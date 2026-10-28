English
/ CHÍNH TRỊ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Trực tiếp: Thủ tướng Lê Minh Hưng dự và đối thoại tại Diễn đàn Kinh tế mùa Thu

Thứ Tư, 08:57, 28/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sáng 28/10, tại TPHCM, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự, phát biểu chào mừng và định hướng tại Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026. Dự kiến Thủ tướng Chính phủ sẽ đối thoại trong 60 phút với lãnh đạo cấp cao Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) về chủ đề "Định vị Việt Nam trong tương lai toàn cầu".

VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026, từ đối thoại đến dự án đầu tư
Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026, từ đối thoại đến dự án đầu tư

VOV.VN - Sáng 28/10, Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 sẽ chính thức khai mạc và họp phiên toàn thể cấp cao tại TP.HCM, quy tụ hơn 2.700 đại biểu, 214 diễn giả từ 27 quốc gia, vùng lãnh thổ, thúc đẩy hợp tác quốc tế, kết nối đầu tư và công nghệ.

Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026, từ đối thoại đến dự án đầu tư

Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026, từ đối thoại đến dự án đầu tư

VOV.VN - Sáng 28/10, Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 sẽ chính thức khai mạc và họp phiên toàn thể cấp cao tại TP.HCM, quy tụ hơn 2.700 đại biểu, 214 diễn giả từ 27 quốc gia, vùng lãnh thổ, thúc đẩy hợp tác quốc tế, kết nối đầu tư và công nghệ.

Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 lần đầu tiên được WEF đồng thương hiệu
Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 lần đầu tiên được WEF đồng thương hiệu

VOV.VN Diễn đàn Kinh tế Mùa thu (AEF) 2026 - Sự hội tụ của các cực tăng trưởng mới toàn cầu (The Autumn Economic Forum 2026 - The Convergence of New Global Growth Engines) sẽ diễn ra từ ngày 26 đến 29/10 tại TP.HCM với chủ đề “Tinh thần hợp tác trong kỷ nguyên mới”.

Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 lần đầu tiên được WEF đồng thương hiệu

Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 lần đầu tiên được WEF đồng thương hiệu

VOV.VN Diễn đàn Kinh tế Mùa thu (AEF) 2026 - Sự hội tụ của các cực tăng trưởng mới toàn cầu (The Autumn Economic Forum 2026 - The Convergence of New Global Growth Engines) sẽ diễn ra từ ngày 26 đến 29/10 tại TP.HCM với chủ đề “Tinh thần hợp tác trong kỷ nguyên mới”.

 
KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội