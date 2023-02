Trung tướng Tô Ân Xô: "Người dân Thổ Nhĩ Kỳ cảm ơn đội cứu hộ Việt Nam"

Chiều 9/2, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Lễ xuất quân, giao nhiệm vụ cho Đoàn công tác Bộ Công an sang lên đường thực hiện nhiệm vụ tại Thổ Nhĩ Kỳ. Đến thời điểm hiện tại, Đội cứu nạn, cứu hộ của Bộ Công an đã phối hợp với lực lượng cứu hộ khác giải cứu 1 thanh niên an toàn từ trong các khối cấu kiện sập đổ, trực tiếp tìm thấy 6 thi thể nạn nhân, bàn giao cho cơ quan chức năng.

Phóng viên VOV.VN trao đổi Trung tướng Tô Ân Xô về vấn đề này.

Trung tướng Tô Ân Xô tại lễ xuất quân, giao nhiệm vụ cho Đoàn công tác Bộ Công an sang lên đường thực hiện nhiệm vụ tại Thổ Nhĩ Kỳ

PV: Thưa Trung tướng, vừa qua Bộ Công an gửi đoàn công tác gồm 24 cán bộ, chiến sĩ sang tham gia cứu hộ, cứu nạn động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ đã nhận được sự quan tâm sâu sắc của dưa luận. Đến thời điểm này, đoàn công tác đã đạt được những kết quả như thế nào?

Trung tướng Tô Ân Xô: Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ, Bộ Công an báo cáo Thủ tướng Chính phủ đề xuất Việt Nam cử đoàn công tác cứu hộ, cứu nạn sang Thổ Nhĩ Kỳ để tiến hành công tác cứu trợ nhân đạo, để giúp đỡ nạn nhân ở khu vực xảy ra thảm họa.

Đồng thời, lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ thành lập đội cứu nạn, cứu hộ, tuyển chọn cán bộ, chiến sỹ tinh nhuệ, chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện về trang thiết bị, phương tiện cứu nạn, cứu hộ đặc chủng, hiện đại và các điều kiện cần thiết khác để thực hiện nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ quốc tế.

Chỉ vài giờ sau khi Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ đồng ý, Đội Cứu nạn cứu hộ của Bộ Công an đã khẩn trương lên đường làm nhiệm vụ. Đến khoảng 11h30 (giờ Việt Nam) ngày 10/2/2023, sau 13 tiếng di chuyển, Đội Cứu nạn, cứu hộ đã tới Thổ Nhĩ Kỳ và tham gia ngay vào công tác cứu nạn, cứu hộ ngay trong đêm.

Công việc tìm kiếm các nạn nhân diễn ra rất khẩn trương. Ảnh Công an nhân dân

Tới thời điểm hiện nay, Đội cứu nạn, cứu hộ của Bộ Công an đã chuyển sang cứu nạn, cứu hộ tại vị trí mới theo yêu cầu của bạn. Đội tiếp tục triển khai các biện pháp nghiệp vụ, áp dụng các chiến thuật linh hoạt, sử dụng các phương tiện cứu hộ, cứu nạn để tổ chức đào bới, phá dỡ cấu kiện xây dựng. Kết quả, Đội cứu nạn, cứu hộ của Bộ Công an đã phối hợp với lực lượng cứu hộ khác giải cứu 1 thanh niên an toàn từ trong các khối cấu kiện sập đổ, trực tiếp tìm thấy 6 thi thể nạn nhân, bàn giao cho cơ quan chức năng.

PV: Việc triển khai đoàn cứu hộ, cứu nạn như vậy thể hiện tinh thần như thế nào của Bộ Công an nói riêng và Chính phủ, nhân dân Việt Nam nói chung trong việc hỗ trợ bạn bè quốc tế vượt qua thảm họa, thưa ông?

Trung tướng Tô Ân Xô: Việc nhanh chóng tham gia công tác cứu nạn, cứu hộ thảm họa động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ của Bộ Công an thể hiện tính chuyên nghiệp, tính kỷ luật, tinh thần hiệp đồng chiến đấu cao, tinh thần trách nhiệm và năng lực của Công an nhân dân Việt Nam trong hội nhập, quan hệ quốc tế và hợp tác quốc tế, sẵn sàng nhận và hoàn thành các nhiệm vụ quốc tế.

Đồng thời, cũng thể hiện tính chủ động trong việc bố trí lực lượng, phương tiện phục vụ công tác cứu nạn, cứu hộ với mọi điều kiện, khu vực khác nhau.

Việc Việt Nam cử đoàn công tác tham gia cứu nạn, cứu hộ động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ thể hiện cam kết chính trị của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Qua đó, thể hiện Việt Nam là một thành viên có trách nhiệm của Liên Hợp Quốc, sẵn sàng chung tay giải quyết các vấn đề khó khăn, thách thức và duy trì môi trường hòa bình, ổn định vì sự hợp tác, phát phiển ở khu vực và trên thế giới.

Đồng thời, thể hiện truyền thống “tương thân tương ái” cao đẹp của dân tộc Việt Nam, đóng góp, chia sẻ một phần sức lực của Việt Nam đối với nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ.

