp mà còn thế giới.

Chia sẻ vui mừng khi trở lại Pháp và sự hợp tác ngày càng mạnh mẽ trong lĩnh vực văn hóa giữa Việt Nam với Pháp, Phu nhân khuyến khích có thêm trao đổi giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam với Bộ Văn hóa Pháp; hai nước cùng đề xuất các ý tưởng thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực này qua các kênh như Viện Pháp tại Việt Nam, Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp, Đại sứ quán của mỗi nước nhằm triển khai tích cực các dự án hiện tại và trong tương lai.

Phu nhân Ngô Phương Ly tặng quà lưu niệm Bộ trưởng Văn hóa Pháp Catherine Pégard - Ảnh: Anh Tuấn/VOV

Sau “Tuần điện ảnh Việt Nam tại Pháp” năm 2025, nhân cuộc gặp lần này, Phu nhân Ngô Phương Ly đã giới thiệu với Bộ trưởng Văn hóa Pháp ý tưởng “Tuần sân khấu Việt Nam tại Pháp” dự kiến được tổ chức vào tháng 10 tới đây, với chuỗi các hoạt động phong phú như múa rối nước, kịch hát, múa đương đại, các trích đoạn sân khấu truyền thống…

Chương trình được lên kế hoạch diễn ra tại các không gian văn hóa - nghệ thuật danh tiếng và giàu dấu ấn của Paris với mong muốn truyền tải trọn vẹn màu sắc sân khấu Việt Nam tới công chúng tại Pháp.

Hiện tại, các bộ ngành phía Việt Nam đang tích cực làm việc để chuẩn bị, bảo đảm công tác tổ chức diễn ra tốt nhất và mong muốn Pháp tiếp tục tích cực hỗ trợ.

Về phần mình, Bộ trưởng Catherine Pégard bày tỏ vinh dự được gặp Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và hoan nghênh ý tưởng “Tuần sân khấu Việt Nam tại Pháp”, cho rằng đây là cách thiết thực nhất để quảng bá văn hóa và tăng cường giao lưu khi có sự tham gia của cả các đạo diễn Pháp tại sự kiện sắp tới.

Nhất trí sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác văn hóa ngày càng hiệu quả hơn nữa giữa Việt Nam và Pháp, bà Bộ trưởng nhắc lại chương trình hợp tác trên nhiều lĩnh vực giữa Bộ Văn hóa hai nước được ký kết năm 2024. Nhiều hoạt động cụ thể đã được triển khai và mang lại kết quả hết sức tốt đẹp, trong đó có quan hệ hợp tác hiệu quả giữa Nhà hát Opera Versailles ở Paris và Nhà hát Hồ Gươm tại Hà Nội.

Tại cuộc gặp, trên cơ sở các hoạt động hợp tác hiệu quả thời gian qua, phía Việt Nam đề nghị phía Pháp tiếp tục phát huy, nhân rộng mô hình hợp tác sang nhiều lĩnh vực chuyên ngành; cung cấp thêm các tư liệu quý liên quan Chủ tịch Hồ Chí Minh; hỗ trợ và tạo điều kiện để điện ảnh Việt Nam được quảng bá tại Liên hoan phim Cannes; nghiên cứu thiết lập các cặp đối tác chuyên ngành trong lĩnh vực văn hóa giữa hai nước.

Thông báo về việc Lễ hội Văn hóa Thế giới lần thứ hai sẽ diễn ra tại thủ đô Hà Nội vào đầu tháng 10/2026, phía Việt Nam trân trọng gửi lời mời Pháp cử đoàn tham dự; cử giám khảo và gửi tác phẩm tham dự Liên hoan Phim Quốc tế Hà Nội lần thứ 7 vào tháng 11/2026.

Nhất trí cao với các đề xuất từ phía Việt Nam, Bộ trưởng Catherine Pégard đề xuất hai bên có thư khẳng định về các dự án hợp tác cụ thể trong thời gian tới. Bộ trưởng cũng chia sẻ kết quả từ Hội nghị Thượng đỉnh về điện ảnh. Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kết hợp giữa bảo tồn di sản và đổi mới công nghiệp văn hóa sáng tạo, Bộ trưởng Pháp đề xuất tổ chức các không gian triển lãm chéo tại cả hai quốc gia nhằm tăng cường giao lưu văn hóa trong tương lai.

