Trực tiếp: Thủ tướng Lê Minh Hưng dự và đối thoại tại Diễn đàn Kinh tế mùa Thu
Thứ Tư, 08:57, 28/10/2026
VOV.VN - Sáng 28/10, tại TPHCM, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự, phát biểu chào mừng và định hướng tại Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026. Dự kiến Thủ tướng Chính phủ sẽ đối thoại trong 60 phút với lãnh đạo cấp cao Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) về chủ đề "Định vị Việt Nam trong tương lai toàn cầu".
VOV.VN - Sáng 28/10, Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 sẽ chính thức khai mạc và họp phiên toàn thể cấp cao tại TP.HCM, quy tụ hơn 2.700 đại biểu, 214 diễn giả từ 27 quốc gia, vùng lãnh thổ, thúc đẩy hợp tác quốc tế, kết nối đầu tư và công nghệ.
VOV.VN - Sáng 28/10, Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 sẽ chính thức khai mạc và họp phiên toàn thể cấp cao tại TP.HCM, quy tụ hơn 2.700 đại biểu, 214 diễn giả từ 27 quốc gia, vùng lãnh thổ, thúc đẩy hợp tác quốc tế, kết nối đầu tư và công nghệ.
VOV.VN Diễn đàn Kinh tế Mùa thu (AEF) 2026 - Sự hội tụ của các cực tăng trưởng mới toàn cầu (The Autumn Economic Forum 2026 - The Convergence of New Global Growth Engines) sẽ diễn ra từ ngày 26 đến 29/10 tại TP.HCM với chủ đề “Tinh thần hợp tác trong kỷ nguyên mới”.
VOV.VN Diễn đàn Kinh tế Mùa thu (AEF) 2026 - Sự hội tụ của các cực tăng trưởng mới toàn cầu (The Autumn Economic Forum 2026 - The Convergence of New Global Growth Engines) sẽ diễn ra từ ngày 26 đến 29/10 tại TP.HCM với chủ đề “Tinh thần hợp tác trong kỷ nguyên mới”.