Phút nghỉ ngơi của Đoàn công tác cứu nạn quốc tế Bộ Công an Việt Nam. Ảnh: Báo Công an nhân dân

PV: Những cán bộ, chiến sĩ tham gia chuyến công tác đã được tuyển chọn như thế nào, thưa Trung tướng?

Trung tướng Tô Ân Xô: Xác định nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ thảm họa động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ là nhiệm vụ hết sức quan trọng, nặng nề, có nhiều khó khăn. Vì vậy, Bộ Công an đã tuyển chọn 24 cán bộ, chiến sỹ của lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ từ 4 đơn vị gồm: Cục Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ, Công an TP. Hà Nội, Công an TP.HCM và trường Đại học Phòng cháy Chữa cháy tham gia thực hiện nhiệm vụ.

Đây đều là những sỹ quan đặc biệt tinh nhuệ, có chuyên môn sâu về công tác cứu nạn, cứu hộ, có bản lĩnh, thường xuyên được tập luyện về kỹ thuật, chiến thuật và có thể lực tốt. Các cán bộ, chiến sỹ này có thể hoàn thành tốt trong các điều kiện khắc nghiệt. Thậm chí có những cán bộ, đã tham gia chỉ đạo và trực tiếp cứu nạn, cứu hộ rất nhiều tình huống cứu nạn, cứu hộ phức tạp tại Việt Nam.

Việc cứu nạn, cứu hộ thảm họa động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ được xác định là một trong các tình huống rất phức tạp, khó khăn. Chính vì vậy, Bộ Công an đã lựa chọn những cán bộ, chiến sỹ có bản lĩnh và xuất sắc nhất tham gia đợt này.

PV: Phía Thổ Nhĩ Kỳ phản hồi như thế nào về thiện chí của Bộ Công an nói riêng cũng như của Chính phủ, nhân dân Việt Nam trong những nỗ lực cứu hộ, cứu nạn?

Trung tướng Tô Ân Xô: Ngay sau khi Bộ Công an liên hệ Đại sứ quan Thổ Nhĩ Kỳ tại Hà Nội, phía Thổ Nhĩ Kỳ rất hoàn nghênh hành động nhân đạo của Việt Nam.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Thổ Nhĩ Kỳ tại Việt Nam, ngài Haldun Tekneci đã rất cảm động và gửi lời cảm ơn chân thành đến sự hỗ trợ của chính phủ Việt Nam. Đồng thời, bày tỏ sự trân trọng, đánh giá các các cán bộ, chiến sỹ đã dũng cảm xung phong lên đường hỗ trợ công tác cứu hộ, cứu nạn tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Lực lượng cứu nạn đưa thi thể nạn nhân ra khỏi đống đổ nát… Ảnh Công an nhân dân

Đại sứ khẳng định, việc Việt Nam cử đoàn sang hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ thực hiện cứu nạn, cứu hộ và viện trợ y tế thể hiện mối quan hệ tốt đẹp giữa hai dân tộc Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ.

Đồng thời, theo chia sẻ của thành viên Đội Cứu nạn cứu hộ Bộ Công an, phía Thổ Nhĩ Kỳ cũng như các đoàn quốc tế tham gia công tác cứu nạn cứu hộ tại nước bạn đều đánh giá cao sự chuyên nghiệp, tinh thần nỗ lực tổ chức công tác cứu nạn, cứu hộ hiệu quả, an toàn của lực lượng cứu nạn cứu hộ Việt Nam.

Khi gặp các thành viên của đoàn, những người dân địa phương luôn để tay phải lên ngực trái để thể hiện sự cảm động, sự biết ơn đối với những lực lượng cứu hộ của Việt Nam. Có những người dân bản địa ở gần doanh trại của Đội Cứu nạn, cứu hộ Bộ công an đã trực tiếp đến gặp để nói lời cảm ơn và dành nhiều tình cảm tốt đẹp đến Việt Nam, cảm ơn những chiến sỹ cứu nạn, cứu hộ đã đến giúp người dân Thổ Nhĩ Kỳ trong thảm họa, khó khăn và người dân Thổ Nhĩ Kỳ cũng sẵn sàng đến giúp đỡ Việt Nam khi cần.

PV: Trung tướng có thể cho biết dự kiến đến ngày nào đoàn công tác sẽ hoàn thành nhiệm vụ và trở về Việt Nam?

Trung tướng Tô Ân Xô: Đến thời điểm này, Đoàn cứu nạn cứu hộ của Bộ Công an đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại hai hiện trường được Bộ phận điều phối phía Thổ Nhĩ Kỳ phân công và yêu cầu đến thực hiện nhiệm vụ.

Theo tình hình cập nhật, việc cứu nạn, cứu hộ tại thành phố Adiyaman đang rất khẩn trương và hiện trường cần cứu nạn, cứu hộ đang lần lượt được hoàn thành.

Căn cứu vào tính toán thực tế, Đoàn cứu nạn cứu hộ Bộ Công an dự kiến tham gia hoạt động cứu hộ, cứu nạn khoảng 10-12 ngày, sau đó đoàn trở về nước trước ngày 20/2/2023. Trong trường hợp có yêu cầu đặc biệt, Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ và Chính phủ Việt Nam sẽ quyết định có gia hạn ở lại hỗ trợ nữa, hay về theo đúng kế hoạch.

PV: Xin cảm ơn Trung tướng!./.