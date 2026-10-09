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Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 lần đầu tiên được WEF đồng thương hiệu

Thứ Sáu, 23:08, 09/10/2026
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VOV.VN Diễn đàn Kinh tế Mùa thu (AEF) 2026 - Sự hội tụ của các cực tăng trưởng mới toàn cầu (The Autumn Economic Forum 2026 - The Convergence of New Global Growth Engines) sẽ diễn ra từ ngày 26 đến 29/10 tại TP.HCM với chủ đề “Tinh thần hợp tác trong kỷ nguyên mới”.

Lần đầu tiên sự kiện này được Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) tham gia với vai trò đồng thương hiệu. Dự kiến có  khoảng 1.500 đại biểu trong nước và quốc tế tham dự.

Diễn đàn Kinh tế Mùa thu (AEF) 2026 do Thủ tướng chỉ đạo, UBND TP.HCM chủ trì, Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 tại TP.HCM (HCMC C4IR) thực hiện, phối hợp cùng WEF và đối tác trong nước, quốc tế tổ chức.

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Diễn đàn sẽ thu hút nhiều tổ chức tài chính lớn trên thế giới tham gia (Ảnh: Lệ Hằng)

Nội dung chính của diễn đàn gồm 4 trụ cột chiến lược: vai trò của các siêu đô thị, công nghệ đột phá và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, các mô hình hợp tác mới và vai trò tiên phong của khu vực tư nhân.

Nổi bật là phiên toàn thể cấp cao với chủ đề “Sự hội tụ của các cực tăng trưởng mới toàn cầu”. Diễn đàn đi sâu phân tích và hội tụ theo ba trục chính: chuyển dịch mô hình kinh tế toàn cầu và kinh nghiệm tái cấu trúc nền kinh tế của các quốc gia và các siêu đô thị; kinh nghiệm trong thúc đẩy thể chế, tài chính, công nghệ chiến lược nhằm khơi thông nguồn lực; đẩy mạnh hợp tác quốc tế.

Tại diễn đàn còn có sự kiện CEO 500  dành cho các lãnh đạo doanh nghiệp, tập trung vào sự dịch chuyển của vốn FDI, công nghệ và dòng chảy tài chính toàn cầu. Do đồng thương hiệu với WEF nên các nội dung về Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 sẽ được lan tỏa đến mạng lưới các Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 toàn cầu.

Về điểm mới của diễn đàn năm nay, ông Lê Trường Duy - Giám đốc Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 tại TP.HCM cho biết, diễn đàn mang tính mở, tạo điều kiện để thảo luận nhiều vấn đề và xu hướng phát triển mới.

“Khi đặt tên diễn đàn như vậy chúng ta không giới hạn nhóm chuyên gia, đối tác quốc tế, không giới hạn nhóm doanh nghiệp, đây gọi là diễn đàn tri thức mới. Không như mọi năm bàn tài chính quốc tế, công nghiệp…, năm nay diễn đàn rất mở. Giống như ở Singapore từng là nơi các trí thức, doanh nghiệp... chờ hàng năm để về Singapore bàn các vấn đề toàn cầu, diễn đàn của chúng ta năm nay cũng vậy”, ông Duy chia sẻ.

Lệ Hằng/VOV-TP.HCM
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