Sau cuộc gặp, Bộ Văn hóa Pháp đã tổ chức lễ trao trả hiện vật Trống đồng Đông Sơn từ Bảo tàng Nghệ thuật Rennes (Pháp) cho Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam. Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chứng kiến sự kiện ý nghĩa.

Ông Tạ Quang Đông - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; bà Nguyễn Thị Vân Anh - Trưởng Phái đoàn Việt Nam bên cạnh UNESCO tại Paris cùng tham dự buổi lễ.

Tại lễ, Bộ trưởng Văn hóa Pháp Catherine Pégard nêu bật vị trí trung tâm của văn hóa trong sợi dây liên kết nhân văn và trí tuệ lâu đời giữa hai quốc gia. Cả Pháp và Việt Nam đều hiểu sâu sắc giá trị của di sản văn hóa, nằm ở cốt lõi của bản sắc dân tộc và đối thoại giữa các quốc gia.

Việc bàn giao trống đồng hôm nay là minh chứng tuyệt vời cho sự trân trọng di sản văn hóa, qua đó góp phần củng cố vững chắc mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam - Pháp.

Đồng tình với những chia sẻ của Bộ trưởng Văn hoá Pháp, Thứ trưởng Tạ Quang Đông cho biết sự hồi hương của hiện vật trống đồng ngày hôm nay không chỉ là việc tiếp nhận một cổ vật quý giá, mà chính là sự trở về của một biểu tượng di sản, một phần hồn cốt văn hóa thiêng liêng của dân tộc Việt Nam.

Hiện vật Trống đồng Đông Sơn được bàn giao ngày 10/9 - Ảnh: Anh Tuấn/VOV

Hiện vật Trống đồng Đông Sơn được bàn giao ngày 10/9 và được các nhà khoa học Pháp giám định có niên đại từ khoảng thế kỷ thứ V TCN với chiều cao 40,7 cm, đường kính 54,5 cm nặng 17,2 kg.

Chiếc trống được các nhân viên hải quan tịch thu tại sân bay Rennes năm 2014 vì không có giấy tờ hợp lệ và sau đó chuyển giao cho Bảo tàng Nghệ thuật Rennes bảo quản, nghiên cứu, lưu giữ.

Tiếp nối các hoạt động ngoại giao văn hóa, trong chiều 10/9, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly, và Phu nhân Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, bà Brigitte Macron đã cùng tham quan Trường Mỹ thuật quốc gia Pháp tại Paris. Trường được thành lập năm 1817, là nơi đào tạo và bồi dưỡng nhiều họa sĩ, nhà điêu khắc, kiến trúc sư nổi tiếng và uy tín trên thế giới. Trường cũng sở hữu hơn 450.000 hiện vật, sách và tác phẩm nghệ thuật - một trong những bộ sưu tập công cộng lớn nhất Pháp.

* Một số hình ảnh tại buổi tiếp

Phu nhân Ngô Phương Ly đánh giá cao tâm huyết của Bộ trưởng Bộ Văn hóa Pháp cùng các cộng sự đối với lĩnh vực văn hóa - Ảnh: Anh Tuấn/VOV

Chiếc trống được các nhân viên hải quan tịch thu tại sân bay Rennes năm 2014 vì không có giấy tờ hợp lệ và sau đó chuyển giao cho Bảo tàng Nghệ thuật Rennes bảo quản, nghiên cứu, lưu giữ - Ảnh: Anh Tuấn/VOV

Bộ Văn hóa Pháp tổ chức lễ trao trả hiện vật Trống đồng Đông Sơn từ Bảo tàng Nghệ thuật Rennes (Pháp) cho Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam - Ảnh: Anh Tuấn/VOV

Bộ trưởng Văn hóa Pháp Catherine Pégard nêu bật vị trí trung tâm của văn hóa trong sợi dây liên kết nhân văn và trí tuệ lâu đời giữa Pháp và Việt Nam - Ảnh: Anh Tuấn/VOV